México

Tacos de pastor con flores de jamaica: cómo preparar la receta para cuidar tu salud ante carne en mal estado

Una de las opciones que gana terreno en cocinas mexicanas son los tacos de jamaica “al pastor”, platillo que reproduce el sabor tradicional sin necesidad de carne

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Cinco tacos de pastor con relleno rojo oscuro, piña asada, cebolla blanca y cilantro en un plato negro sobre azulejos azules y blancos. Hay limas y otros ingredientes al fondo.
Un plato de tacos al pastor elaborados con flores de jamaica, piña asada, cebolla y cilantro, servidos con limones en un fondo de azulejos decorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recientes reportes en redes sociales alertan sobre carne en mal estado en algunos estados de México, atribuidos a los cambios bruscos de clima, donde el calor extremo seguido de lluvias o bajas temperaturas afecta la conservación de la proteína animal, aunque no existen reportes oficiales por parte de autoridades confirmando o desmintiendo los dichos.

Esta situación impulsa a muchas familias a buscar alternativas más seguras y económicas para la preparación de alimentos, priorizando la salud y el ahorro. Una de las opciones que gana terreno en cocinas mexicanas son los tacos de jamaica “al pastor”, platillo que reproduce el sabor tradicional sin necesidad de carne.

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Alternativa ante la carne en mal estado

El temor a consumir carne que podría estar en malas condiciones lleva a la búsqueda de ingredientes vegetales ricos en sabor y nutrientes.

La flor de jamaica, además de ser accesible y fácil de encontrar, ofrece la textura y el color ideales para sustituir la carne deshebrada en recetas como los tacos al pastor. Preparar tacos de jamaica evita riesgos sanitarios y ayuda a mantener una dieta balanceada.

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Champiñones rebanados, cebollín picado y un montón de flores de jamaica secas se ven sobre una tabla de cortar de madera clara.
Ingredientes frescos como champiñones, cebollín y flores de jamaica secas se preparan en una tabla para una receta de tacos saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para tacos de jamaica “al pastor”

Para preparar esta receta, se necesitan los siguientes ingredientes clave:

  • 2 tazas de flor de jamaica (puede reutilizarse la que sobra después de preparar agua de jamaica)
  • 1/4 de cebolla blanca picada
  • Piña en cubos, para el toque clásico
  • Tortillas de maíz calientes

Para el adobo tradicional:

  • chiles guajillo (sin semillas y desvenados)
  • 1/4 de cebolla y 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de pasta de achiote
  • 1 chorrito de vinagre de manzana o jugo de piña
  • Una pizca de oréganocominosal y pimienta al gusto

Paso a paso: cómo preparar tacos de jamaica al pastor

Lava y pica la jamaica

Enjuaga muy bien la flor de jamaica bajo el chorro de agua para quitar el exceso de acidez y posibles impurezas. Escúrrela y pícala finamente para que adquiera una textura parecida a la carne deshebrada.

Prepara el adobo

Hierve los chiles guajillo hasta que estén suaves. Licúalos junto con la cebolla, los dientes de ajo, la pasta de achiote, el vinagre de manzana o jugo de piña, y las especias. Mezcla hasta obtener una salsa tersa y sin grumos.

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Tacos de flor de jamaica servidos en tortilla caliente, un antojito mexicano saludable y lleno de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marina la flor de jamaica

Coloca la jamaica picada en un recipiente y báñala con el adobo. Deja reposar por al menos 15 minutos para que absorba todos los sabores del marinado.

Cocina la mezcla

En una sartén con un poco de aceite, sofríe la cebolla y la piña en cubos hasta que estén doradas. Agrega la jamaica marinada y cocina a fuego medio durante 10 minutos, removiendo hasta que el líquido se evapore y las orillas de la jamaica queden ligeramente crujientes.

Arma y sirve los tacos

Sirve la mezcla sobre tortillas de maíz calientes. Puedes acompañar con cilantro, cebolla picada y salsa al gusto. Así obtienes tacos con el sabor característico del pastor, pero libres de proteína animal.

Platillo vegetariano, tacos mexicanos, flor de jamaica guisada, antojito casero, relleno saludable, comida típica, receta innovadora, botana mexicana - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tacos de flor de jamaica servidos en tortilla caliente, un antojito mexicano saludable y lleno de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de cada ingrediente

La flor de jamaica es rica en fibra, ayuda a la digestión y contiene antioxidantes que contribuyen a reducir el colesterol. El guajillo aporta vitamina C y un sabor distintivo sin picor excesivo.

La piña suma enzimas digestivas y un toque dulce. El achiote contiene compuestos antiinflamatorios y da el color tradicional al adobo. Las tortillas de maíz son fuente de energía y, al ser libres de gluten, son aptas para quienes tienen intolerancias.

Preparar tacos de jamaica “al pastor” representa una solución práctica ante la incertidumbre sobre la calidad de la carne en el mercado, sin sacrificar sabor ni salud. Esta receta permite disfrutar un platillo clásico mexicano, cuidando el bolsillo y el bienestar familiar.

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