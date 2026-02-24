México Deportes

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

Lionel Messi respondió con humor a las preguntas de Christian Martinoli y Luis García en un reciente podcast

El jugador argentino le respondió
El jugador argentino le respondió con humor a ambos comentaristas.

La rivalidad entre Argentina y México en el fútbol volvió a ser tema de conversación tras las recientes declaraciones de Lionel Messi, en una entrevista realizada en un podcast dirigido por el portero de Tigres, Nahuel Guzmán.

Un hecho que llamó la atención y fue muy sorpresivo para el público mexicano a partir de la reciente interacción entre Lionel Messi y Nahuel Guzmán, fue que los comentaristas futbol mexicano, Christian Martinoli y Luis García fueron nombrados en dicho episodio.

Durante la charla en el pódcast Miro de Atrás, conducido por Guzmán, el astro argentino abordó con humor la recurrente pregunta sobre la superioridad albiceleste en los duelos mundialistas ante México.

Los periodistas mexicanos no dudaron en retar a Messi con una pregunta directa a través de una grabación: “¿Por qué Argentina siempre se chinga a México en el futbol?“, preguntaron los comentaristas, abordando la frustración acumulada por los aficionados aztecas desde 2006.

En respuesta, Messi repasó los partidos recientes y admitió que el choque en la Copa del Mundo de Qatar 2022 le resultó especialmente tenso:

Sufrí más ese partido (México vs Argentina Qatar 2022) que el de 2006 (Mundial de Alemania), lo veía de otra manera, la obligación era otra. Si no ganamos contra México (en el Mundial de 2022), prácticamente estábamos eliminados”, expresó el delantero, poniendo en perspectiva la presión de ese momento.

Entrevista de Lionel Messi con
Entrevista de Lionel Messi con el Patón Guzmán: "Me arrepiento de muchas cosas"

Messi espera volver a enfrentar a México

La conversación, lejos de apaciguar la rivalidad, inyectó nuevas expectativas de cara a futuros enfrentamientos, pues Messi dejó en claro que en esta próxima edición de la Copa del Mundo 2026 espera volver a cruzarse con México.

El futbolista argentino reconoció el valor simbólico de estos duelos, afirmando que “nos cruzamos mucho y en las competiciones importantes, partidos de mata mata”, señalando que la frecuencia de estos enfrentamientos han consolidado una rivalidad especial.

El análisis del capitán argentino subrayó la calidad de juego del rival, afirmando que “México es una selección que tiene mucha posesión de la pelota y le gusta jugar”.

Lionel Messi se sinceró sobre
Lionel Messi se sinceró sobre el futbol mexicano.

Sin embargo, también reveló que la presión por evitar la eliminación en Qatar 2022 elevó la tensión a niveles inéditos para el equipo argentino.

Las estadísticas respaldan la supremacía de Argentina en la historia reciente de los cruces mundialistas.

Desde la Copa América 2004, la selección sudamericana ha salido airosa en los partidos determinantes ante México, consolidando una tendencia que los propios comentaristas mexicanos no pasaron por alto.

La selección Argentina venció 2-0
La selección Argentina venció 2-0 a México con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández en 2022.

Messi cerró su intervención valorando el factor local en futuras competencias, especialmente ante la posibilidad de nuevos encuentros en Estados Unidos, y remarcó la influencia que puede tener el público en esos escenarios.

Así, la expectativa de un nuevo duelo entre Argentina y México o algún duelo en el que un equipo de Liga MX se enfrente al Inter de Miami de Messi permanece latente.

Lionel MessiChristian MartinoliLuis GarcíaCopa del Mundo 2026Liga MXmexico-deportesmexico-noticias

