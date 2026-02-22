México Deportes

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Diversos reportes de los medios de comunicación apuntan que Nemesio Oseguera Cervantes fue víctima de un operativo militar

Guardar
Diversos reportes de los medios
Diversos reportes de los medios de comunicación apuntan que Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido en un operativo militar. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La Liga Mx Femenil dio a conocer que el juego entre Chivas y América programado para este domingo 22 de febrero será pospuesto debido a la situación de seguridad que atraviesa el estado de Jalisco.

Esta medida responde a los bloqueos y cierres carreteros registrados en distintos puntos de la entidad con el objetivo de garantizar la seguridad de jugadoras, cuerpo técnico y aficionados.

Comunicado oficial de la Liga Mx Femenil

El duelo entre Chivas y
El duelo entre Chivas y América queda reprogramado. (X: Liga Mx Femenil)

A través de un comunicado de prensa, la liga detalló que la fecha y hora del encuentro queda por confirmar, por lo cual el público en Jalisco tendrá que esperar para vivir una nueva edición del Clásico Nacional Femenil.

Sin embargo, este partido no fue el único afectado por los incidentes ocurridos en el Estado, ya que la Liga de Expansión informó que el partido de la jornada 7 entre Tepatitlán vs Tlaxcala a realizarse este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio “Tepa” González.

Este encuentro de la categoría de plata se reagendará para este lunes 23 de febrero con horario todavía por confirmar.

Cancelan juego de la Liga Mexicana de Softbol

La LMS dio a conocer
La LMS dio a conocer que el juego de Charros de Jalisco será reprogramado. (Instagram: Liga Mexicana de Softbol)

El futbol no fue el único deporte afectado por los sucesos que están ocurriendo en Jalisco, pues la Liga Mexicana de Softbol que el segundo juego de la serie entre El Águila de Veracruz y Charros de Jalisco.

Este encuentro estaba originalmente pactado para llevarse a cabo este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Panamericano, por lo cual se informará en días posteriormente sobre el nuevo y horario y fecha del encuentro.

La LMS dio a conocer que esta decisión fue tomada en común acuerdo con ambos clubes por seguridad de los aficionados y conforme a las instrucciones del Gobierno de Jalisco con la activación del Código Rojo en la entidad.

Temas Relacionados

Clásico NacionalLiga Mx FemenilEl MenchoCJNGNarco en MéxicoPolítica mexicanaSeguridadChivasAméricamexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”

El entrenador de Cruz Azul pidió valorar el impacto colectivo de los futbolistas aztecas tras la victoria contra Chivas

Larcamón pide a Aguirre considerar

Cecilia Santiago reemplazará a Itzel Velasco en la convocatoria de la selección mexicana

La guardameta de las Águilas del América sufrió una lesión ante las Rayadas de Monterrey y tendrá que someterse a estudios médicos por lo cual no podrá jugar con México

Cecilia Santiago reemplazará a Itzel

Aficionada de Cruz Azul se vuelve viral tras disfrazarse de “Costalito” en el partido contra Chivas

La botarga se ha convertido en una de las favoritas del futbol mexicano

Aficionada de Cruz Azul se

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

La Máquina cementera le quitó el invicto al Rebaño Sagrado y se impuso 2 goles a 1

Larcamón se rinde ante Charly

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?

El entrenador asegura que la resiliencia en la búsqueda de recuperar la confianza para el resto del campeonato es la clave para el club

Chivas vs Cruz Azul: Milito
MÁS NOTICIAS

NARCO

De prisionero en EEUU a

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho, líder del CJNG abatido

Como me entregues a mis hijos, te entrego al tuyo”: la fuerte amenaza de El Chapo Guzmán a El Mencho

¿Cuál era la recompensa millonaria que ofrecían la DEA y el FBI por ‘El Mencho’, líder del CJNG?

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG

ENTRETENIMIENTO

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”:

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza conmueven al recordar con amor a Chespirito

DEPORTES

Cancelan partidos de la Liga

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”

Cecilia Santiago reemplazará a Itzel Velasco en la convocatoria de la selección mexicana

Aficionada de Cruz Azul se vuelve viral tras disfrazarse de “Costalito” en el partido contra Chivas