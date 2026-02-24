Messi arma su once ideal con personajes de El Chavo del Ocho

Messi demostró que es fan de El Chavo del Ocho.

Lionel Messi participó recientemente en un podcast conducido por el portero del Club Tigres, Nahuel Guzmán, y Gonzalo Iglesias, productor de este mismo programa, en el que el jugador compartió algunas de sus experiencias futbolísticas, algunas relacionadas con México.

Un hecho a destacar fue que Messi demostró su conocimiento con la cultura mexicana al participar en un singular reto dentro del podcast que involucraba al futbol y al programa de televisión de El Chavo del Ocho.

Tuvo que confeccionar un equipo ideal de fútbol compuesto únicamente por personajes de dicha serie. Esta iniciativa del podcast Miro de Atrás, no solo apeló al humor y la creatividad, sino que también sirvió para evidenciar la influencia de este programa en la vida de Lionel Messi.

La dinámica del podcast llevó a Messi y al arquero de Tigres a intercambiar argumentos futbolísticos al momento de asignar cada posición.

Entrevista de Lionel Messi con el Patón Guzmán.

Así quedó el once de Messi

Las discusiones giraron en torno a las características de cada personaje y su posible aporte dentro del campo, mientras manipulaban tarjetas impresas con los rostros icónicos del programa.

El primer gran debate surgió al elegir al guardameta: el grupo se inclinó por el Profesor Jirafales.

Guzmán justificó la decisión resaltando la altura de este personaje, lo que, según él, lo convertía en una muralla bajo los tres palos, provocando risas.

El rol de director técnico recayó en el Doctor Chapatín. Nahuel lo propuso con ironía por su inseparable bolsa: “nunca se supo bien qué tenía en la bolsa”, recordó.

El mediocampo fue objeto de debate. Messi planteó la pregunta central: “¿El Chavo quién sería?”, y Guzmán defendió su candidatura como “10 sí o sí”, mientras Iglesias reclamó respeto a la lógica histórica del personaje:

“Tiene que ser el 8, pues es el Chavo del 8”. El consenso final ubicó al Chapulín Colorado como enganche y a Ñoño como mediocampista de contención.

Entre los delanteros, la elección de Quico como “9” rememoró el pasado futbolístico de Carlos Villagrán en el filme ‘El Chanfle’. Messi ironizó: “Está mejor este equipo que el que iba a hacer yo con jugadores, eh”, generando carcajadas en el estudio.

La Chilindrina quedó relegada a propuestas alternativas, mientras que la alineación principal la dejó fuera del once titular.

Messi ya había demostrado su fanatismo por la serie mexicana hace algunos años. Foto: Twitter @CherkyBrown

La emisión de Miro de Atrás mostró a un Lionel Messi relajado, alejado del rigor habitual de las conferencias de prensa, y cómodo en la interacción con su colega, Nahuel Guzmán.

El ejercicio permitió resaltar la vigencia de El Chavo del 8 como fenómeno cultural compartido entre Argentina y México.

La confección de este equipo ideal, lejos de ser solo un pasatiempo, evidenció la manera en que la cultura popular puede servir como nexo entre grandes figuras del futbol.