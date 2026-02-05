Sudáfrica está preparándose para enfrentar a México en el Mundial: tendrá encuentro amistoso contra Panamá

Las selecciones de Sudáfrica y Panamá protagonizarán dos duelos clave en territorio africano, de cara al desafío que representa disputar la próxima Copa del Mundo en 2026. (Ilustraciones por Jesús Aviles y Jovani Pérez/ Infobae)

La selección de Sudáfrica vive semanas decisivas en su camino rumbo al Mundial 2026. Los Bafana Bafana nuevamente serán protagonistas del partido inaugural frente a México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, un reto que los coloca bajo la mirada del planeta entero.

Consciente de la magnitud de ese desafío, el cuerpo técnico ha programado dos amistosos en territorio africano de gran valor estratégico contra Panamá el 27 y 31 de marzo.

Sudáfrica y Panamá jugarán dos partidos amistosos el 27 y 31 de marzo en África como parte de su preparación mundialista. (X/ @fepafut)

Para Sudáfrica, estos encuentros no son simples partidos de fogueo. Se trata de pruebas que permitirán medir su nivel frente a un rival mundialista y afinar detalles antes de abrir la Copa del Mundo. Para Panamá, en tanto, significan la oportunidad de enfrentarse a un estilo de juego similar al de Ghana, su primer adversario en el Grupo L.

Un ensayo con sabor mundialista

Sudáfrica y Panamá llegan a estos amistosos con objetivos claros: probar variantes tácticas y ajustar detalles antes de junio. Ambos equipos encuentran en este cruce un ensayo que conecta directamente con sus metas en el Mundial.

Sudáfrica: busca corregir errores defensivos tras su eliminación en la Copa Africana de Naciones.

Panamá: quiere simular el estilo físico y táctico de Ghana, su primer rival en el Grupo L.

Coincidencia de intereses: ambos necesitan medir su nivel contra rivales de distinta confederación.

Los Bafana Bafana abrirán nuevamente, después de 16 años, la Copa del Mundo 2026 contra México. (Foto: Action Images / Jason Cairnduff/File Photo)

De esta manera, estos partidos serán medidos no sólo a partir del marcador final que derive, sino por la capacidad de cada selección de adaptarse y aprender de un estilo diferente.

Panamá y Sudáfrica: historias que se cruzan

Aunque será la primera vez que Panamá juegue en suelo africano, ya existe un antecedente histórico entre ambas selecciones. El recuerdo de los cuartos de final de la Copa Oro 2005 sigue vivo y añade un matiz especial a los amistosos de marzo.

Copa Oro 2005: empate 1-1 en tiempo reglamentario.

Definición: Panamá ganó 4-3 en penales y avanzó a semifinales.

Reencuentro: después de más de 20 años, vuelven a enfrentarse, ahora como selecciones mundialistas.

El cruce entre Panamá y Sudáfrica revive el recuerdo del histórico duelo de cuartos de final de la Copa Oro 2005. (Foto de archivo)

Este cruce histórico convierte a los amistosos en algo más que preparación: son también un reencuentro con el pasado y una oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la relación deportiva entre ambos países.

Camino hacia el Mundial 2026

Ambos equipos saben que estos partidos son parte de su camino hacia la Copa del Mundo. Los grupos en los que estarán Panamá y Sudáfrica muestran la exigencia que enfrentarán en el torneo. Los amistosos de marzo son, por tanto, un puente hacia esos desafíos.

Sudáfrica – Grupo A: México, Corea del Sur y el ganador del repechaje UEFA D.

Panamá – Grupo L: Ghana, Croacia e Inglaterra.

Objetivo común: llegar con confianza y ritmo competitivo a sus debuts mundialistas.

Dentro de sus duelos de preparación rumbo al Mundial 2026, Panamá se enfrentó a la Selección Mexicana, cayendo 1-0 por un autogol. REUTERS/Aris Martinez

En definitiva, los encuentros del 27 y 31 de marzo serán vitales: Sudáfrica busca llegar fuerte al partido inaugural contra México, mientras que Panamá quiere llegar preparado para su debut contra Ghana.