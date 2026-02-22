México Deportes

Isaac del Toro alcanza el récord histórico de triunfos mexicanos y se consolida en la cima de la Clasificación del UAE Tour 2026

El joven de Ensenada superó a Luke Plapp y Felix Gall con un ataque demoledor a 2.5 kilómetros de la meta, recuperando el maillot rojo y ampliando su ventaja sobre Antonio Tiberi

El ciclista mexicano alcanzó su victoria número 23 como profesional en la etapa reina del UAE Tour 2026, consolidándose como líder absoluto y máxima esperanza del ciclismo nacional. (Ilustración: Jovani Pérez)

El ciclismo mexicano vive un momento inédito con la actuación de Isaac del Toro, quien ha conseguido igualar el récord histórico de triunfos profesionales en la élite internacional.

El corredor de Ensenada se posicionó como líder absoluto del UAE Tour 2026 tras conquistar la etapa reina de la competencia, escalando a lo más alto en la mítica subida de Jebel Hafeet.

La sexta etapa del UAE Tour resultó decisiva para Del Toro, quien atacó en los últimos 2.5 kilómetros y dejó sin respuesta a sus rivales. (Captura de pantalla)

El joven de 22 años, integrante del UAE Team Emirates, sumó su victoria número 23 como profesional, una cifra que lo coloca al nivel de Raúl Alcalá, referente histórico del ciclismo nacional. Del Toro logró este hito en menos de dos años desde su irrupción en el máximo circuito, en una temporada que todavía no cocncluye

Una jornada decisiva para Isaac del Toro

La sexta etapa del UAE Tour 2026 resultó fundamental en el desempeño de Isaac del Toro, quien se impuso en la llegada a Jebel Hafeet y marcó diferencias en la clasificación general.

  • Del Toro atacó a 2.5 kilómetros de la meta, en una pendiente media del 6.6 por ciento, y dejó sin respuesta a sus principales rivales.
  • El tiempo oficial de la etapa fue de 3:27:54, superando a Luke Plapp y Felix Gall.
  • Con esta victoria, el mexicano recuperó el maillot rojo de líder general y el maillot verde de la clasificación por puntos, además del maillot blanco que lo distingue como mejor joven.
El triunfo en Emiratos Árabes representa un hecho histórico para el ciclismo mexicano y amplía la ventaja de Del Toro en la general frente a Antonio Tiberi. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Previo a la etapa, la diferencia en la general frente al italiano Antonio Tiberi era de 21 segundos. Tras la meta, la ventaja se amplió a 20 segundos, con una sola jornada restante para el desenlace.

Récord histórico y legado nacional

El triunfo en los Emiratos Árabes Unidos no sólo tiene impacto en la clasificación del UAE Tour, sino que representa un hecho histórico para el ciclismo mexicano.

  • Con 23 victorias profesionales, Del Toro iguala la marca de Raúl Alcalá, pionero en Europa y figura del Tour de Francia en la década de 1990.
  • Alcalá sumó sus triunfos en una época sin tecnología avanzada, imponiéndose en cronos, etapas y clásicas selectas.
  • La irrupción de Del Toro ha sido vertiginosa: ganó el Tour del Porvenir 2023, debutó en el World Tour con triunfo en el Santos Tour Down Under y ahora lidera una de las pruebas más importantes del calendario internacional.
Con apenas 22 años, Isaac del Toro suma 23 victorias profesionales y se coloca al nivel de la leyenda Raúl Alcalá, pionero del ciclismo nacional. (Fotos: Instagram/@raul.alcala)

La proyección de Del Toro lo convierte en la gran esperanza del ciclismo nacional, con potencial para superar el récord y establecer una nueva marca en la historia deportiva del país.

Una etapa para definir el título

A falta de una sola etapa, Del Toro mantiene el liderato absoluto en la clasificación general:

  • El recorrido final será de 149 kilómetros entre Zayed National Museum y Abu Dhabi Breakwater, con perfil llano y llegada al sprint.
  • Los equipos de velocistas buscarán la victoria parcial, pero la diferencia lograda por el mexicano en la montaña lo deja como favorito para consagrarse campeón.
  • La última jornada definirá si Isaac del Toro se convierte en el ciclista mexicano con más triunfos profesionales en la historia, superando la marca de Raúl Alcalá.
La proyección internacional de Isaac del Toro lo posiciona como la gran esperanza del ciclismo mexicano para superar registros históricos y alcanzar nuevas metas deportivas. REUTERS/Jennifer Lorenzini

De esta manera, el UAE Tour 2026 se perfila como el escenario donde el ciclismo mexicano podría sumar un nuevo capítulo de gloria, con un joven corredor al frente de la clasificación y con los ojos puestos en el récord definitivo.

