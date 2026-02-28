Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

(CMLL / Diego Cedrix)

La función del viernes 27 de febrero en la Arena México dejó resultados que marcaron el rumbo de varias rivalidades dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. La lucha estelar tuvo como desenlace la caída en apuesta de cabellera del integrante de AEW, Johnny Consejo, ante el mexicano Ángel de Oro, en un duelo que se resolvió tras una intensa batalla física y estratégica.

(CMLL / Diego Cedrix)

El gladiador de “24 kilates” resistió castigos contundentes, incluido un golpe ilegal que estuvo cerca de inclinar la balanza a favor de su oponente. Sin embargo, logró reaccionar en el momento clave, impidió que ejecutara el “Starship Pain” al sorprenderlo por la espalda y lo proyectó contra la lona tras enviarlo hacia la tercera cuerda. Con su rival tendido en el centro del cuadrilátero, Ángel de Oro conectó una plancha definitiva mientras la réferi Aubrey Edwards realizaba el conteo de tres.

(CMLL / Diego Cedrix)

“Creo que es uno de los triunfos más importantes de mi carrera, creo que como pueden ver, porque Ángel de Oro viene trabajando mucho y hoy ganó el que más resistió. La estrategia que siempre he usado y me sirvió fue que el rival este confiado y de donde menos lo espere me sigue dando resultados, y aquí está uno de los mayores logros (cabellera de Johnny Consejo). Está victoria va para todos los mexicanos que han confiado en mí y va dedicado a ellos”, declaró Ángel de Oro en conferencia de prensa.

(CMLL / Diego Cedrix)

Por su parte, el ahora rapado respondió con ciertas amenazas a su verdugo.

“Quizás sí, es la peor lucha de mi vida. Inicié en la lucha libre a las 22 años, fui a WWE, ahora con 46 años, tengo 24 años como luchador, ahora pierdo la cabellera. Pero Johnny Pelón es más chingón. Mi esposa afirma que me veo mejor así. No me arrepiento de luchar ante Ángel de Oro, pero voy por mi venganza”.

(CMLL / Diego Cedrix)

Castagnoli retiene el campeonato mundial del CMLL por quinta vez

(Captura de pantalla)

En otro de los combates principales, el suizo Claudio Castagnoli alcanzó su quinta defensa como monarca mundial completo del CMLL tras imponerse en una triple amenaza frente a Akuma y Euforia.

El europeo utilizó a la réferi como distracción para desconcentrar a Akuma, lo derribó con una patada y posteriormente aplicó su característico “helicóptero” antes de sellar la victoria con el “neutralizador”, mientras Euforia permanecía fuera de acción.

Persephone gana nueva oportunidad titular ante Mercedes Moné

(Captura de pantalla)

La división femenil también vivió un momento clave. Persephone derrotó a Olympia y aseguró una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL ante Mercedes Moné el próximo 6 de marzo.

Perse aprovechó un descuido de su rival, quien celebraba con el público, la sujetó de los brazos y la castigó con su “crucifició” para conseguir el conteo. Ambas ya se habían enfrentado el 17 de octubre, con triunfo para la llamada CEO.

CDMX conquista el Torneo de Escuelas 2026 del CMLL

(CMLL / Diego Cedrix)

En la final del Torneo de Escuelas 2026, Tornado y Rey Pegasus colocaron a la Ciudad de México en la cima al superar a la Escuela Querétaro y a la Escuela Último Guerrero. Tras eliminar a Feroz con una combinación que incluyó un lazo apoyado en la tercera cuerda, lograron la cuenta definitiva. Pantera Jr. y Psycotic finalizaron en tercer sitio.

(CMLL / Diego Cedrix)

En otros resultados, Guerrero Maya Jr. y los Herederos vencieron a Magia Blanca, Hijo del Pantera y Audaz, mientras que Angelito y Galaxy abrieron la velada con triunfo sobre los Depredadores.

(CMLL / Diego Cedrix)

(CMLL / Diego Cedrix)