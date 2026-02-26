Copa Mundial de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

La Copa del Mundo de Clavados inicia su serial de competencias 2026 en Montreal, Canadá, la cual se llevará a cabo del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, donde más de 120 atletas de diversas naciones competirán en las distintas pruebas de la disciplina.
Los clavadistas mexicanos llegan con grandes expectativas, listos para brillar y colocar a México en lo más alto del podio, en un deporte donde suelen ser potencia junto con China.
Esta parada marca el comienzo de un calendario que incluye paradas en Guadalajara, Jalisco (del 5 al 8 de marzo), y la Súper Final en Pekín (del 1 al 3 de mayo).
Mexicanos que competirán en el evento
Osmar Olvera y las gemelas Cueva se perfilan como las esperanzas más claras de medalla para México en esta Copa Mundial de Clavados.
A continuación, te presentamos la lista completa de mexicanos que verán acción en el país de la hoja de maple:
Rama Femenina
Trampolín femenil de 3m
- Lía Cueva
- María Fernanda García
- Aranza Vázquez*
Trampolín 3m sincronizado
- Lía Cueva y Mía Cueva
Plataforma de 10m
- Suri Cueva
- Alejandra Estudillo*
- Samantha Jiménez
Plataforma 10m sincronizado
- Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo
Rama Varonil
Trampolín 3m
- Juan Manuel Celaya
- Osmar Olvera Ibarra*
- Gabriel Vázquez
Trampolín 3m sincronizado
- Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera
Plataforma de 10m
- Kevin Berlín
- Randal Willars*
- Kenny Zamudio
Plataforma 10 m sincronizado
- Randal Willars y Kevin Berlín
*Integrantes de la prueba de equipo mixto
Cuándo y dónde ver cada una de las competencias
Para disfrutar de todas las pruebas de los clavadistas mexicanos en esta Copa del Mundo, los aficionados deberán adquirir el plan de suscripción en el sitio oficial de World Aquatics.
A continuación te presentamos el calendario completo de las competencias para que no pierdas detalle de la actividad de los mexicanos:
Jueves 26 de febrero
- 3m femenil preliminares | 9:00
- 10m masculino preliminares | 13:30
Viernes 27 de febrero
- 3m masculino preliminar | 9:00
- 10m femenil preliminares | 13:30
- Final equipo mixto 3m y 10m | 18:30
Sábado 28 de febrero
- Final 3m sincronizado masculino | 9:00
- Final 10m sincronizado femenil | 11:30
- Final 3m femenil | 15:30
- Final 10m masculino | 18:30
Domingo 1 de marzo
- Final 3m sincronizado femenil | 9:00
- Final 10m sincronizado masculino | 11:30
- Final 10m femenil | 15:30
- Final 3m masculino | 18:00
*Todos los horarios son en tiempo del centro de México