México Deportes

Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo”

La pugilista está asesorando a Kim Shantal, influencer que se medirá Lupita Villalobo en el evento de streaming

Guardar
Jackie Nava, ex campeona mundial,
Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo” (X/ @ComedepOficial)

El próximo 26 de abril se realizará la segunda edición de evento Supernova Génesis en la Arena Ciudad de México, escenario que reunirá a diferentes figuras del internet e influencers. Este evento mediático ha generado una serie de reacciones entre la comunidad boxística.

Recientemente, Jackie Nava, ex campeona mundial del peso gallo de la AMB, expresó su opinión al respecto del evento, y lo calificó como un evento que no tiene nada de boxístico, pero que entretiene a la gente. En un encuentro con la prensa se sinceró sobre este tipo de eventos de streaming que ha congregado a miles de asistentes internacionales y nacionales.

Las declaraciones de Jackie Nava sobre los eventos de streaming de boxeo, como Supernova Genesis, abordan su experiencia al ser contactada para entrenar a participantes de este tipo de espectáculos. Nava relató: “Mira, yo te hablo honestamente. Ella se me acercó, se me acercaron para que las entrenara. No las estoy entrenando propiamente, sí les he estado dando unos tips. Creo que está entrenando acá en México, yo estoy en Tijuana, pero cuando va a Tijuana, pues yo le doy algunos tips realmente”.

La creadora de contenido se
La creadora de contenido se medirá cara a cara contra otra famosa de las redes sociales. (TW Kim Shantal)

La boxeadora señaló las diferencias entre el boxeo tradicional y los eventos transmitidos por streaming. Según Nava, estas peleas están orientadas principalmente al entretenimiento.

¿Qué piensa Jackie Nava del Supernova Boxing Génesis?

La Princesa Azteca consideró que este tipo de peleas son solo un show, y que no tienen la rigurosidad del deporte. “Sé que es complicado porque, pues a final de cuentas, pues es más... y ellos lo saben, ¿no? Es más tipo show lo que hacen, porque, pues se pelean con careta y con plástico, creo que hasta aquí se, se ponen plástico. Pelean tres rounds de dos minutos o de uno y medio, no sé”.

Confirmó que, aunque estas exhibiciones tienen su propio público, el formato difiere sustancialmente del boxeo profesional: “A final de cuentas, pues sé que es un show, es válido para ellas porque tienen un público que las sigue y se vale, pero a final de cuentas, pues yo siempre les digo, esto no es boxeo, ¿no? O sea, no es boxeo”.

Jackie Nava recalcó la importancia
Jackie Nava recalcó la importancia de la preparación y la trayectoria en el boxeo profesional (EFE/José Méndez/Archivo)

Jackie Nava recalcó la importancia de la preparación y la trayectoria en el boxeo profesional, advirtiendo que los eventos de streaming no cumplen con estos estándares: “Si quieres boxear necesitas un gran trabajo, una gran trayectoria para poder subirte arriba del ring y a boxear bien. Pero bueno, nosotros le ayudamos en lo que se puede. Creo que a final de cuentas, pues es apoyar a los mexicanos, ella es de Tijuana, así es que, pues me identifico un poco con ella en ese aspecto, ¿no?”.

En cuanto al público, Nava opinó que existe una audiencia específica para cada formato: “Cada personaje tiene su público. O sea, hay personajes para... hay público para el boxeo en sí, es decir, que le gusta ver boxeo. En sí, estamos viendo peleas, pero realmente ninguno de los que se sube saben boxear, saben tirar golpes porque se entrenan algunos, pues digamos, eh... un mes tal vez, pero a lo que voy es que no, no es un boxeo exactamente, creo que hay público para todo”.

Temas Relacionados

Jackie NavaSupernova GenesisboxeoSupernovamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

El conjunto australiano forma parte del Grupo D

Australia en el Mundial 2026:

Javier Aguirre presenta convocatoria de la Selección Mexicana para amistoso ante Islandia

Entre las novedades del Tri sobresale el llamado de Denzell García, Diego Campillo, Jesús Garza y el regreso de Memo Martínez

Javier Aguirre presenta convocatoria de

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

Tras la presión mediática y los abucheos después del Clásico Nacional, el estratega decidió dar descanso al lateral derecho a Aaron Mejía

André Jardine descarta a Kevin

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

La NFL analiza expandirse dentro del territorio mexicano con nuevas sedes para sus partidos

La NFL también podría llegar

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

El fallecimiento del histórico directivo y figura clave de los Naranjeros de Hermosillo y la Liga Mexicana del Pacífico, provocó emotivas muestras de respeto

Fallece importante figura del Salón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas con

Detienen a dos personas con 10 millones de pesos en metanfetamina en Guanajuato

Con llamadas y cobros excesivos: así opera la red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG sancionada por EEUU

Confirman que son elementos de la Defensa los que golpearon a un joven en Michoacán, serán sancionados

Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

FGR comenzó investigación tras la localización de un presunto narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Lupita Jones no puede con

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

‘Sixpence None the Richer’ anuncia concierto en la CDMX

Mario Bezares se salvó por minutos de una redada ICE en EEUU: “No salgas”

La advertencia que Sergio Mayer le hizo a su esposa, Isabella Camil, antes de entrar a La Casa de los Famosos

Frankie Muniz llega a CDMX: fecha y precio para conocer a la estrella de ‘Malcolm El De En Medio’

DEPORTES

Australia en el Mundial 2026:

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

André-Pierre Gignac sería comentarista de TV Azteca