La Liga MX cambia el horario de dos importantes partidos de la jornada 10

La Liga MX sorprendió esta tarde a los aficionados al lanzar un comunicado en el que anunciaron modificaciones en la programación de la Jornada 10 del Clausura 2026.
Los encuentros entre Querétaro vs América y Pachuca vs Puebla tendrán nuevos horarios, lo que impacta directamente en la logística de equipos, televisoras y seguidores.
El ajuste responde a necesidades de calendario de cara a compromisos internacionales de los equipos, especialmente porque América disputará días después la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union. Con este cambio, las Águilas ganan un día adicional de descanso antes de viajar a Estados Unidos.
Querétaro vs América se adelanta al sábado
El partido entre Gallos Blancos y América, originalmente programado para el domingo 8 de marzo, se jugará ahora el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora.
- El duelo se adelanta un día en el calendario oficial.
- América obtiene más tiempo de recuperación antes de su compromiso internacional.
- El horario vespertino favorece la asistencia familiar en Querétaro.
Este ajuste fue bien recibido por la afición azulcrema, que celebra la oportunidad de ver a su equipo con mayor descanso antes de enfrentar un reto internacional. En este sentido, el cambio busca equilibrar las exigencias de la Liga MX con las necesidades de América en torneos continentales.
Pachuca vs Puebla se mueve a la noche
El encuentro entre Tuzos y Puebla, previsto inicialmente para las 17:00 horas del sábado 8, se reprogramó para las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.
- El cambio evita empalmes con el partido de América.
- El nuevo horario genera un ambiente nocturno distinto en el estadio.
- Los aficionados locales deberán reorganizar sus traslados y tiempos.
La modificación coloca el silbatazo inicial en horario nocturno, lo que cambia la dinámica habitual para Pachuca y su afición. El ajuste no sólo responde a cuestiones logísticas, sino que también puede influir en la atmósfera del partido, generando un escenario más intenso para jugadores y seguidores.
Impacto en la jornada y en la afición
La reprogramación de estos dos partidos demuestra que la Liga MX adapta su calendario a las exigencias de los clubes y a la coordinación con torneos internacionales. La medida busca garantizar un mejor balance competitivo y televisivo.
- Los aficionados deberán reorganizar planes de viaje y asistencia.
- La jornada ofrece una doble cartelera atractiva en sábado.
- La Liga MX mantiene como prioridad que prevalezca el espectáculo.
De esta manera, la Jornada 10 del Clausura 2026 tendrá un sabor especial con estos ajustes. La Liga MX confirma que esta flexibilidad es clave para responder a las necesidades de los equipos y mantener el interés de los seguidores, quienes disfrutarán de un fin de semana de futbol intenso con horarios renovados.