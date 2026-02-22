Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho” tuvo impacto en el balompié mexicano. La Liga MX Femenil y de Expansión cancelaron encuentros que se iban a disputar el día de hoy en Jalisco.
Partidos cancelados de la Liga MX tras detención del Mencho
La Liga MX Femenil anunció a través de sus redes sociales que el partido entre Guadalajara y América de la jornada número 10 del Clausura 2026 que se iba a disputar este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Akron será reprogramado con fecha y hora por confirmar tras el abatimiento de “El Mencho”.
Por su parte, la Liga MX de Expansión informó que el partido de la jornada 7 del Clausura 2026 entre el Tapatío y Tlaxcala quedó reprogramado para el lunes 23 de febrero.
Más Noticias
Secretaría de Educación Pública proporcionará refuerzos en distintos puntos de Jalisco para garantizar la seguridad de la población
Debido a lo ocurrido en el estado, donde diversos vehículos están siendo incendiados, las instituciones se encuentran trabajando para salvaguardar a los ciudadanos
Kenia López Rabadán urge a acatar código rojo tras reportes de la muerte de “El Mencho”: “Manténgase en sus casas”
La caída del líder de CJNG derivó en disturbios y narcobloqueos en ciudades de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato
Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, este domingo 22 de febrero, reavivó la memoria de figuras públicas que cruzaron la línea con el crimen organizado
Muerte de “El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: caos en diversos estados | EN VIVO
Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes
Claudia Sheinbaum reacciona al abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG
El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes fue uno de los criminales más buscados por las autoridades de Estados Unidos y México
MÁS NOTICIAS