¿Por qué Japón no se quedará en Monterrey durante el Mundial 2026?

La selección de Japón no se quedará en Monterrey. Créditos: Infobae México.

La selección de fútbol de Japón ha determinado que Nashville será su centro de operaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta decisión subraya el perfil internacional que ha adquirido la ciudad de Tennessee, reconocida como la “Ciudad de la Música” por su influencia en la industria musical y su condición de ser el epicentro del Country.

Aunque Nashville no será sede de partidos del torneo, el equipo japonés permanecerá allí para desarrollar su preparación antes de debutar en el Grupo F.

El combinado asiático ha optado por las instalaciones del Vanderbilt Health Training Center, el complejo de entrenamiento del Nashville SC, que cuenta con equipamiento de primer nivel y recursos tecnológicos avanzados.

Esta infraestructura se ha convertido en un referente dentro de la Major League Soccer, proporcionando a sus usuarios privacidad y condiciones de alto rendimiento.

La elección de Nashville se ha basado en criterios logísticos y técnicos. La ciudad ofrece una red de conexiones aéreas directas y un aeropuerto internacional, lo que facilita la movilidad del equipo hacia sus lugares de competencia.

Kubo es un referente de Japón. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La razón por la cual Japón no se quedará en Monterrey

Las condiciones climáticas de Nashville durante el verano fueron otro de los elementos analizados.

Las temperaturas y los niveles de humedad se asemejan a los que el equipo encontrará en sus partidos, lo que permite a los jugadores adaptarse mejor a las exigencias físicas del certamen.

El cuerpo técnico valoró este aspecto como una ventaja para optimizar el rendimiento del grupo durante la fase de preparación.

Antes de tomar la decisión, la delegación japonesa evaluó otras opciones, entre ellas El Barrial en Monterrey, pero finalmente se inclinó por el centro de Nashville, al considerar que reunía mejores condiciones en términos de tecnología, privacidad y calidad de servicios.

El seleccionado nipón integrará el Grupo F junto a Países Bajos, Túnez y el vencedor de la repesca de la UEFA Playoff B.

Se prevé que la delegación permanezca en Nashville hasta el inicio de sus compromisos oficiales, lo que implica una estadía prolongada y la oportunidad de aprovechar al máximo las facilidades del centro de entrenamiento.

Japón también espera rival del repechaje. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Japón debutará en el torneo el 14 de junio de 2026 en Arlington, Texas, y posteriormente jugará en México, específicamente en Monterrey.

El acceso rápido y sencillo a estos destinos fue un factor determinante para la selección de la base.

La presencia de Japón en Nashville durante la Copa Mundial también abre la puerta a un intercambio cultural y deportivo entre ambas naciones, fortaleciendo vínculos a través del fútbol.

La preparación en esta ciudad refleja la tendencia de los equipos a buscar entornos que ofrezcan ventajas competitivas fuera de las sedes tradicionales del torneo.