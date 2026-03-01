México vs Arizona Diadmonbacks: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol

Con bajas sensibles y nuevas incorporaciones, Gil utilizará este partido para definir roles clave, dar confianza a sus figuras y probar variantes rumbo al Clásico Mundial. (Foto: Rob Schumacher-USA TODAY Sports)

La Selección Mexicana de Beisbol está lista para iniciar su camino rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un partido de preparación que servirá como termómetro competitivo.

El rival será nada menos que los Arizona Diamondbacks, una franquicia de Grandes Ligas que pondrá a prueba la capacidad del roster nacional en un escenario de alto nivel.

El encuentro servirá para ajustar la rotación y evaluar la química del plantel nacional antes del debut contra Gran Bretaña. (Foto: Zachary BonDurant-USA TODAY Sports)

Este encuentro no es un simple amistoso: representa la oportunidad de ajustar la rotación, probar variantes ofensivas y medir la química del grupo antes del debut oficial contra Gran Bretaña. Con bajas sensibles en los últimos días, el manager Benjamín Gil sabe que cada entrada será clave para definir roles y dar confianza a sus jugadores.

Fecha, sede y horario del partido

El partido contra los Diamondbacks está programado dentro del Spring Training de la MLB, en un escenario que suele recibir a miles de aficionados cada año.

Fecha: martes 3 de marzo de 2026

Hora: 1:10 p.m. (hora de Sinaloa) / 2:10 p.m. (hora del centro de México)

Sede: Salt River Fields at Talking Stick, Scottsdale, Arizona

El partido México vs Diamondbacks se juega el 3 de marzo de 2026 en Salt River Fields at Talking Stick, Arizona. (Foto: Rob Schumacher-Arizona Republic via USA TOD)AY Sports

Este complejo es la casa de entrenamiento de los Diamondbacks y de los Colorado Rockies, y será el lugar donde México tenga su primera prueba internacional antes del torneo. El ambiente de pretemporada permitirá que ambos equipos roten jugadores y prueben estrategias, pero para México será un ensayo de máxima importancia.

Dónde ver México vs Arizona Diandmondbacks en México

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro en vivo gracias a una cobertura amplia en televisión y plataformas digitales:

ESPN

Disney+

MLB.TV

Figuras como Randy Arozarena, Joey Meneses y Alejandro Kirk Randy Arozarena buscarán afinar su desempeño y timing ante pitcheo de Grandes Ligas. (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

De esta manera, el partido estará disponible en múltiples formatos, garantizando que los seguidores puedan elegir la alternativa que mejor se adapte a sus preferencias.

Lo que busca México en este juego

El manager Benjamín Gil utilizará este amistoso para evaluar a su roster y ajustar los último detalles de la estrategia antes del debut mundialista.

Javier Assad y Taijuan Walker: abridores confirmados para los primeros juegos del Clásico, podrían ver acción limitada para mantenerse en ritmo.

Manny Barreda: recién convocado para suplir a Taj Bradley, tendrá oportunidad de mostrar su experiencia y liderazgo.

Ignacio Álvarez Jr.: quien asistirá tras la ineperada baja de Ramón Urías.

El cuadro tricolor: figuras como Joey Meneses, Alejandro Kirk y Randy Arozarena buscarán afinar su timing contra pitcheo de Grandes Ligas.

Con Assad y Walker liderando la rotación, más la llegada de Manny Barreda, el equipo mexicano busca afrontar los desafíos del Grupo B en Houston. (Instagram)

En este sentido, el partido entre México y los Arizona Diamondbacks será mucho más que un amistoso de exhibición. Es el primer examen real de la Novena Mexicana antes de su presentación mundialista, un juego que servirá para afinar cada detalle y mantener viva la ilusión de superar el histórico tercer lugar conseguido en 2023.