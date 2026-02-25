Este es el récord que podría alcanzar Efraín Juárez con Pumas

Efraín va invicto aún con Pumas este Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El inicio de Efraín Juárez al frente de Pumas ha marcado una diferencia considerable respecto a los últimos años del club en la Liga MX.

En un contexto donde la estabilidad y los buenos resultados han sido pocos para el equipo universitario, el entrenador mexicano ha logrado establecer una nueva referencia para la institución.

El rendimiento de Efraín no solo destaca por las cifras, sino también por el contraste con sus predecesores inmediatos, quienes no consiguieron mantener la racha positiva más allá de la séptima jornada.

La marca de Lillin con Pumas que puede alcanzar Efraín Juárez

La campaña actual de los Pumas de la UNAM ha estado marcada por el invicto de siete partidos bajo la dirección de Efraín Juárez.

El técnico mexicano superó el registro previo de Míchel González, quien en el Clausura 2020 llevó al equipo a seis partidos sin derrota, pero perdió en la séptima fecha ante Morelia, truncando así su buena racha.

La situación se repitió con Andrés Lillini en el Apertura 2022: tras seis jornadas sin perder, Lillini cayó en el séptimo compromiso contra América.

Andrés Lillini fue subcampeón con Pumas. EFE/Francisco Guasco/Archivo

En esta ocasión, Juárez puede rompió la tendencia: tras igualar la mejor marca de sus antecesores, logró vencer a Monterrey en la jornada 7 y mantuvo a Pumas como uno de los dos únicos equipos invictos en el Clausura 2026, el otro es Toluca.

Este logro adquiere mayor relevancia si se considera que el equipo fue eliminado de la Concacaf Champions Cup y que recientemente no había logrado avanzar más allá del play-in en los torneos anteriores.

El recorrido de Efraín sobresale aún más porque tanto Míchel como Lillini enfrentaron obstáculos similares.

Míchel, durante el Clausura 2020, sumó cuatro triunfos y dos empates antes de ser vencido por Morelia en la séptima fecha.

Por su parte, Lillini acumuló una victoria y cinco empates en seis jornadas invicto, pero sucumbió ante América en la que sería su séptima aparición.

Si bien la marca actual de Juárez representa el mejor inicio de torneo de un entrenador auriazul en los últimos años, Andrés Lillini aún posee el récord absoluto de partidos invictos al frente de Pumas.

En el Guardianes 2020, el argentino, quien asumió tras la inesperada salida de Míchel, mantuvo un invicto de 10 jornadas: seis victorias y cuatro empates.

Foto de archivo de jugadores del club Pumas UNAM antes de un partido del torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 31 de octubre de 2020. REUTERS/Henry Romero

La serie terminó en la fecha 11, cuando León derrotó a los universitarios. Aquel torneo, Pumas finalizó en segundo lugar general y disputó la final precisamente contra León, que finalmente se coronó campeón.

El desempeño de Efraín Juárez en este Clausura 2026 invita a la comparación y al análisis histórico del club.

Por ahora, el técnico mexicano ha conseguido lo que parecía una barrera para sus antecesores: romper la marca de siete partidos sin perder y mantener viva la esperanza de un torneo diferente para la afición universitaria.