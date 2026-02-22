Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Se cancelaron partidos de la Liga MX Femenil y Liga de Expansión (X@LigaMXExpansion)

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho” tuvo impacto en el balompié mexicano. La Liga MX Femenil y de Expansión cancelaron encuentros que se iban a disputar el día de hoy en Jalisco.

Partidos cancelados de la Liga MX tras detención del Mencho

La Liga MX Femenil anunció a través de sus redes sociales que el partido entre Guadalajara y América de la jornada número 10 del Clausura 2026 que se iba a disputar este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Akron será reprogramado con fecha y hora por confirmar tras el abatimiento de “El Mencho”.

Por su parte, la Liga MX de Expansión informó que el partido de la jornada 7 del Clausura 2026 entre el Tapatío y Tlaxcala quedó reprogramado para el lunes 23 de febrero.