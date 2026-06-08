El líquido que debes agregar al agua del trapeador para que el piso huela bien todo el día

Los limpiadores más efectivos para el hogar no son los más caros ni los más complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una diferencia entre un piso que parece limpio y uno que realmente lo está. Esa diferencia no siempre se ve, pero sí puede llegar a olerse.

Lograr un buen resultado depende menos del esfuerzo y más de lo que se pone en la cubeta.

La mayoría de las personas trapea con agua y algún producto comercial sin cuestionar si esa combinación es la más efectiva.

Una institución científica estadounidense probó en laboratorio una receta de limpiador de pisos con solo dos ingredientes de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua del trapeador puede estar repartiendo bacterias sin que lo notes

Lo que pocas veces se considera al trapear es que el agua sola, incluso con detergente, puede redistribuir suciedad si no se cambia con frecuencia.

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De acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, usar agua sin cambiarla correctamente no limpia, esparce residuos y microorganismos por el piso.

Trapear con agua y detergente sin cambiarla facilita la transmisión de enfermedades respiratorias y digestivas, advierte la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es cambiarla como mínimo al terminar cada habitación y cada vez que se observe sucia.

Ese punto de partida importa porque ningún ingrediente agregado al agua funciona bien si el agua ya está contaminada desde antes de empezar.

El error que cometes antes de agregar cualquier cosa al agua

El Toxics Use Reduction Institute (TURI), adscrito a la Universidad de Massachusetts Lowell de Estados Unidos desarrolla y prueba en laboratorio fórmulas de limpieza doméstica sin ingredientes tóxicos.

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Su catálogo de recetas caseras parte de una premisa: los limpiadores más efectivos no son necesariamente los más complejos ni los más costosos.

El agua sucia del trapeador no limpia el piso: lo contamina más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de agregar cualquier ingrediente a la cubeta, conviene seguir el orden correcto.

La Agencia de Protección Sanitaria y la Secretaría de Salud de México recomiendan la técnica de los tres baldes: uno con agua y detergente, otro con agua limpia para enjuagar el trapeador y un tercero con desinfectante.

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Este método, usado en guarderías, hospitales y cocinas, evita que la suciedad regrese al piso y reduce la contaminación cruzada entre habitaciones.

Cambiar el agua del trapeador por habitación es tan importante como el producto que se le agrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua del balde de detergente debe cambiarse al terminar cada habitación o cuando esté visiblemente sucia; la del balde de enjuague, cada una o dos recargas del trapeador.

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Con esa base, lo que se agrega al agua marca la diferencia en el olor final.

La receta para que el piso huela bien desde la primera pasada

El TURI, a través de su portal oficial, comparte una receta de limpiador de pisos hecho con con dos ingredientes comunes en casa y probada en laboratorio.

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Ingredientes

2.5 tazas de agua.

Media taza de vinagre blanco al 5% de acidez (medida estándar de vinagre comercializado).

El Toxics Use Reduction Institute recomienda un limpiador de pisos sencillo, hecho en casa con agua y vinagre blanco, ofreciendo resultados comprobados desde el primer uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modo de uso

Los ingredientes deben mezclarse y la combinación final se aplica directamente sobre el piso y se limpia con el trapeador o un paño.

El ingrediente que disuelve la capa invisible que retiene los malos olores

Este limpiador casero funciona en pisos de diversos materiales, como la cerámica, la madera y el linóleo, de acuerdo con la institución.

El TURI también la recomienda para limpiar superficies después de haber usado otro producto con jabón, ya que el vinagre elimina el residuo que deja el detergente y que, al acumularse, opaca el piso y retiene olores.

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El vinagre blanco también sirve para limpiar el piso después de usar cualquier producto con jabón, porque elimina el residuo que estos dejan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco también actúa como agente de limpieza porque su acidez disuelve la película de algunos residuos grasos, suciedad y restos de productos anteriores que se acumulan en el piso con el uso cotidiano.

Al retirar esa capa, no cubre los olores: puede eliminarlos. El olor propio del vinagre se disipa en minutos una vez que el piso seca.

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El bicarbonato de sodio aplicado antes del vinagre ayuda a eliminar manchas difíciles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El TURI advierte que esta fórmula no debe usarse en superficies de piedra natural como mármol, granito o pizarra, ya que el vinagre puede dañarlas.

Para las manchas, el instituto sugiere aplicar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio directamente sobre la zona afectada antes de rociar la mezcla, dejarla reposar un par de minutos y limpiar con el trapeador.

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