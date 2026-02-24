México Deportes

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

La incertidumbre sobre el próximo técnico del club argentino crece en medio de escenarios cambiantes y favoritos en disputa

El entrenador de Guadalajara, Gabriel Milito, observado como posible opción para River Plate (REUTERS/Eloisa Sanchez )

La confirmación de que Marcelo Gallardo dejará el banquillo de River Plate ha sacudido el panorama del fútbol argentino. Esto ha abierto la búsqueda de un nuevo responsable técnico para uno de los clubes más destacados de Sudamérica. Entre los nombres que circulan destaca Gabriel Milito, actual entrenador de las Chivas de Guadalajara, quien suma logros recientes en la Liga MX y figura como uno de los candidatos a ocupar el banco del equipo de Núñez.

El ciclo de Gallardo finalizará tras el partido ante Banfield, según anunció el propio técnico en un video difundido por las redes sociales oficiales de River Plate. El Muñeco expresó su despedida con emoción, poniendo fin a una etapa con grandes expectativas y alto impacto emocional en la afición. Ahora, el principal interrogante es quién tomará la conducción del club argentino.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, expresó en la grabación.

El ascenso de Gabriel Milito con Chivas

Mientras en Argentina crecen las especulaciones sobre el futuro de River, Milito consolida su desempeño en Chivas. El entrenador argentino ha logrado seis victorias consecutivas al inicio del Clausura 2026, lo que ha impulsado al Rebaño Sagrado al primer lugar de la tabla.

Este positivo arranque no ha pasado desapercibido y su perfil ha sido considerado en el análisis de posibles opciones para River Plate. La afición rojiblanca recuerda situaciones similares, como la salida de Fernando Gago hacia Boca Juniors, lo que ha aumento la inquietud sobre la permanencia de su entrenador.

Este 23 de febrero trascendió el reporte entre la prensa mexicana de que en River Plate estarían interesados por hacerse de los servicios de Milito, lo que causó preocupación entre los aficionados por escenarios similares que ya ha experimentado el club.

El ascenso de Gabriel Milito con Chivas (Chivas )

Los candidatos para reemplazar a Gallardo en River Plate

A pesar del interés en Milito, la dirigencia de River maneja varias alternativas con distintas trayectorias. Entre los postulantes principales está Santiago Solari, director deportivo formado en el Real Madrid, quien tiene experiencia previa en banquillos europeos tras dirigir al conjunto merengue y al Club América.

Completan la lista Hernán Crespo, actual entrenador de Sao Paulo en el Brasileirao, y Eduardo Coudet, que dirige al Deportivo Alavés en España. La selección de un sucesor para Gallardo representa un desafío importante para River, que evalúa la viabilidad y disponibilidad de cada perfil.

Obstáculos para la llegada de Milito a River Plate

La opción de que Milito pase a River Plate enfrenta dificultades concretas para ambas instituciones. El momento positivo del entrenador con Chivas, así como las condiciones existentes en su contrato, complican cualquier acercamiento inmediato.

Por otra parte, la directiva riverplatense no coloca a Milito entre sus prioridades, conscientes de los obstáculos para poder fichar al actual entrenador de la Liga MX. Así, el nombre de Milito se mantiene como una alternativa presente, aunque con escaso protagonismo frente a otras opciones que cuentan con mayor respaldo directivo.

