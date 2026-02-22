México Deportes

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

El mexico-americano de los Toronto Maple Leafs hizo historia con Estados Unidos al subirse a lo más alto del podio

El mexico-americano de los Toronto Maple Leafs hizo historia con Estados Unidos al subirse a lo más alto del podio. (REUTERS/Marton Monus)

Los Juegos Olímpicos de Invierno cerraron con broche de oro este domingo cuando la selección varonil de hockey sobre hielo de Estados Unidos venció a Canadá en tiempo extra y se colgó la última medalla áurea de la edición.

Detrás de este gran logro emerge una gran historia. Auston Matthews, figura de la selección estadounidense, cuenta con raíces mexicanas y fue pieza importante del campeonato al aportar con una asistencia para el primer gol del partido.

Matthews habla sobre su herencia mexicana

La madre de Matthews es de Sonora. (REUTERS/Amber Searls)

La madre de Auston Matthews, estrella de los Toronto Maple Leafs, es originaria de Hermosillo, Sonora.

Ema Matthews forjó el camino de su hijo desde un rancho en las afueras de la ciudad norteña y en una entrevista con la NHL en 2019 compartió cómo era la vida en su infancia:

“El lado de mi madre es de Hermosillo, a unas seis horas al sur de Phoenix. Fui mucho mientras crecía. Íbamos al rancho, había animales y hacíamos cosas distintas a las de Phoenix”.

El jugador creció hablando español en casa y animando a los Coyotes de Arizona. Sobre su familia mexicana, Matthews destacó la calidez de las reuniones: “Es una gran familia, con muchos hermanos y hermanas. Cuando vamos, vienen al juego, cenamos o charlamos después. Mi mamá hace una sopa de tortilla espectacular; nadie se resiste”.

Además, destacó su orgullo por sus raíces mexicanas: “Es genial tener esa influencia. Tengo claros mis orígenes y me enorgullezco de ellos; en México vive parte de mi familia”.

Ema Matthews confesó a ESPN que costear la práctica del hockey sobre hielo no fue sencillo, ya que se trata de un deporte carísimo, por lo cual tuvo que trabajar por las mañanas en una cafetería y por las tardes en un restaurante.

​Trayectoria como profesional

Auston Matthews fue MVP con los Toronto Maple Leafs y primer pick del draft 2016. (Perry Nelson-Imagn Images)

Auston Matthews brilla como una de las grandes estrellas de la NHL, al llevarse el MVP de la temporada 2021-22, Novato del Año en la campaña 2016-17 y ser nombrado como el Jugador más Valioso del Juego de las Estrellas 2024.

En la temporada 2024-25, con solo 67 partidos jugados, acumuló 33 goles y 78 puntos, consolidando su legado como el máximo goleador histórico de los Maple Leafs y referente imparable del deporte invernal.

Con esta medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Invierno, el jugador mexico-americano logró hacer historia en Italia con una presea dorada.

