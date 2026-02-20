Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo” (X/ @ComedepOficial)

El próximo 26 de abril se realizará la segunda edición de evento Supernova Génesis en la Arena Ciudad de México, escenario que reunirá a diferentes figuras del internet e influencers. Este evento mediático ha generado una serie de reacciones entre la comunidad boxística.

Recientemente, Jackie Nava, ex campeona mundial del peso gallo de la AMB, expresó su opinión al respecto del evento, y lo calificó como un evento que no tiene nada de boxístico, pero que entretiene a la gente. En un encuentro con la prensa se sinceró sobre este tipo de eventos de streaming que ha congregado a miles de asistentes internacionales y nacionales.

Las declaraciones de Jackie Nava sobre los eventos de streaming de boxeo, como Supernova Genesis, abordan su experiencia al ser contactada para entrenar a participantes de este tipo de espectáculos. Nava relató: “Mira, yo te hablo honestamente. Ella se me acercó, se me acercaron para que las entrenara. No las estoy entrenando propiamente, sí les he estado dando unos tips. Creo que está entrenando acá en México, yo estoy en Tijuana, pero cuando va a Tijuana, pues yo le doy algunos tips realmente”.

La creadora de contenido se medirá cara a cara contra otra famosa de las redes sociales. (TW Kim Shantal)

La boxeadora señaló las diferencias entre el boxeo tradicional y los eventos transmitidos por streaming. Según Nava, estas peleas están orientadas principalmente al entretenimiento.

¿Qué piensa Jackie Nava del Supernova Boxing Génesis?

La Princesa Azteca consideró que este tipo de peleas son solo un show, y que no tienen la rigurosidad del deporte. “Sé que es complicado porque, pues a final de cuentas, pues es más... y ellos lo saben, ¿no? Es más tipo show lo que hacen, porque, pues se pelean con careta y con plástico, creo que hasta aquí se, se ponen plástico. Pelean tres rounds de dos minutos o de uno y medio, no sé”.

Confirmó que, aunque estas exhibiciones tienen su propio público, el formato difiere sustancialmente del boxeo profesional: “A final de cuentas, pues sé que es un show, es válido para ellas porque tienen un público que las sigue y se vale, pero a final de cuentas, pues yo siempre les digo, esto no es boxeo, ¿no? O sea, no es boxeo”.

Jackie Nava recalcó la importancia de la preparación y la trayectoria en el boxeo profesional, advirtiendo que los eventos de streaming no cumplen con estos estándares: “Si quieres boxear necesitas un gran trabajo, una gran trayectoria para poder subirte arriba del ring y a boxear bien. Pero bueno, nosotros le ayudamos en lo que se puede. Creo que a final de cuentas, pues es apoyar a los mexicanos, ella es de Tijuana, así es que, pues me identifico un poco con ella en ese aspecto, ¿no?”.

En cuanto al público, Nava opinó que existe una audiencia específica para cada formato: “Cada personaje tiene su público. O sea, hay personajes para... hay público para el boxeo en sí, es decir, que le gusta ver boxeo. En sí, estamos viendo peleas, pero realmente ninguno de los que se sube saben boxear, saben tirar golpes porque se entrenan algunos, pues digamos, eh... un mes tal vez, pero a lo que voy es que no, no es un boxeo exactamente, creo que hay público para todo”.