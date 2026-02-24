Los emotivos mensajes de los hijos de Marcelo Gallardo tras el anuncio de su salida de River Plate: “El más grande, lejos”

El mensaje de Marcelo Gallardo con el que anunció su despedida de River Plate

El ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate finalizará este jueves, cuando el equipo reciba a Banfield en el estadio Monumental. El entrenador, de 50 años, comunicó su decisión luego de una serie de derrotas que precipitaron el cierre de su segundo ciclo, una etapa que no incluyó títulos y que se desarrolló bajo una fuerte inversión en refuerzos y la presión de los resultados. La noticia, anunciada mediante un video distribuido por los canales oficiales del club, generó impacto en el entorno del fútbol argentino y respuestas inmediatas de su círculo más cercano.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, expresó Gallardo. El mensaje, difundido tras la derrota por 1-0 ante Vélez Sarsfield, incluyó palabras de agradecimiento hacia la institución, su gente y el cuerpo técnico. “Me invade la emoción y el dolor en el alma por no cumplir con los objetivos. Quiero agradecer a quienes han creído en mí para representar a esta enorme institución”, agregó el DT. Tras la difusión del comunicado, la familia del técnico fue la primera en expresar públicamente su respaldo.

Nahuel Gallardo, hijo mayor del entrenador y futbolista de San Martín de Tucumán, escribió en sus redes sociales: “Quién sabe el amor profundo que sentís por ese escudo y tu gente, el más grande lejos”. El posteo estuvo acompañado por una imagen de Marcelo Gallardo ovacionado en el Monumental, y otra con el emoji de infinito, símbolo de una conexión que, según su familia, trasciende los ciclos deportivos. Santino Gallardo, delantero de Seattle Sounders FC, también compartió una fotografía junto a su padre con la frase “De corazón” y el mismo emoji, en sintonía con el mensaje de su hermano.

Este segundo ciclo de Gallardo comenzó tras la salida de Martín Demichelis en 2024. El equipo, que no logró conquistar títulos, acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos y actualmente marcha décimo en el Grupo B del Torneo Apertura, fuera de los puestos de playoffs. En este período, River disputó 85 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72 %.

El contraste con el primer ciclo de Gallardo resultó notorio: entre 2014 y 2021, el técnico sumó 14 títulos y una efectividad del 62 % en 424 partidos. El regreso al club estuvo acompañado de una inversión de USD 87,5 millones en refuerzos en los últimos cuatro mercados de pases. La apuesta incluyó la llegada de futbolistas como Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maxi Meza, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi. A pesar de estas incorporaciones, el equipo no consiguió consolidar resultados deportivos ni clasificar a la Copa Libertadores, lo que derivó en la participación en la Copa Sudamericana.

La salida de Gallardo reactivó el debate sobre su sucesión. Identificó a Eduardo Coudet como uno de los candidatos más firmes para asumir la dirección técnica, junto con Pablo Aimar, Hernán Crespo, Santiago Solari y Ramón Díaz. También se consideraron otras alternativas como Jorge Sampaoli y Ariel Holan, quienes expresaron interés en dirigir al club.

El último partido de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate será ante Banfield, en el estadio Monumental. El club, sus hinchas y la familia del técnico aguardan una despedida cargada de emociones, mientras la dirigencia avanza en la búsqueda del próximo conductor del equipo.