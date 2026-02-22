Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Suspenden el partido Querétaro vs Juárez FC por inseguridad en el país (X/ @LigaBBVAMX)

La Liga BBVA MX informó a través de un comunicado oficial que el partido entre Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, fue suspendido por las condiciones de inseguridad que se viven en el país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

A lo largo de este domingo 22 de febrero se han registrado diferentes bloqueos carreteros por grupos delictivos, ante esta situación, las autoridades del futbol mexicano suspendieron actividades para salvaguardar la integridad de los clubes, staff, aficionados y demás personal involucrado en la realización del evento deportivo.

De acuerdo con lo que explicó la Liga MX, las actividades programadas para este domingo a las 19:00 horas quedarán suspendidas. Así lo precisó la liga:

“La LIGA BBVA MX informa que el partido entre los Clubes Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”.

Suspenden actividades del Querétaro vs Juárez FC (X/ @LigaBBVAMX)

Cancelan el clásico femenil Chivas vs América y el Tapatío vs Tlaxcala de la Liga de Expansión

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes impactó de manera inmediata al fútbol mexicano y otras disciplinas deportivas en Jalisco. Como resultado de la operación de seguridad que culminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), múltiples encuentros deportivos previstos en la entidad debieron posponerse para garantizar la seguridad de deportistas y aficionados.

La Liga MX Femenil informó la cancelación del Clásico Nacional entre Chivas. La Liga MX Femenil anunció el aplazamiento del encuentro priorizando la seguridad de jugadoras, cuerpo técnico y espectadores, al tiempo que la reprogramación quedará sujeta a la evolución de la situación y a nueva comunicación oficial.

El estallido de operativos y manifestaciones tras el abatimiento de uno de los líderes criminales más buscados de México generó temor y trastornos en actividades deportivas.

(X/ @ChivasFemenil)

A los bloqueos se sumó la activación del Código Rojo en la entidad, decisión implementada en coordinación con el Gobierno de Jalisco y acatada por las principales ligas profesionales. La comunidad deportiva y las autoridades mantienen canales de información abiertos, reconociendo la incertidumbre y el impacto social asociado al contexto de emergencia.

La Liga de Expansión MX pospuso el partido de la jornada 7 entre Tapatío y Tlaxcala, que estaba programado para disputarse el domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio “Tepa” González. Según el anuncio oficial, el encuentro fue reprogramado para el lunes 23 de febrero, aunque el horario definitivo todavía se encuentra pendiente de confirmación. La decisión abarcó tanto al personal de los clubes como a las aficiones que ya se preparaban para acudir al estadio, ampliando el espectro de eventos alterados por la emergencia de seguridad.

Además del futbol, el segundo juego de la serie de la Liga Mexicana de Softbol entre El Águila de Veracruz y Charros de Jalisco también quedó suspendido. El partido, que debía celebrarse en el Estadio Panamericano este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas, fue cancelado en consenso con ambos clubes y bajo instrucciones explícitas derivadas del Código Rojo.