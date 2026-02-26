Copa Mundial de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

Osmar Olvera, las gemelas Cueva y Gabriela Agúndez se encuentran entre los favoritos para conseguir preseas para México. (AP Foto/Luca Bruno)

La Copa del Mundo de Clavados inicia su serial de competencias 2026 en Montreal, Canadá, la cual se llevará a cabo del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, donde más de 120 atletas de diversas naciones competirán en las distintas pruebas de la disciplina.

Los clavadistas mexicanos llegan con grandes expectativas, listos para brillar y colocar a México en lo más alto del podio, en un deporte donde suelen ser potencia junto con China.

Esta parada marca el comienzo de un calendario que incluye paradas en Guadalajara, Jalisco (del 5 al 8 de marzo), y la Súper Final en Pekín (del 1 al 3 de mayo).

Mexicanos que competirán en el evento

Conoce la lista clavadistas de México que estarán presentes en la Copa Mundial. (REUTERS/Hollie Adams)

Osmar Olvera y las gemelas Cueva se perfilan como las esperanzas más claras de medalla para México en esta Copa Mundial de Clavados.

A continuación, te presentamos la lista completa de mexicanos que verán acción en el país de la hoja de maple:

Rama Femenina

Trampolín femenil de 3m

Lía Cueva

María Fernanda García

Aranza Vázquez*

Trampolín 3m sincronizado

Lía Cueva y Mía Cueva

Plataforma de 10m

Suri Cueva

Alejandra Estudillo*

Samantha Jiménez

Plataforma 10m sincronizado

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo

Rama Varonil

Trampolín 3m

Juan Manuel Celaya

Osmar Olvera Ibarra*

Gabriel Vázquez

Trampolín 3m sincronizado

Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera

Plataforma de 10m

Kevin Berlín

Randal Willars*

Kenny Zamudio

Plataforma 10 m sincronizado

Randal Willars y Kevin Berlín

*Integrantes de la prueba de equipo mixto

Cuándo y dónde ver cada una de las competencias

La única manera de verlo en México es a través de World Aquatics con suscripción. (REUTERS/Jeremy Lee)

Para disfrutar de todas las pruebas de los clavadistas mexicanos en esta Copa del Mundo, los aficionados deberán adquirir el plan de suscripción en el sitio oficial de World Aquatics.

A continuación te presentamos el calendario completo de las competencias para que no pierdas detalle de la actividad de los mexicanos:

Jueves 26 de febrero

3m femenil preliminares | 9:00

10m masculino preliminares | 13:30

Viernes 27 de febrero

3m masculino preliminar | 9:00

10m femenil preliminares | 13:30

Final equipo mixto 3m y 10m | 18:30

Sábado 28 de febrero

Final 3m sincronizado masculino | 9:00

Final 10m sincronizado femenil | 11:30

Final 3m femenil | 15:30

Final 10m masculino | 18:30

Domingo 1 de marzo

Final 3m sincronizado femenil | 9:00

Final 10m sincronizado masculino | 11:30

Final 10m femenil | 15:30

Final 3m masculino | 18:00

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México