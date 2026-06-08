Un joven en gorra roja presenta un video donde Apio Quijano muestra su residencia. Las imágenes alternan entre el presentador y planos del interior de una casa con elementos de madera y persianas. El contenido parece ser una pieza de comentario o cobertura en redes sociales sobre la propiedad de Quijano.

El cantante Apio Quijano difundió en redes sociales un video grabado en la residencia del alcalde de Metepec, Fernando Gustavo Flores Fernández, donde se aprecian autos deportivos, una sala de cine y una sala de juegos.

El material ha generado reacciones por el nivel de ostentación y por los señalamientos de un preunto desvío millonario de recursos públicos.

El video, retomado por usuarios este lunes 8 de junio, muestra a Quijano en la casa de la hija del presidente municipal, según su propio testimonio en la grabación.

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En la publicación, Apio Quijano destaca la colección de autos de alto valor, así como detalles como una fuente, una sala de juegos equipada, un espacio dedicado al cine y áreas de esparcimiento de gran tamaño.

La residencia se ubica en el Estado de México y ha sido motivo de controversia por la coincidencia entre la función pública del propietario y el nivel de vida exhibido.

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Apio Quijano ventiló lujosa casa del alcalde de Metepec: autos deportivos, cine, sala de juegos y más (Foto: RS)

El video se viraliza en medio de señalamientos contra Fernando Gustavo Flores Fernández, quien milita en el Partido Acción Nacional y actualmente ocupa la presidencia municipal de Metepec.

El alcalde de Metepec responde tras otro escándalo

El video de la mansión se hace viral al tiempo que Fernando Flores Fernández enfrenta críticas por su irrupción en el club deportivo La Asunción acompañado de escoltas armados.

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El incidente, grabado la mañana del 4 de junio del 2026, muestra al alcalde ingresando con un grupo de personas, entre ellas un sujeto armado, en respuesta a un altercado entre particulares dentro del club.

Flores Fernández ofreció disculpas públicas en sus redes sociales y argumentó que acudió al llamado para intervenir en un conflicto, esto pese a que reconoció que el problema era entre socios y no involucraba directamente a la autoridad municipal. El alcalde afirmó en su mensaje: “Estoy con total disposición para atender cualquier requerimiento legal derivado de los hechos”.

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En el mismo comunicado, admitió que su actuar pudo considerarse excesivo y que la presencia de escoltas armados fue resultado de la urgencia con la que intentó resolver la situación. No especificó si el hombre armado era parte de su equipo o un empleado externo.

Uno de los sujetos que ingresó con el alcalde agredió a un hombre dentro del club. Crédito: Redes Sociales

Lujos en la residencia: autos de colección y áreas exclusivas

En el video de Apio Quijano, se observan al menos tres autos deportivos estacionados en la cochera principal. Además, el recorrido muestra una sala de cine privada, juegos de mesa de lujo, una fuente central y una terraza con vista panorámica.

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Quijano menciona que fue invitado por la hija del alcalde y sugiere en tono irónico que los seguidores “vean el video y se darán cuenta del desvío millonario de recursos públicos”.

Usuarios en redes sociales señalan la falta de transparencia en la administración municipal y cuestionan el origen de los recursos para costear una propiedad de ese nivel. Hasta el momento, Fernando Flores Fernández no ha emitido un posicionamiento público sobre la difusión del video ni sobre los bienes mostrados.

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Reacciones y consecuencias legales

El escándalo por la irrupción en el club deportivo se suma a la polémica por la exhibición de la residencia. Diversos sectores han pedido a la Contraloría estatal y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen el patrimonio del alcalde y la procedencia de los bienes mostrados en el video.

En Metepec, habitantes y líderes de opinión han exigido transparencia en el manejo de recursos públicos. El caso ha escalado en redes sociales donde el nombre de Fernando Flores Fernández se mantiene entre los temas más comentados desde este 4 de junio.

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La repuesta del partido fue emitida a dos días de los hechos. Crédito: Facebook - Fernando Flores

El alcalde, por su parte, asegura que continuará con su agenda de trabajo en beneficio de las familias de Metepec, aunque, según sus propias palabras, estará “con total disposición” para cualquier proceso legal que derive de los hechos recientes.