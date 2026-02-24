Video: así anunció Marcelo Gallardo su salida de River Plate

El mensaje de Marcelo Gallardo con el que anunció su despedida de River Plate

El anuncio de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate se formalizó a través de un mensaje publicado en las redes sociales oficiales del club, luego de una jornada marcada por la incertidumbre y el silencio institucional. El propio Gallardo eligió dirigirse directamente a los hinchas, con palabras breves y pausadas, reflejando la carga emocional que acompañó su decisión.

En el video, el “Muñeco” expresó: “Este es un mensaje para, para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”. La frase marcó el tono de una despedida que había sido rumoreada tras los últimos resultados.

La salida del técnico, de 50 años, se oficializó un día después de la derrota por 1-0 ante Vélez Sarsfield, que prolongó una racha negativa en el Torneo Apertura. Con el partido de ayer, el equipo sumó su tercera caída consecutiva en el certamen local y acumuló trece derrotas en los últimos veinte partidos, una estadística que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y alimentó las especulaciones sobre el futuro inmediato del entrenador.

Durante la jornada que precedió al anuncio, Gallardo condujo la práctica en el River Camp. La sesión estuvo marcada por el hermetismo: ni el entrenador ni los jugadores brindaron declaraciones públicas luego de la derrota frente a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. Desde el club optaron por mantener la reserva y no brindar declaraciones, un gesto que subrayó la magnitud del momento y la necesidad de reflexión interna.

Marcelo Gallardo expresó su agradecimiento a los hinchas y la institución en un mensaje grabado

“Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este. Claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”, afirmó el entrenador bicampeón de América con el “Millonario”.

La figura de Gallardo, que había iniciado su segundo ciclo al frente del equipo con expectativas renovadas, se vio envuelta en una crisis deportiva que incluyó lesiones de jugadores clave y una larga seguidilla de partidos sin victorias entre el final del año pasado y el comienzo de este nuevo ciclo. No obstante, el ahora exentrenador subrayó el crecimiento institucional de River Plate y manifestó su deseo de que “próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River Plate como institución en el mundo”.

El ciclo del técnico llegó a su fin tras la peor racha de derrotas en la historia reciente del club, con un equipo que, tras seis jornadas disputadas, se ubicó en la décima posición del Grupo B del Torneo Apertura, igualando en puntos con Banfield y Racing y a ocho unidades del líder Independiente Rivadavia.

El mensaje de despedida incluyó reconocimientos al cuerpo técnico y a los dirigentes que confiaron en su liderazgo. “Agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva”, enfatizó Gallardo.

River Plate atraviesa una racha negativa en el Torneo Apertura con trece derrotas en veinte partidos

La última presentación de Gallardo al frente del equipo se producirá este jueves, cuando River Plate reciba a Banfield en el estadio Monumental desde las 19.30. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del campeonato local.

Tras su definición, ya comenzó la carrera por la sucesión. En primer lugar surgió Eduardo Coudet, otro multicampeón con River, que hoy dirige al Alavés y tuvo buenos pasos por Rosario Central y Racing en el fútbol argentino. Ya se habría producido algún sondeo. Su contrato en España vence el 30 de junio.

Más atrás, surgen otros nombres, como los de Pablo Aimar (ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina), Ramón Diaz, Santiago Solari y Hernán Crespo.

El propio entrenador cerró su mensaje con una referencia directa a su vínculo con el club: “Mi amor recíproco para con todos los hinchas. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”.