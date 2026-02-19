México Deportes

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

El fallecimiento del histórico directivo y figura clave de los Naranjeros de Hermosillo y la Liga Mexicana del Pacífico, provocó emotivas muestras de respeto

La organización de Hermosillo y otros equipos de la Liga Mexicana del Pacífico reconocieron la huella imborrable de Arturo León Lerma, director campeón y modernizador, quien falleció este 19 de febrero de 2026 a los 78 años. (FOTO: LUIS GUTIÉRREZ /CUARTOSCURO.COM)

El béisbol mexicano perdió a una de sus figuras más emblemáticas con el fallecimiento de Arturo León Lerma, reconocido por su legado tanto en el deporte como en el servicio público en Sonora.

La noticia de su muerte a los 78 años, ocurrida este 19 de febrero de 2026, generó diversas muestras de respeto y condolencias desde distintos sectores políticos y deportivos.

Arturo León Lerma, figura histórica del béisbol mexicano y exalcalde de Navojoa, falleció el 19 de febrero de 2026. (X/ @SDFBeisbolMx)

Arturo León Lerma, originario de Álamos, dejó una huella profunda en la historia del béisbol profesional y en la vida pública de Navojoa, municipio donde fue alcalde e impulsó proyectos clave para la comunidad.

Logros con Naranjeros y reconocimientos

Los Naranjeros y los Tomateros fueron de los primeros en reaccionar al fallecimiento de León Lerma. Su relación con los de Hermosillo fue particularmente estrecha y marcó una época de éxitos deportivos y administrativos.

Su liderazgo dentro del club resultó clave para la obtención de títulos y la modernización de la organización.

  • Dirigió al equipo durante 14 años, obteniendo tres campeonatos de la LMP (2006-2007, 2009-2010 y 2013-2014).
  • Logró el campeonato de la Serie del Caribe en 2014, celebrado en San Juan.
  • Fue impulsor de la memoria histórica del club y promotor de lazos con Grandes Ligas.
León Lerma fue impulsor clave de la profesionalización y modernización de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con los Naranjero de Hermosillo. (X/ @ClubNaranjeros)

Por otro lado, la contribución de Lerma fue reconocida con su ingreso en 2011 al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y, posteriormente, al Salón de la Fama de la Serie del Caribe en 2013.

Protagonismo en la Liga Mexicana del Pacífico

En el plano deportivo, Arturo León Lerma se consolidó como un referente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y del desarrollo del béisbol invernal en México.

Su primera incursión directiva fue en los años setenta, liderando a los Mayos de Navojoa y sentando las bases para una trayectoria directiva sobresaliente.

  • Ocupó la presidencia de la LMP en dos periodos: 1981-1985 y 1989-2000.
  • Impulsó la profesionalización de la liga mediante reformas estructurales.
  • Fortaleció la presencia internacional del circuito en la Confederación del Caribe.
Arturo León Lerma ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Profesional de México en 2011 y al Salón de la Serie del Caribe en 2013. (FOTO: PEDRO GUEVARA/EL DEBATE DE MAZATLÁN)

Durante su gestión, la LMP experimentó una etapa de transformación en su modelo operativo, atrayendo talento extranjero y elevando el nivel competitivo de los equipos mexicanos. Su visión permitió que la liga alcanzara nuevos estándares, consolidando su prestigio dentro y fuera del país.

Trayectoria política y servicio público

Como presidente municipal de Navojoa entre 1985 y 1988, promovió la modernización de la infraestructura urbana y dio prioridad a la salud pública, aplicando su formación como médico cirujano.

  • Impulsó proyectos para fortalecer el sistema de salud local.
  • Gestionó mejoras en vialidades y servicios básicos.
  • Representó a la región en la agenda estatal, logrando avances tangibles.

Su paso por la administración pública también incluyó una etapa como diputado federal por Sonora en la LVIII Legislatura, donde trabajó para posicionar las necesidades del sur del estado en el ámbito nacional.

El fallecimiento de León Lerma deja huella en el deporte y la administración pública de Sonora, celebrando su liderazgo y visión integradora. (X/ @ClubNaranjeros)

De esta manera, su legado permanecerá vigente tanto en la memoria de los aficionados como en las instituciones a las que contribuyó durante décadas. Su vida representa la confluencia entre liderazgo público y pasión por el béisbol, valores que seguirán presentes en las generaciones futuras.

