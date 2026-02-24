México Deportes

Messi arma su once ideal con personajes de El Chavo del Ocho

El argentino fue invitado a un podcast en el que mostró a través de una dinámica su cariño por la serie mexicana

Guardar
Messi demostró que es fan
Messi demostró que es fan de El Chavo del Ocho.

Lionel Messi participó recientemente en un podcast conducido por el portero del Club Tigres, Nahuel Guzmán, y Gonzalo Iglesias, productor de este mismo programa, en el que el jugador compartió algunas de sus experiencias futbolísticas, algunas relacionadas con México.

Un hecho a destacar fue que Messi demostró su conocimiento con la cultura mexicana al participar en un singular reto dentro del podcast que involucraba al futbol y al programa de televisión de El Chavo del Ocho.

Tuvo que confeccionar un equipo ideal de fútbol compuesto únicamente por personajes de dicha serie. Esta iniciativa del podcast Miro de Atrás, no solo apeló al humor y la creatividad, sino que también sirvió para evidenciar la influencia de este programa en la vida de Lionel Messi.

La dinámica del podcast llevó a Messi y al arquero de Tigres a intercambiar argumentos futbolísticos al momento de asignar cada posición.

Entrevista de Lionel Messi con
Entrevista de Lionel Messi con el Patón Guzmán.

Así quedó el once de Messi

Las discusiones giraron en torno a las características de cada personaje y su posible aporte dentro del campo, mientras manipulaban tarjetas impresas con los rostros icónicos del programa.

El primer gran debate surgió al elegir al guardameta: el grupo se inclinó por el Profesor Jirafales.

Guzmán justificó la decisión resaltando la altura de este personaje, lo que, según él, lo convertía en una muralla bajo los tres palos, provocando risas.

El rol de director técnico recayó en el Doctor Chapatín. Nahuel lo propuso con ironía por su inseparable bolsa: “nunca se supo bien qué tenía en la bolsa”, recordó.

El mediocampo fue objeto de debate. Messi planteó la pregunta central: “¿El Chavo quién sería?”, y Guzmán defendió su candidatura como “10 sí o sí”, mientras Iglesias reclamó respeto a la lógica histórica del personaje:

Tiene que ser el 8, pues es el Chavo del 8”. El consenso final ubicó al Chapulín Colorado como enganche y a Ñoño como mediocampista de contención.

Entre los delanteros, la elección de Quico como “9” rememoró el pasado futbolístico de Carlos Villagrán en el filme ‘El Chanfle’. Messi ironizó: “Está mejor este equipo que el que iba a hacer yo con jugadores, eh”, generando carcajadas en el estudio.

La Chilindrina quedó relegada a propuestas alternativas, mientras que la alineación principal la dejó fuera del once titular.

Messi ya había demostrado su
Messi ya había demostrado su fanatismo por la serie mexicana hace algunos años. Foto: Twitter @CherkyBrown

La emisión de Miro de Atrás mostró a un Lionel Messi relajado, alejado del rigor habitual de las conferencias de prensa, y cómodo en la interacción con su colega, Nahuel Guzmán.

El ejercicio permitió resaltar la vigencia de El Chavo del 8 como fenómeno cultural compartido entre Argentina y México.

La confección de este equipo ideal, lejos de ser solo un pasatiempo, evidenció la manera en que la cultura popular puede servir como nexo entre grandes figuras del futbol.

Temas Relacionados

Lionel MessiMessiLiga MXEl Chavo del OchoNahuel Guzmánmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

FMF asegura que el México vs Portugal se realizará sin alteraciones, pese a preocupación de la Federación Portuguesa

Pese a la cautela solicitada por la Federación Portuguesa de Futbol, el partido se mantendría sin cambios de fecha y sede

FMF asegura que el México

Ramón Urías es baja de México para el Clásico Mundial de Béisbol: razones de su salida y quién irá en su lugar

La Selección Mexicana de Béisbol oficializó la ausencia del infielder sonorense tras un acuerdo entre el deportista, la directiva mexicana y los St. Louis Cardinals

Ramón Urías es baja de

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

El ex técnico de los Ticos aceptó la invitación de regresar a los micrófonos para vivir de cerca la actividad mundialista

Miguel Herrera asistirá al Mundial

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

El presidente de la FIFA compartió su postura tras la jornada violenta que se vivió en Jalisco, estado que forma parte de las sedes mundialistas

Gianni Infantino asegura que la

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

Lionel Messi respondió con humor a las preguntas de Christian Martinoli y Luis García en un reciente podcast

Messi le responde a Christian
MÁS NOTICIAS

NARCO

El santo niño de Atocha,

El santo niño de Atocha, San Judas Tadeo, San Charbel y otros santos favoritos de los narcos en México

Deportista, fuerte y valiente: ella era Nahomi Elizabeth, miembro de la Guardia Nacional que murió luchando contra El Mencho

Abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, beneficiaría la realización del Mundial en México, según el periodista Jesús Lemus

El CJNG no opera en la CDMX, asegura Pablo Vázquez Camacho

Llevan a prisión a 13 detenidos en Jalisco por bloqueos y ataques armados tras muerte de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales “matan” a Harold

Redes sociales “matan” a Harold Azuara de ‘La CQ’ y así reaccionó el actor

Scream 7: esta es la clasificación con la que será estrenada en todos los cines de México

Anahí y Manuel Velasco sorprenden con emotivo regalo a su sobrino que fue atacado por un tiburón

Christian Nodal envía contundente mensaje tras reacción de Cazzu a la canción de Rauw Alejandro

Mauricio Castillo pone en duda su amistad con Adal Ramones por fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’: “Algo sospechoso”

DEPORTES

FMF asegura que el México

FMF asegura que el México vs Portugal se realizará sin alteraciones, pese a preocupación de la Federación Portuguesa

Ramón Urías es baja de México para el Clásico Mundial de Béisbol: razones de su salida y quién irá en su lugar

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales