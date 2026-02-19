México Deportes

Es oficial: cancelan juego de España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Pablo Milad, presidente de la federación chilena, explicó porqué no se concretó el partido en la casa de “La Franja”

Es oficial, el España vs
Es oficial, el España vs Chile no se jugará en Puebla (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Estadio Cuauhtémoc perdió toda posibilidad de albergar un encuentro amistoso previo a la Copa Mundial 2026, luego de que surgió la versión de que las selecciones de España y Chile llegarían a la ciudad de Puebla para protagonizar un juego de preparación, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) descartó la realización del partido.

Recientemente, Pablo Milad, presidente de la ANFP, confirmó que no jugarán contra España en Puebla, pues nunca hubo una formalización del duelo amistoso, por lo que Chile planificó su calendario con otro tipo de encuentros en otras ciudades, así que la cancha del Cuauhtémoc no recibirá a selecciones mundialistas.

En un encuentro con la prensa, Pablo Milad explicó qué pasó con el España vs Chile y argumentó las razones por las cuales no se llevará a cabo el encuentro. Cabe destacar que esta decisión fue a consecuencia de las decisiones de ambas federaciones, no tuvo alguna relación con las condiciones de la cancha del estadio.

¿Por qué no se jugará el España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc?

Aficionados cruzan los dedos mientras
Aficionados cruzan los dedos mientras continúan las negociaciones para que España y Chile se enfrenten en el Estadio Cuauhtémoc. (Especial)

De acuerdo con lo que explicó el presidente de la ANFP, Chile nunca tuvo certeza sobre la realización de este juego, además, España empezó a recibir otro tipo de ofertas para sus partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Lo de España nunca fue cien por ciento, tuvimos conversaciones con el presidente de la Federación —que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones—, no se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas de diferentes ciudades de México, también lo ofrecían: ‘Vengan a jugar aquí, les vamos a dar tal y tal cosa’, y eso fue un hecho que no aseguró el partido", compartió.

Por otra parte, La Roja también buscó tener duelos amistosos pero en Europa, en consecuencia la oferta de jugar en Puebla se fue alejando hasta que se hizo oficial que no estarán en la capital poblana.

Los jugadores de la selección
Los jugadores de la selección española (EFE/Jorge Guillén)

“Y nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer los próximos días, ya firmando los contratos correspondientes. Van a ser equipos que participan en el Mundial en forma directa y de Europa”, compartió el presidente de la federación chilena.

El estadio Cuauhtémoc queda excluido como sede de entrenamiento para el Mundial 2026

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla finalmente quedó fuera como sede de entrenamiento para selecciones que participarán en el Mundial 2026, pese a la inversión de cinco millones de pesos destinada a su adecuación y a la promoción intensiva realizada para atraer equipos internacionales.

Chile no jugará contra España
Chile no jugará contra España en el Estadio Cuauhtémoc (Crédito: AFP)

Esta decisión obligó a las autoridades estatales a reorientar sus estrategias para aprovechar la presencia de visitantes extranjeros durante el torneo, centrándose en promover circuitos turísticos y actividades culturales en la región.

José Luis García Parra, coordinador del Gabinete Estatal de Puebla, confirmó que ni las delegaciones de Corea del Sur ni la de Sudáfrica, que evaluaron presencialmente las instalaciones del estadio y su infraestructura circundante, eligieron el Cuauhtémoc como su base para la preparación de cara a la competencia de la FIFA.

