Fechas clave y quiénes son los mexicanos que participarán en el Spring Training de la MLB

Con una cifra récord de 44 jugadores mexicanos participando en los campamentos de Arizona y Florida, este será el año en que jóvenes promesas y figuras consolidadas buscan brillar y asegurar su sitio en MLB. (Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

El béisbol de las Grandes Ligas regresa con fuerza en 2026 y el Spring Training marca el inicio de la temporada. Este periodo de preparación es clave para que los equipos afinen estrategias y evalúen el desempeño de sus jugadores antes del arranque oficial.

El Spring Training también representa una oportunidad especial para los peloteros mexicanos que buscan consolidarse o abrirse paso en MLB. Para muchos, este es el momento decisivo para mostrar sus habilidades frente a los cuerpos técnicos y asegurar un lugar en el roster.

Los primeros días del Spring Training corresponden al reporte de catchers y pichers seleccionados. (X/ @MLB)

Este año, la presencia mexicana es histórica: 44 jugadores participarán en los campamentos de Arizona y Florida, 16 de ellos como invitados fuera de roster. La expectativa es alta, ya que la delegación mexicana combina figuras consolidadas con jóvenes promesas que representan el futuro del béisbol nacional.

Fechas clave del Spring Training 2026

El calendario de la pretemporada está lleno de momentos importantes que marcan el camino hacia el Opening Day:

10-13 de febrero: reportan pitchers y catchers.

14-17 de febrero: entrenamientos con plantillas completas.

20 de febrero: primeros juegos de exhibición en la Liga del Cactus y la Liga de la Toronja.

3-4 de marzo: partidos de exhibición entre equipos de MLB y selecciones del Clásico Mundial de Béisbol.

4-17 de marzo: se disputa el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

19-22 de marzo: juegos Spring Breakout con los mejores prospectos.

25 de marzo: Noche Inaugural con Yankees vs. Giants en Oracle Park.

26 de marzo: Opening Day con 28 equipos en acción.

El calendario del Spring Training abarca fechas clave, como el Opening Day y juegos de exhibición que definen la temporada MLB 2026. (Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

Cada una de estas fechas representa oportunidades para que los jugadores mexicanos muestren su talento y se ganen un lugar en la temporada regular.

Figuras mexicanas consolidadas

Entre los 44 peloteros destacan varios que ya tienen experiencia en Grandes Ligas y que llegan al Spring Training para afinar detalles:

Randy Arozarena (Seattle Mariners)

Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays)

Isaac Paredes (Houston Astros)

Andrés Muñoz (Seattle Mariners)

Javier Assad (Chicago Cubs)

Alek Thomas (Arizona Diamondbacks)

José Treviño (Cincinnati Reds)

José Urquidy (Pittsburgh Pirates)

Patrick Sandoval (Boston Red Sox)

Taijuan Walker (Philadelphia Phillies)

JoJo Romero (St. Louis Cardinals)

Jarren Durán (Boston Red Sox)

Durante el Spring Training de 2025, Kirk mostró una gran forma, conectando varios cuadrangulares —incluido uno contra los Phillies— y demostró una alta velocidad de bate, con un promedio de .302 en los primeros juegos de primavera. (Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

Estos nombres representan la base sólida de México en MLB, jugadores que ya han demostrado su calidad y que buscan mantener o mejorar su nivel en 2026.

Jóvenes promesas e invitados fuera de roster

La lista también incluye prospectos que buscan consolidarse:

Alejandro Osuna (Texas Rangers)

Robert García (Texas Rangers)

Víctor Vodnik (Colorado Rockies)

Brennan Bernardino (Colorado Rockies)

Jeremiah Estrada (San Diego Padres)

Tirso Ornelas (San Diego Padres)

Brandon Valenzuela (Toronto Blue Jays)

Manuel Rodríguez (Tampa Bay Rays)

Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays)

Taj Bradley (Minnesota Twins)

Alex Carrillo (New York Mets)

Marcelo Mayer (Boston Red Sox)

César Salazar (Houston Astros)

Jared Serna (Miami Marlins)

Alan Rangel (Philadelphia Phillies)

Nick González (Pittsburgh Pirates)

Prospectos mexicanos como Alejandro Osuna y Víctor Vodnik destacan en los campamentos de Arizona y Florida durante la pretemporada. (Foto: Ken Blaze-Imagn Images)

Además, 16 mexicanos estarán como invitados fuera de roster, entre ellos:

Joey Meneses (Oakland Athletics)

Austin Barnes (New York Mets)

Seby Zavala (Los Angeles Dodgers)

Nick Madrigal (Los Angeles Angels)

Tres Barrera (Washington Nationals)

Ramón Mendoza (St. Louis Cardinals)

Luis Gastélum (St. Louis Cardinals)

Dylan Jasso (Miami Marlins)

Valente Bellozo (Colorado Rockies)

Omar Cruz (San Diego Padres)

Manuel Castro (San Diego Padres)

Milan Tolentino (Cleveland Guardians)

José Ignacio Rodríguez (Los Angeles Dodgers)

Nelson Quiroz (Los Angeles Dodgers)

Samuel Natera (Los Angeles Angels)

Daniel Duarte (New York Mets)

De esta manera, estos jugadores tendrán el escenario perfecto frente a ellos y deberán aprovechar cada oportunidad para demostrar que pueden aportar y ganarse un lugar en los rosters definitivos.