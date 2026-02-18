Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Con una plantilla liderada por estrellas de Grandes Ligas, la Selección Mexicana está decidida a superar su histórico tercer lugar conseguido en 2023. (X/ @WBCBaseball)

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está por comenzar y promete ser una de las competencias deportivas más emocionantes del año.

Con veinte selecciones nacionales y estrellas de Grandes Ligas confirmadas, el torneo reunirá lo mejor del diamante en cuatro sedes distintas.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 contará con veinte selecciones nacionales y el debut de México ante Gran Bretaña está programado para el 6 de marzo. (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

La Federación Mexicana de Béisbol confirmó que México debutará el 6 de marzo en Houston frente a Gran Bretaña. Además, se anunció que los partidos podrán seguirse en México en televisión abierta, asegurando que la afición tenga acceso gratuito y multiplataforma.

Fechas y formato del torneo

El campeonato iniciará el 5 de marzo en Tokio y concluirá el 17 de marzo con la gran final en Miami. Cada grupo está conformado por cinco equipos que jugarán en formato Round Robin, enfrentándose todos contra todos.

Grupo A (San Juan): Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia.

Grupo B (Houston): Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil.

Grupo C (Tokio): Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipéi.

Grupo D (Miami): Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua.

El torneo comenzará el 5 de marzo en Tokio y culminará el 21 de marzo con la gran final de béisbol programada en Miami. Foto: @MLB_Mexico

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a cuartos de final, que se disputarán en Houston y Miami. Las semifinales están programadas para el 19 y 20 de marzo, mientras que la gran final se jugará el 21 de marzo en Miami.

Este formato asegura un torneo vibrante, con choques de alto nivel desde la primera ronda y la expectativa de ver enfrentamientos históricos entre potencias del béisbol.

México: calendario y roster

La Selección Mexicana, dirigida por Benjamín Gil, presentó su roster final el 5 de febrero.

Entre los nombres más destacados figuran Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Luis y Ramón Urías, Joey Meneses y Javier Assad, quienes repiten tras la histórica campaña de 2023.

Calendario de México en el Grupo B (Houston, Daikin Park):

6 de marzo: México vs Gran Bretaña.

8 de marzo: México vs Brasil.

9 de marzo: México vs Estados Unidos.

11 de marzo: México vs Italia.

Roster final de los 30 jugadores mexicanos que representarán a México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (X/ @MexicoBeis)

La meta es clara: superar el tercer lugar alcanzado en 2023 y consolidarse como una potencia emergente en el béisbol internacional. Con una mezcla de experiencia en Grandes Ligas y juventud, el equipo promete competitividad y hambre de triunfo.

Dónde ver el Clásico Mundial en México

El anuncio de TelevisaUnivision garantiza que los partidos estarán disponibles en Canal 5 y Canal 9, además de la plataforma ViX.

El acuerdo incluye más de 70 juegos anuales de MLB, la Serie Mundial completa y todos los partidos de México en el Clásico Mundial.

Televisión abierta: Canal 5 y Canal 9.

Streaming: ViX en español.

Cobertura adicional: espacios de TUDN y medios digitales.

Los aficionados esperan con ilusión ver nuevamente a figuras como Randy Arozarena y Alejandro Kirk brillar en el diamante, y sueñan con que el equipo pueda superar la hazaña del tercer lugar alcanzado en 2023.

En 2023, México firmó su mejor participación en el Clásico Mundial, alcanzando las semifinales y marcando un antes y un después para el béisbol nacional. (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

De esta manera, este Clásico Mundial es más que un campeonato: es la oportunidad de ver a México competir de tú a tú contra las mejores naciones del mundo y demostrar que el béisbol tricolor está listo para dar el salto definitivo.