La historia de Alam González: el atleta que sufrió un accidente automovilístico y encontró la esperanza en el tenis de mesa

Alam González tuvo que abandonar su sueño de ser futbolista profesional tras sufrir un accidente automovilístico que lo dejó sin poder caminar a los 18 años de edad. Sin embargo, este obstáculo y su pasión por los deportes no impidieron que practicara alguna disciplina.

Como dos ángeles caídos del cielo, llegaron a la casa de Alam, la presidenta y el vicepresidente de la Asociación de Deportes de Sillas de Ruedas del estado de Hidalgo, ofreciéndole practicar alguna disciplina. Tras recibir la invitación, y al solo tener dos opciones disponibles, González inició su camino en el mundo del tenis de mesa.

En entrevista con Infobae México, Alam confesó que aunque en un principio no le gustaba el para-tenis de mesa, su facilidad y experiencia jugando con balones y pelotas hicieron que se enamorara de este deporte, el cual lleva practicando ya 15 años.

¿Cómo es un día en al Centro Paralímpico?

El día a día en el Centro Paralímpico Mexicano es muy rutinario y muy movido, así lo calificó Alam. Luego de desayunar, la primera sesión de entrenamiento comienza a las 9 o 10 de la mañana y termina entre 1:30 o 2:00 de la tarde.

Después de comer, los atletas tienen un descanso, para posteriormente volver a un segundo entrenamiento donde practican fuerza, cardio o elasticidad. Finalmente, van a cenar y dormir. Sin embargo, algo que cabe señalar es que entre estos tiempos algunas veces llegan a tener sesiones de psicólogo, fisiólogo o nutriólogo.

Los viernes solo tienen sesiones para practicar técnica, mientras que los sábados y domingos descansan.

Momento más complicado y feliz en su carrera

El momento más complicado en la carrera de Alam ocurrió en el selectivo para los Juegos Panamericanos 2019. En aquel momento, tenía dos años que había dejado su natal Pachuca, Hidalgo, para integrarse al Centro Paralímpico Mexicano y aunque llegó a la final como favorito, terminó por perderla de manera sorpresiva.

“Con el tiempo lo asimilé y lo entendí no como una caída sino como un aprendizaje que me hizo un mejor jugador y un mejor atleta”, comentó Alam con Infobae México.

En contraste, su momento más glorioso que ha tenido durante este trayecto deportivo, ocurrió 4 años después, es decir, en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, donde tuvo una destacada actuación al ganar tres medallas de bronce, una en individual, otra en doble varonil y en doble mixto.

“Fueron competencias muy duras contra los rivales más fuertes de todo el continente, verdaderos campeones. Quedé muy satisfecho porque jugué muy bien y esto se coronó con tres medallas de bronce que fue en individual, doble varonil y doble mixto”, señaló.

Planes a corto, mediano y lago plazo de Alam González

A corto plazo, el objetivo de González consiste en participar y conquistar la medalla de oro en los primeros Juegos Centroamericanos, que tendrán lugar este año en México. Mirando un poco más adelante, su meta a mediano plazo es presentarse en los Juegos Panamericanos de Lima en 2027, donde aspira nuevamente a quedarse con el primer puesto y repetir el éxito dorado.

La mayor ambición de Alam es competir en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Si logra clasificarse, su objetivo será ganar una medalla y así coronar su carrera en la máxima competencia deportiva. En la edición de París 2024, no logró clasificarse, aunque estuvo presente como espectador.

Alam González y su papel como psicólogo deportivo

Además de ser un gran atleta en el para-tenis de mesa, Alam González también incursiona en la psicología deportiva. A raíz de su accidente y su mala experiencia al lado de los psicólogos, decidió prepararse en esta área que también lo ha llevado a dar conferencias de prensa.

“A raíz de mi accidente yo tuve un mal proceso psicológico. Yo fui una persona muy afortunada que no pasó un proceso de duelo tan largo. Yo en cuestión de 2 o 3 meses después del accidente ya estaba en mi casa empezando a retomar. Eso me llevó a tomar la idea de estudias psicología”, señaló.

Finalmente, Alam enfatizó que en nuestro país hace falta una mayor cultura de respeto hacia el atleta en general y puso el ejemplo de lo que pasó en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, “Si no somos campeones mundiales no importa”, señaló.

Como consejo de vida, Alam llamó a toda la gente en general a disfrutar el día a día al máximo y a no tener límites en los sueños. Además, puntualizó que todos los sueños se cumplen con mucho trabajo y esfuerzo.