México Deportes

México vs Arizona Diadmonbacks: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol

El equipo dirigido por Benjamín Gil disputará un duelo clave del Spring Training en Salt River Fields, buscando ajustar su roster previo al debut mundialista contra Gran Bretaña

Guardar
Con bajas sensibles y nuevas
Con bajas sensibles y nuevas incorporaciones, Gil utilizará este partido para definir roles clave, dar confianza a sus figuras y probar variantes rumbo al Clásico Mundial. (Foto: Rob Schumacher-USA TODAY Sports)

La Selección Mexicana de Beisbol está lista para iniciar su camino rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un partido de preparación que servirá como termómetro competitivo.

El rival será nada menos que los Arizona Diamondbacks, una franquicia de Grandes Ligas que pondrá a prueba la capacidad del roster nacional en un escenario de alto nivel.

El encuentro servirá para ajustar
El encuentro servirá para ajustar la rotación y evaluar la química del plantel nacional antes del debut contra Gran Bretaña. (Foto: Zachary BonDurant-USA TODAY Sports)

Este encuentro no es un simple amistoso: representa la oportunidad de ajustar la rotación, probar variantes ofensivas y medir la química del grupo antes del debut oficial contra Gran Bretaña. Con bajas sensibles en los últimos días, el manager Benjamín Gil sabe que cada entrada será clave para definir roles y dar confianza a sus jugadores.

Fecha, sede y horario del partido

El partido contra los Diamondbacks está programado dentro del Spring Training de la MLB, en un escenario que suele recibir a miles de aficionados cada año.

  • Fecha: martes 3 de marzo de 2026
  • Hora: 1:10 p.m. (hora de Sinaloa) / 2:10 p.m. (hora del centro de México)
  • Sede: Salt River Fields at Talking Stick, Scottsdale, Arizona
El partido México vs Diamondbacks
El partido México vs Diamondbacks se juega el 3 de marzo de 2026 en Salt River Fields at Talking Stick, Arizona. (Foto: Rob Schumacher-Arizona Republic via USA TOD)AY Sports

Este complejo es la casa de entrenamiento de los Diamondbacks y de los Colorado Rockies, y será el lugar donde México tenga su primera prueba internacional antes del torneo. El ambiente de pretemporada permitirá que ambos equipos roten jugadores y prueben estrategias, pero para México será un ensayo de máxima importancia.

Dónde ver México vs Arizona Diandmondbacks en México

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro en vivo gracias a una cobertura amplia en televisión y plataformas digitales:

  • ESPN
  • Disney+
  • MLB.TV
Figuras como Randy Arozarena, Joey
Figuras como Randy Arozarena, Joey Meneses y Alejandro Kirk Randy Arozarena buscarán afinar su desempeño y timing ante pitcheo de Grandes Ligas. (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

De esta manera, el partido estará disponible en múltiples formatos, garantizando que los seguidores puedan elegir la alternativa que mejor se adapte a sus preferencias.

Lo que busca México en este juego

El manager Benjamín Gil utilizará este amistoso para evaluar a su roster y ajustar los último detalles de la estrategia antes del debut mundialista.

  • Javier Assad y Taijuan Walker: abridores confirmados para los primeros juegos del Clásico, podrían ver acción limitada para mantenerse en ritmo.
  • Manny Barreda: recién convocado para suplir a Taj Bradley, tendrá oportunidad de mostrar su experiencia y liderazgo.
  • Ignacio Álvarez Jr.: quien asistirá tras la ineperada baja de Ramón Urías.
  • El cuadro tricolor: figuras como Joey Meneses, Alejandro Kirk y Randy Arozarena buscarán afinar su timing contra pitcheo de Grandes Ligas.
Con Assad y Walker liderando
Con Assad y Walker liderando la rotación, más la llegada de Manny Barreda, el equipo mexicano busca afrontar los desafíos del Grupo B en Houston. (Instagram)

En este sentido, el partido entre México y los Arizona Diamondbacks será mucho más que un amistoso de exhibición. Es el primer examen real de la Novena Mexicana antes de su presentación mundialista, un juego que servirá para afinar cada detalle y mantener viva la ilusión de superar el histórico tercer lugar conseguido en 2023.

Temas Relacionados

Clásico Mundial de BeisbolClasico Mundial de Beisbol 2026Selección Mexicana de BeisbolArizona DiandmondbacksMLBGrandes LigasSpring TrainigTransmisiónmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Chivas pierde el liderato y Toluca mantiene el invicto

El equipo dirigido por Gabriel Milito suma su segunda derrota al hilo, mientras que los diablos rojos mantienen el buen paso en el certamen

Chivas pierde el liderato y

México define a sus pitchers abridores y confirma quién suplirá la baja de Taj Bradley en el Clásico Mundial

La Novena Mexicana suma a Manny Barreda y ajusta su staff de pitcheo para afrontar los primeros encuentros del Grupo B

México define a sus pitchers

Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

Junto a Rosa Icela Rodríguez, el gobernador Pablo Lemus anunció con euforia la llegada del histórico trofeo, reiterando la seguridad que se vive en el Estado

Arranca la gira del trofeo

La esposa de Malagón envía un mensaje que genera dudas sobre una ruptura: “Nada queda oculto para siempre”

Las palabras de la esposa del guardameta alimentaron los rumores sobre una posible crisis matrimonial

La esposa de Malagón envía

CONADE confirma que el Mundial de Clavados sigue en pie pese a sucesos de violencia en Jalisco

El presidente de la CONADE, Rommel Pacheco, y su equipo lograron mantener en México la esperada justa mundialista tras días de inseguridad

CONADE confirma que el Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a tiros a Nahúm

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

Detienen a 18 personas ligadas al CJNG en Zacatecas durante operativo de búsqueda de líder criminal

Capturan a 7 integrantes de una célula ligada a Los Cromo en Oaxaca: atacaron a balazos a elementos de seguridad

Arzobispado de Guadalajara confirma envío de cartas donde se abogó por hijos de “El Mencho” en EEUU: “Faltó prudencia”

ENTRETENIMIENTO

Conoce es el setlist actualizado

Conoce es el setlist actualizado de Shakira para el Zócalo de la CDMX: desde Pies Descalzos hasta Loba

Qué es la enfermedad de Hashimoto, padecimiento que llevó a Cynthia Klitbo a la depresión

El Chapulín Colorado cumple 53 años de estreno: la historia y los valores del personaje creado por Chespirito

Sergio Mayer estaría ganando más de medio millón de pesos en La Casa de los Famosos, según Poncho de Nigris

Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX: confirman que habrá ley seca

DEPORTES

Chivas pierde el liderato y

Chivas pierde el liderato y Toluca mantiene el invicto

México define a sus pitchers abridores y confirma quién suplirá la baja de Taj Bradley en el Clásico Mundial

Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

La esposa de Malagón envía un mensaje que genera dudas sobre una ruptura: “Nada queda oculto para siempre”

CONADE confirma que el Mundial de Clavados sigue en pie pese a sucesos de violencia en Jalisco