“No todo son medallas”, María José Alcalá habla sobre la actuación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Después de que los representantes mexicanos participarán en Milán-Cortina 2026, la presidenta del COM habló sobre su rendimiento en la justa. (TW COM)

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) , celebró la actuación de los atletas nacionales durante los Juegos Olímpicos de Invierno, señalando que el verdadero valor va más allá de una medalla:

“La verdad es que llegar a unos Juegos Olímpicos de invierno es un valor extraordinario. No quiero menospreciar a nadie; es un orgullo para México que hayan tenido un buen desempeño”, explicó ante los medios de comunicación.

Crecimiento del deporte invernal en México

En un país donde no hay nieve, los mexicanos han tenido que sacrificar mucho para estar en unos Juegos Olímpicos. (REUTERS/Yara Nardi)

La dirigente del COM mencionó que el espíritu olímpico va más allá de obtener una presea y que el significado real está en la historia de cada atletas, así como los valores que refleja:

“A veces uno cree que todo son las medallas y no es así. El deporte olímpico también demuestra que puedes cumplir sueños, demostrar que eres el mejor de tu país”.

Asimismo, destacó la actuación que tuvo México a pesar de no ser un país con nieve ni con tradición en los deportes invernales, donde cada uno de los deportistas nacional expuso al mundo de lo que son capaces a pesar de no contar con las condiciones adecuadas para entrenar

La exdiputada federal aprovechó el espacio para subrayar los cambios que han habido dentro del sistema deportivo mexicano:

“Todos tenemos que aportar. Efectivamente, he escuchado al director de la CONADE y lo digo con cariño y respeto: ahora están haciendo con menos, más, y es cierto; pero también otros ya aportamos. Están patrocinadores, el COM y los estados con atletas. Ya el peso no cae en uno, sino que somos varios”, detalló.

Apoyo de patrocinadores

EL COM busca impulsar no solo el rendimiento deportivo, sino también la formación académica. (EFE/ Sashenka Gutierrez)

María José Alcalá insistió en que la ayuda de los patrocinadores debe impulsar el desarrollo integral de los deportistas. Tras firmar una alianza con una universidad privada, la dirigente del Comité Olímpico Mexicano (COM) destacó becas y apoyos académicos para atletas de alto rendimiento.

“No solo se trata de apoyo deportivo, sino de formación completa”, subrayó. “Nosotros creemos en la educación. El COM es muy claro: tenemos que buscar que los atletas no terminen su carrera deportiva y ahí quede. Les va a tocar tomar decisiones en el deporte, conducirlo y guiarlo. Van a estar en el lugar que estamos nosotros y deben estar preparados”, acotó.

Esta iniciativa refleja el cambio en el sistema deportivo nacional, donde se busca mejorar no solo el rendimiento deportivo, sino también la formación íntegra del atleta.