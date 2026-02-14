México Deportes

Efraín Juárez destaca la resiliencia de Pumas tras remontar ante Puebla

El entrenador reiteró su vínculo con Pumas y aseguró que su trabajo responde al amor que le tiene a la institución y a su afición

La remontada de Pumas ante Puebla no solo significó tres puntos más en la Liga MX, sino también un respiro anímico tras la reciente eliminación en Concacaf.

Luego del triunfo 3-2 sobre La Franja, el director técnico Efraín Juárez destacó la resiliencia mostrada por su equipo en un contexto marcado por versiones externas y presión alrededor del grupo.

El resultado permitió a Pumas mantener el invicto en el torneo local y, al mismo tiempo, dejó un mensaje de respaldo interno hacia el proyecto encabezado por Juárez, quien reconoció que el entorno no ha sido sencillo en las últimas semanas.

Juárez resalta el carácter del equipo pese al entorno externo

Tras el encuentro, Efraín Juárez señaló que los rumores y señalamientos fuera del club han representado un reto adicional para el plantel, pero subrayó la respuesta de sus jugadores dentro del campo. El técnico explicó que el triunfo es reflejo del trabajo del grupo y del compromiso mostrado pese a las circunstancias.

“No es fácil jugar con todo lo que pasa afuera del club. Este triunfo es por y para ellos; los resultados son los que respaldan al técnico. Hoy demostraron que entienden el trabajo y que Pumas tiene carácter”, expresó Juárez, quien también recalcó su identificación con la institución y su intención de defenderla desde el cargo que hoy ocupa.

El vínculo de Juárez con Pumas

El entrenador universitario también se refirió a lo que representa dirigir a Pumas, recordando su historia personal ligada al club desde temprana edad. Juárez señaló que su presencia en el banquillo responde al cariño por la institución y a la intención de trabajar en aspectos que, reconoció, se han arrastrado por años.

La victoria dejó además una imagen significativa en el festejo del gol del triunfo, cuando el brasileño Juninho corrió a abrazar al técnico y llamó a sus compañeros a unirse a la celebración, gesto que reflejó el respaldo del plantel hacia su entrenador.

Juárez cerró su intervención señalando que respeta todas las opiniones externas, aunque dejó claro que su enfoque está puesto en lo que ocurre dentro del club y del grupo de trabajo, con el objetivo de fortalecer a Pumas desde el interior.

