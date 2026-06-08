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Tormenta tropical Boris: gobierno de México pide a habitantes de cinco estados reforzar medidas preventivas

Hasta el momento, las lluvias en Guerrero solo han generado algunos encharcamientos y caída de árboles

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Militares mexicanos en una playa con un cielo tormentoso, olas grandes y lluvia; se ven dos helicópteros, un camión y civiles siendo asistidos.
Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México asiste a la población en las costas de Guerrero, implementando medidas preventivas ante la Tormenta Tropical Boris mientras un helicóptero realiza operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Boris mantiene en alerta a entidades del Pacífico mexicano luego de que el Gobierno de México exhortó a la población de las costas de Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán y Jalisco a reforzar medidas preventivas ante las lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado previstos para las próximas horas.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se localizó la mañana de este lunes 8 de junio a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 4 km/h.

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Las autoridades federales advirtieron que la amplia circulación de Boris provocará lluvias intensas a torrenciales, principalmente en las costas de Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones intensas en Jalisco, Colima y Michoacán.

Prevén lluvias torrenciales y oleaje de hasta cinco metros

El pronóstico a 24 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla condiciones severas para varios estados del Pacífico mexicano:

  • Lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en el oeste y costa de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca.
  • Lluvias intensas de 75 a 150 mm en regiones del este y sur de Jalisco, además de Colima y zonas costeras y del sureste de Michoacán.
  • Oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y el este de Michoacán.
  • Oleaje de 3 a 4 metros en costas de Jalisco y Colima.
  • Rachas de viento de hasta 110 km/h en costas de Guerrero; vientos con rachas de 70 a 90 km/h en zonas costeras de Michoacán y Oaxaca, y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Además, las autoridades mantienen vigilancia sobre una zona de baja presión frente a las costas de El Salvador, la cual presenta un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

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¿Qué es el Plan DN-III-E por la tormenta tropical Boris?

Ante el riesgo por las lluvias y posibles afectaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E en fase preventiva en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con el objetivo de reducir riesgos y coordinar acciones de apoyo a la población.

La dependencia informó que más de 33 mil 500 elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se encuentran en situación de alerta para atender posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Entre las acciones desplegadas destacan recorridos de vigilancia en zonas vulnerables, monitoreo de ríos y cuerpos de agua, así como labores de despeje en la autopista del Sol y la carretera Oaxaca-Tehuantepec.

Además, la Defensa mantiene disponible maquinaria pesada, aeronaves para puentes aéreos, cocinas comunitarias y plantas potabilizadoras para apoyar a la población en caso de desastre.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en fase preventiva en Colima, Guerrero y Oaxaca para fortalecer las tareas de preparación y respuesta ante el impacto de la tormenta tropical.

Guerrero suspende clases y habilita refugios temporales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases este lunes 8 de junio en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña de Guerrero.

En paralelo, el gobierno estatal informó que mantiene comunicación permanente con los 85 municipios susceptibles de afectaciones y habilitó 620 refugios temporales para atender a la población en caso de emergencia.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación en Punta Maldonado, Guerrero, para supervisar vialidades, cauces de ríos y zonas consideradas prioritarias.

Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó 967 trabajadores, 177 grúas y más de 400 vehículos en distintos puntos estratégicos de la costa del Pacífico para atender posibles cortes de energía eléctrica.

Hasta el momento, las afectaciones reportadas en Guerrero se concentran en los municipios de Acapulco, San Marcos y Florencio Villarreal, donde se registraron encharcamientos en vialidades y caída de árboles.

Autoridades llaman a mantenerse informados

La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar ríos o calles inundadas y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

El llamado preventivo se dirige especialmente a habitantes de las zonas costeras entre Lagunas de Chacahua y Técpan de Galeana, en Guerrero, así como a comunidades de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Las autoridades reiteraron que continuarán con el monitoreo permanente de la evolución de la tormenta tropical Boris y de cualquier sistema ciclónico adicional que pudiera desarrollarse en el Pacífico mexicano.

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