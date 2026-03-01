Cruz Azul aprovecha derrota de Chivas y toma la cima de la tabla general

La Máquina consiguió una victoria importante en casa de los Rayados del Monterrey que lo catapulta a lo más alto de la clasificación.(REUTERS/Daniel Becerril)

Después de siete jornadas en las que el Guadalajara dominó el campeonato, Cruz Azul arrebató el liderato general del Clausura 2026 tras vencer 2-0 como visitante a los Rayados del Monterrey.

La Máquina Celeste aprovechó la derrota de Chivas en el Nemesio Díez ante Toluca para tomar lo más alto de la clasificación y forjar su camino como uno de los equipos candidatos a ser campeón este torneo.

Cruz Azul se impone a los Rayados del Monterrey

La Máquina suma su tercera victoria consecutiva en liga en una cancha complicada como la de los Rayados. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Cruz Azul llegó al Gigante de Acero envuelto en una racha positiva de seis partidos sin derrota, tras el tropiezo en la jornada inicial ante León.

Además, La Máquina venía de tener una sólida exhibición frente a Chivas, líder de la tabla en ese momento, lo que alimentaba las expectativas de tener un gran encuentro.

Los Rayados del Monterrey llegaron con dudas al duelo ante Cruz Azul, tras caer ante Pumas y exhibir un rendimiento irregular en el torneo, con rumores que apuntan a problemas dentro del vestidor, donde los jugadores no están conformes con el estratega Domènec Torrent.

La Máquina supo aprovechar el mal momento que vive el equipo regiomontano para imponer su buen futbol desde los primeros minutos, donde el cuadro celeste se puso por delante al 17´ con gol de Carlos Rotondi pese a que minutos antes había fallado un penal José Paradela.

A pesar de que Rayados intentó reaccionar, los cementeros siguieron con la misma intensidad para evitar sorpresas llegó Agustín Palavecino para poner el segundo gol del encuentro y sellar la victoria para Cruz Azul.

Con este triunfo, la Máquina encabeza la tabla general de la Liga Mx y consolida su nombre como uno de los principales equipos a ser campeón junto a Toluca y Chivas, quienes son los conjuntos que mejor han jugado en lo que va del torneo.

Derrota dolorosa para Chivas ante el bicampeón

Chivas acumula su segunda derrota consecutiva y pierde el liderato general. (X/@Chivas)

El Rebaño Sagrado llegó al duelo como líder general de la tabla, pero enfrentó una prueba de fuego contra el actual bicampeón del futbol mexicano.

Guadalajara acumulaba seis victorias consecutivas antes de caer ante Cruz Azul, en un partido donde dejó buenas sensaciones a pesar de caer ante la Máquina.

Para este choque ante Toluca, Chivas recuperó a Luis Romo después de tres semanas de baja por lesión.

Los primeros 20 minutos fueron de terror para el conjunto tapatío tras un penal cometido al primer minuto de juego por Richy Ledezma y errores defensivos puntuales que le permitieron a los Diablos anotar dos goles en esos primeros instantes.

Posteriormente, el Guadalajara mostró su mejor versión con varias oportunidades de gol generadas, las cuales no pudieron capitalizar.

Después de estos enfrentamientos, Chivas deja claro que puede competir con los equipos llamados a ser contendientes al título como Cruz Azul y Toluca.

Sin embargo, para aspirar al título, debe pulir detalles clave como la desconcentración del penal y la defensa a balón parado, ya que ante rivales de ese calibre, un mínimo error puede costarte muy caro en una hipotética liguilla.

Siguientes compromisos para Cruz Azul y Chivas

Ambos equipos enfrentan un calendario accesible en las próximas jornadas para afianzarse en lo más alto de la tabla. (X/@Chivas)

Cruz Azul buscará conservar el liderato general de la competencia en un calendario que no luce tan complicado, ya que en sus siguientes dos compromisos se enfrentará a equipos que no figuran entre lo más alto de la clasificación como Santos Laguna y Atlético de San Luis.

Por su parte, el Guadalajara tendrá que disputar el Clásico Tapatío para posteriormente tener par de partidos en casa ante Santos y León, donde el Rebaño Sagrado busca retomar la primera posición de la clasificación.