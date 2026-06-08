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Director técnico de Sudáfrica se muestra feliz por la preparación realizada en Pachuca: “Quedé muy contento”

El equipo sudafricano realizará toda su estadía de la Copa Mundial de la FIFA en territorio hidalguense

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Hugo Broos se dijo contento por su estancia en Pachuca (REUTERS)
Hugo Broos se dijo contento por su estancia en Pachuca (REUTERS)

La Selección de Sudáfrica se estableció desde la semana pasada en Pachuca, Hidalgo, para encarar el próximo Mundial 2026.

El equipo sudafricano realizará toda su estadía de la Copa Mundial de la FIFA en territorio hidalguense aunque todos sus encuentros de la Fase de Grupos serán fuera de la ciudad.

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Cabe recordar que el conjunto de los Bafana Bafana se encuentra en el grupo A junto al anfitrión México, Corea del Sur y República Checa.

La Selección de Sudáfrica presumió su día de descanso en Pachuca, Hidalgo, a tan solo días de su debut contra el Tricolor (X@BafanaBafana)
La Selección de Sudáfrica presumió su día de descanso en Pachuca, Hidalgo, a tan solo días de su debut contra el Tricolor (X@BafanaBafana)

Hugo Broos contento por establecerse en Pachuca, Hidalgo

La preparación realizada en Pachuca será clave para las aspiraciones de Sudáfrica en la próxima Copa del Mundo, según expresó Hugo Broos durante una conferencia de prensa. El director técnico de los Bafana Bafana resaltó que tanto el entorno como el centro deportivo de la Universidad ofrecen condiciones ideales para que el equipo busque un desempeño destacado en el torneo internacional.

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Broos valoró especialmente la calidad de las canchas, los servicios completos de alojamiento y la atención recibida en Hidalgo, describiendo al personal como sumamente servicial y atento a las necesidades del plantel, incluso antes de que fueran solicitadas. Afirmó que la institución proporciona todo lo necesario para preparar a un equipo de alto rendimiento.

“Visité Pachuca a finales de febrero. Y quedé muy contento con el alojamiento. Quedé muy contento con las canchas. Quedé muy contento con lo que encontramos en la Universidad. Tienen todo, todo lo que quieres o necesitas para preparar a un equipo. Además, la gente es muy servicial. No podemos pedir nada, porque antes de pedirlo, ya está ahí. Así que nuevamente, estoy muy feliz de que estemos aquí. Y si tenemos buenos resultados en la Copa del Mundo, será ciertamente porque tenemos ese centro de magnitud y una muy buena preparación aquí en Pachuca”
Sudáfrica realiza campamento en Pachuca de cara a su debut contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)
Sudáfrica realiza campamento en Pachuca de cara a su debut contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)

Calendario de Sudáfrica en el Mundial

Sudáfrica jugará el partido inaugural del Mundial 2026 contra la Selección Mexicana el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Su segundo encuentro será ante República Checa el 18 de junio en el Estadio Mercedes-Benz y enfrentará a Corea del Sur el 24 de junio en el Estadio Monterrey.

Calendario de Sudáfrica en el Mundial 2026

  • México vs Sudáfrica | 11 de junio 2026 a las 13:00 horas | Estadio Ciudad de México
  • Sudáfrica vs República Checa | jueves 18 de junio a las 10:00 horas | Estadio Mercedes-Benz
  • Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio a las 19:00 horas | Estadio Monterrey
La Selección de Sudáfrica llegó a Pachuca para iniciar su preparación del Mundial 2026, generando gran expectativa entre la afición local. (X/ @Tuzos)

¿Cómo llega la Selección de los Bafana Bafana a la Copa del Mundo?

La selección sudafricana tuvo un cierre de preparación menos convincente. El equipo dirigido por Hugo Broos igualó 1-1 frente a Jamaica en su último ensayo, después de haber comenzado ganando por la mínima. La incapacidad para sostener la ventaja ante una escuadra caribeña compuesta mayoritariamente por futbolistas jóvenes ha generado inquietud en torno al rendimiento del conjunto africano.

El empate ante Jamaica siembra dudas sobre la solidez de Sudáfrica, justo en vísperas de enfrentar a un México que llega fortalecido.

Jugadores convocados de Sudáfrica

La lista oficial de jugadores convocados por parte de Sudáfrica ha puesto de manifiesto una apuesta por figuras internacionales, como Ime Okon (Hannover 96, Alemania), Samukele Kabini (Molde FK, Noruega), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, Estados Unidos), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, Estados Unidos), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal), Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra) y Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre), sin perder de vista la contundente presencia de futbolistas que compiten en la liga nacional.

En la portería figuran Ronwen Williams, Ricardo Goss (ambos de Mamelodi Sundowns) y Sipho Chaine (Orlando Pirates). La defensa reúne a Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane y Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya y Mbekezeli Mbokazi. El mediocampo queda en manos de Teboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha y Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), junto a Sphephelo Sithole.

Finalmente, en la delantera destacan Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Tshepang Moremi (Orlando Pirates) y Lyle Foster.

Este será el regreso del combinado sudafricano tras más de 10 años de ausencia, pues cabe recordar que su última participación en una justa mundialista ocurrió en el 2010 cuando fue anfitrión.

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