CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes (Presidencia)

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), dirigida por Rommel Pacheco, anunció que está en diálogo con la World Aquatics para la realización de la Copa Mundial de Clavados 2026, torneo que ya no se llevará a cabo en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco.

Luego de que el organismo internacional explicó que la competencia se canceló para garantizar la seguridad de los participantes tras los hechos violentos en la entidad, el director de la CONADE compartió que esta decisión no es definitiva, pues están negociando para cambiar la sede y que los atletas mexicanos puedan competir en México.

Fue a través de sus redes sociales que Rommel Pacheco precisó que las autoridades mexicanas iniciaron un diálogo con World Aquatics y propusieron que, de no realizarse el evento en Jalisco, podría llevarse a cabo en otras ciudades donde existen las condiciones de seguridad y logística para la competencia.

Director de la CONADE asegura que México negocia con World Aquatics para realizar el Mundial de Clavados (X/ @Rommel_Pacheco)

Estas podrían ser las sedes para el Mundial de Clavados 2026 en México

El director de la CONADE consideró que hay tres ciudades en México que tienen las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el Mundial de Clavados 2026, y así evitar que los atletas nacionales pierdan la oportunidad de competir en su país. El ex clavadista precisó que el plan original es que Jalisco conserve la sede y solo se reprograme la competencia.

Sin embargo, en el supuesto de que el organismo internacional se niegue a esta propuesta, la CONADE ya postuló tres ciudades sedes, las cuales son:

Ciudad de México

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con lo que argumentó la CONADE, harán lo posible para rescatar el evento deportivo. En cuanto a la situación de seguridad por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades deportivas no mencionaron algo al respecto y se limitaron a hablar de lo deportivo.

El director de la CONADE consideró que hay tres ciudades en México que tienen las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el Mundial de Clavados 2026 (REUTERS/Leah Millis)

“Ante el anuncio de World Aquatics sobre la Copa del Mundo de Clavados, seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco y gestionando alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestras y nuestros clavadistas puedan competir en casa. Estamos trabajando porque el deporte es una de las formas en las que transformamos la vida de las y los mexicano", publicó Rommel Pacheco.