‘Lazy Boy’ y Michael Morales llevan la experiencia de UFC a jóvenes de la CDMX en clase privada

(Alexander Ortiz / Infobae México)

En el marco de la agenda de UFC en la Ciudad de México, el peleador mexicano Ronaldo Rodríguez, mejor conocido como ‘Lazy Boy’, y el ecuatoriano Michael Morales, actual número tres del ranking wélter, encabezaron una clase de artes marciales mixtas en el espacio comunitario Pilares Tlacopan, en la colonia Tacuba, dirigida a cerca de 30 niñas, niños y jóvenes.

La clase incluyó ejercicios técnicos, juegos y actividades para que los jóvenes interactuaran con los peleadores, además de un sparring de exhibición entre Rodríguez y Morales. Al concluir la sesión, los participantes convivieron con los atletas y aprovecharon para tomarse fotos con ellos.

Una jornada de aprendizaje y convivencia

Entre ejercicios, sparring y convivencia, Rodríguez y Morales acercaron el octágono a jóvenes de la capital previo al evento de UFC en México.

Durante la clase, ambos peleadores compartieron fundamentos de golpeo y movimientos básicos de MMA, además de dialogar con los asistentes sobre su experiencia en el deporte profesional. Ambos se colocaron guantes y caretas para realizar un sparring de exhibición ante los jóvenes.

Rodríguez destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para la formación de nuevas generaciones.

“México es potencia en deportes de combate, en esto, en agarrarnos en chingadazos. entonces ojalá y puedan apoyar un poquito más al talento, a esto que amamos los mexicanos, en lo que somos muy buenos, en lo que somos potencia mundial (...) me presté sin duda alguna a esta actividad porque me encanta compartir un poquito de lo que el deporte ha hecho en mi vida; es para que yo hubiera terminado en las calles y hubiera estado haciendo otro tipo de cosas y el deporte salvó mi vida”, apuntó.

Por su parte, Morales subrayó la importancia de acercar referentes profesionales a quienes buscan una oportunidad en el deporte.

“Siempre he dicho que esto es realmente el material que se ocupa para sacar el deporte adelante, los chicos jóvenes con ese talento, con esa hambre de salir adelante, así como yo empecé, me hubiera gustado mucho tener esta oportunidad de compartir con peleadores de UFC”.

‘Lazy Boy’ y su ausencia en UFC México

(Alexander Ortiz / Infobae México)

Ronaldo Rodríguez también se refirió a su ausencia en la cartelera del evento programado para el próximo sábado en la capital del país. El mexicano reconoció que no podrá competir, aunque aseguró que trabaja para regresar en condiciones óptimas.

“Espero, primeramente Dios, ya estar bien de salud para poder pelear por mi tierra, por mi pueblo.”

El peleador añadió que atraviesa un proceso personal que lo mantiene fuera de acción.

“A veces las peleas no solo son en la jaula; a veces las peleas también son abajo de ella. La vida, los golpes; a veces la vida golpea más duro y la cosa es sabernos levantar. Espero que todo se me acomode para que yo pueda seguir peleando por mis sueños y poder cumplirlos; le pido a Dios que me dé la fortaleza para levantarme”, señaló.

Morales agradece el respaldo latinoamericano

(Alexander Ortiz / Infobae México)

El ecuatoriano se mostró satisfecho por la respuesta del público en México y por el respaldo que, dijo, ha recibido a lo largo de su carrera.

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, muy buen trabajo tanto en Ecuador como en México, todas las personas de Latinoamérica me han apoyado en mi carrera y estoy muy feliz de poder brindar el conocimiento a los chicos jóvenes que vienen a buscar ese método, por así decirlo, de salir adelante por su familia, para ser inspiración también en un futuro y llegar a la UFC, como todos los niños quieren”, concluyó.