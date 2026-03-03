México

Así luce el perímetro del Estadio Azteca a un mes de su reapertura: Sobse supervisó obras de movilidad

Las autoridades capitalinas trabajan para mejorar los pasos peatonales y la conectividad para llegar al Estadio Banorte en las rutas de transporte público

Así luce el exterior del
Así luce el exterior del Estadio Azteca rumbo a su reapertura para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

A tan solo 26 días de que se inaugure el nuevo Estadio Azteca para la Copa Mundial 2026, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) realizó un recorrido para supervisar las obras de infraestructura que se están realizando en el perímetro del Estadio Banorte.

El gobierno de la CDMX emprendió una serie de obras para mejorar la movilidad en el entorno del inmueble, entre ellas sobresale la construcción de un biciestacionamiento, intervenciones al puente peatonal del Tren Ligero, así como mejoras en el paradero de autobuses que parten desde el Coloso de Santa Úrsula.

Debido a la cercanía de la fecha para la reapertura, las autoridades compartieron detalles de cuáles son las condiciones de las obras al exterior del inmueble. Será el próximo sábado 28 de marzo que el inmueble abrirá sus puertas al público con el partido México vs Portugal.

Así luce el exterior del Estadio Azteca previo a su reapertura

Así avanzan las obras al
Así avanzan las obras al exterior del Estadio Azteca para mejorar la movilidad rumbo a la reapertura del inmueble (X/ @SOBSECDMX)

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, encabezó un recorrido de supervisión por los trabajos en el perímetro del Estadio Azteca, acompañado por responsables de cada uno de los frentes de obra.

Entre las áreas visitadas que recorrieron está el Parque Chespirito, el mercado local, el biciestacionamiento, así como el recorrido a la intervención del puente peatonal y el Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) Huipulco, además de los trabajos de repavimentación en vialidades primarias identificadas.

Así avanzan las obras al
Así avanzan las obras al exterior del Estadio Azteca para mejorar la movilidad rumbo a la reapertura del inmueble (X/ @SOBSECDMX)

Durante la jornada, se verificó el avance de la rehabilitación de espacios públicos y de infraestructura de movilidad, con especial atención en el mejoramiento de accesos peatonales y ciclistas. La revisión busca asegurar que las obras estén alineadas con los requerimientos previstos para el evento internacional y las necesidades cotidianas de los habitantes de la zona.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en las imágenes compartidas por las autoridades, en los alrededores del Estadio Azteca empezó el mejoramiento de banquetas y pasos peatonales, entre ellos la intervención en el exterior de la estación del Tren Ligero.

Así avanzan las obras al
Así avanzan las obras al exterior del Estadio Azteca para mejorar la movilidad rumbo a la reapertura del inmueble (X/ @SOBSECDMX)

El recorrido incluyó una reunión de trabajo entre los equipos técnicos, con el objetivo de “contrastar avances en campo, ordenar prioridades y fortalecer la coordinación técnica”. Según la Secretaría, estos encuentros permiten ajustar el ritmo de ejecución y garantizar la calidad de los trabajos.

La dependencia subrayó que la intervención integral en el perímetro del Estadio Azteca, que contempla espacios recreativos, movilidad y accesibilidad, responde tanto a la preparación para el Mundial 2026 como a la transformación urbana que impulsa el gobierno capitalino.

