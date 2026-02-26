México Deportes

Gobierno de Jalisco revela la razón por la que cancelaron el Mundial de Clavados 2026

Pablo Lemus, gobernador del estado, explicó cuáles fueron las causas que obligaron la World Aquatics a emitir tal postura, insistió que la inseguridad no fue el principal motivo

Gobierno de Jalisco revela la razón por la que cancelaron el Mundial de Clavados 2026 (X/ @COM_Mexico)

La Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan, Jalisco fue cancelada. Este 26 de febrero World Aquatics, junto con la Federación Mexicana de Clavados, confirmaron que el evento programado del 5 al 8 de marzo no se llevará a cabo por motivos de seguridad.

Sin embargo, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, aclaró la situación en la que se encuentra el Mundial de Clavados y lo que está realizando la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). En conferencia de prensa, el gobernador aseguró que la competencia de clavados fue pospuesta, más no cancelada y explicó el motivo detrás del reajuste a la competencia.

A pesar de que Worls Aquatics argumentó que analizó los riesgos y la seguridad para todos los participantes, las autoridades estatales precisaron que la verdadera razón para no realizar la competencia es por temas de logística, ya que no todas las delegaciones participantes tenían el tiempo suficiente para viajar a Zapopan y establecerse en Jalisco.

“Al ver las dificultades logísticas en cuanto a conectividad aérea por lo que había sucedido, pidieron posponer este Mundial para otra fecha, porque no alcanzaban a llegar, era la próxima semana el certamen”, informó Pablo Lemus.

Gobierno de Jalisco está negociando una nueva fecha para el Mundial de Clavados 2026

Pablo Lemus aclaró que la CONADE y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) están en diálogo con las autoridades internacionales de clavados para que se considere la sede en Zapopan.

“En este momento, se está llevando a cabo una conferencia en la cual está encabezando la CONADE, el Code y está apoyando la propia secretaría de gobernación federal para ver la forma de recuperar este evento de clavados, ya sea para la próxima semana como estaba previsto o diferir este Mundial de Clavados a otro mes”, precisó.

Por otra parte, insistió que es importante que se lleve la competencia y consideró que se está negociando su realización para que no coincida con las fechas del Mundial 2026 de la FIFA.

“Estamos viendo la logística en cuanto a fechas, porque tenemos después los partidos de repechaje del Mundial de futbol que están completamente confirmados y después los 4 partidos mundialistas”.

