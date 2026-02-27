México Deportes

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

Las delegaciones de Países Bajos y Japón recorren las instalaciones de Monterrey evaluando la infraestructura y logística del Estadio BBVA como posible sede para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Federación Boliviana de Futbol
La Federación Boliviana de Futbol y la FIFA confirmaron que los encuentros de repechaje para la Copa del Mundo tendrán entradas económicas, fortaleciendo la relevancia de Monterrey como sede estratégica. REUTERS/Daniel Becerril

La comitiva de la Selección de Países Bajos y Japón visitarán Monterrey este fin de semana, para inspeccionar las instalaciones que podrían albergar uno de los partidos clave de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La decisión respondería a la necesidad de anticipar la logística del torneo, a tres meses del inicio de la competencia y con Monterrey o Houston en disputa como posibles sedes, dependiendo del desenlace de la primera fase.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó en declaraciones difundidas tras la inauguración de la cancha deportiva número 60 de la secundaria 18 Manuel García Rodríguez que, este viernes, llegarán representantes de Holanda y Japón para supervisar la infraestructura y verificar los avances de la sede en Nuevo León.

Las selecciones sostendrán un encuentro en Palacio de Gobierno y realizarán una evaluación técnica en el Estadio BBVA, recinto que recibirá cuatro partidos del Mundial: el representante del bombo UEFA B frente a Túnez, Túnez contra Japón, Sudáfrica ante Corea del Sur y el cruce de octavos entre el líder del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C.

Se espera que en los
Se espera que en los próximos meses la capital neoleonesa brinde una experiencia inolvidable a los visitantes. (IG Samuel García)

Holanda y Japón revisan infraestructura rumbo al Mundial 2026

La representación neerlandesa llega a México con el objetivo de inspeccionar el Estadio BBVA, ya que, si Países Bajos termina como líder de grupo, disputará los dieciseisavos en Monterrey; en caso de ocupar el segundo puesto, la sede será Houston.

El itinerario oficial prevé que el recorrido por la cancha se realice este viernes 1 de marzo. Además, el sábado 2 de marzo, asistirán al partido entre Rayados y Cruz Azul por la Jornada 8 de la Liga MX, con la finalidad de evaluar en condiciones reales el estado del césped y los servicios de la sede.

El gobernador describió el rol integrador de estas visitas para el desarrollo educativo y deportivo del estado y asegurarse de que todo se encuentre en orden.

Además, adelantó la apertura de entre 6 y 7 nuevas escuelas en Guadalupe y mencionó que el deporte es una herramienta fundamental en el crecimiento de niñas, niños y adolescentes.

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, manifestó:

A través del deporte se desarrollan muchísimas habilidades entre ellas, obviamente el ejercitarnos, el trabajar en equipo, el compañerismo y pues el triunfo por qué no ¿verdad?

Samuel García adelantó que recibirá
Samuel García adelantó que recibirá a dichas comitivas para inspeccionar el BBVA. X/@samuel_garcias

Nuevo León se prepara para el Mundial 2026

La presencia de estas delegaciones internacionales se inserta en un proceso de revisión y ajuste de las condiciones logísticas, técnicas y deportivas que exige la federación internacional de fútbol para las sedes mundialistas.

Con el Mundial 2026 a poco más de tres meses de comenzar, Nuevo León acelera su preparación tanto con obras de infraestructura deportiva como con la promoción activa del deporte en sus comunidades educativas.

