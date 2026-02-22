Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Diversos reportes de los medios de comunicación apuntan que Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido en un operativo militar. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La Liga Mx Femenil dio a conocer que el juego entre Chivas y América programado para este domingo 22 de febrero será pospuesto debido a la situación de seguridad que atraviesa el estado de Jalisco.

Esta medida responde a los bloqueos y cierres carreteros registrados en distintos puntos de la entidad con el objetivo de garantizar la seguridad de jugadoras, cuerpo técnico y aficionados.

Comunicado oficial de la Liga Mx Femenil

El duelo entre Chivas y América queda reprogramado. (X: Liga Mx Femenil)

A través de un comunicado de prensa, la liga detalló que la fecha y hora del encuentro queda por confirmar, por lo cual el público en Jalisco tendrá que esperar para vivir una nueva edición del Clásico Nacional Femenil.

Sin embargo, este partido no fue el único afectado por los incidentes ocurridos en el Estado, ya que la Liga de Expansión informó que el partido de la jornada 7 entre Tepatitlán vs Tlaxcala a realizarse este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio “Tepa” González.

Este encuentro de la categoría de plata se reagendará para este lunes 23 de febrero con horario todavía por confirmar.

Cancelan juego de la Liga Mexicana de Softbol

La LMS dio a conocer que el juego de Charros de Jalisco será reprogramado. (Instagram: Liga Mexicana de Softbol)

El futbol no fue el único deporte afectado por los sucesos que están ocurriendo en Jalisco, pues la Liga Mexicana de Softbol que el segundo juego de la serie entre El Águila de Veracruz y Charros de Jalisco.

Este encuentro estaba originalmente pactado para llevarse a cabo este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Panamericano, por lo cual se informará en días posteriormente sobre el nuevo y horario y fecha del encuentro.

La LMS dio a conocer que esta decisión fue tomada en común acuerdo con ambos clubes por seguridad de los aficionados y conforme a las instrucciones del Gobierno de Jalisco con la activación del Código Rojo en la entidad.