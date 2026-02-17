México Deportes

FMF confirma que el Estadio Ciudad de México sí será sede del México vs Portugal, pese a rumores de retrasos

El icónico recinto del futbol mexicano abrirá sus puertas renovadas en marzo para recibir a Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa

La Federación Mexicana de Futbol
La Federación Mexicana de Futbol anunció que el histórico Coloso de Santa Úrsula estará listo para recibir a Portugal en marzo, asegurando su papel clave en la próxima Copa del Mundo. (Infobae México)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) salió esta tarde al paso de las especulaciones sobre el Estadio Azteca y su remodelación rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, aseguró que el recinto estará listo para el amistoso contra Portugal el 28 de marzo y para el resto de compromisos mundialistas que le esperan.

Ivar Sisniega garantizó que el
Ivar Sisniega garantizó que el estadio albergará el esperado encuentro ante Portugal y los compromisos mundialistas, cumpliendo con estándares internacionales. (REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/File Photo)

Este anuncio buscó disipar la incertidumbre generada por los retrasos en las obras y reafirma el papel del Azteca como una de las sedes más emblemáticas del torneo.

Un mensaje de confianza desde la FMF

La dirigencia mexicana enfatizó que no existe plan B para el duelo contra Portugal. Sisniega fue claro al señalar que el estadio abrirá sus puertas en marzo y que la remodelación avanza bajo supervisión constante.

  • “Riesgo controlado” fue la expresión que utilizó para describir la situación.
  • Se cuenta con garantías de los responsables de la obra.
  • La cancha, tribunas y espacios estarán listos para cumplir con los estándares internacionales.
La remodelación del Estadio Azteca
La remodelación del Estadio Azteca avanza bajo supervisión constante, con compromisos de cumplir los estándares internacionales exigidos por FIFA. (IG @cdmxdron/ @MXESTADIOS)

Este mensaje busca transmitir tranquilidad a la afición y a la comunidad internacional. Bajo este contexto, la FIFA mantiene la confianza en el proyecto, reforzando la postura oficial de que el Azteca estará listo sin contratiempos.

El valor simbólico del Estadio Azteca

El Coloso de Santa Úrsula es más que un inmueble deportivo: es un ícono del futbol mundial. Ha sido escenario de gestas históricas y ahora se prepara para convertirse en el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo.

  • Fue sede de la final de 1970 con Pelé.
  • Recibió varios de los mejores momentos de Maradona en 1986.
  • En 2026, después de 40 años, será nuevamente protagonista.
El Estadio Azteca reafirma su
El Estadio Azteca reafirma su valor histórico y simbólico, preparándose para ser la sede de tres Copas del Mundo. EFE/ra

En este sentido, la remodelación busca modernizar instalaciones, mejorar la experiencia de los aficionados y garantizar seguridad. La confirmación de que será sede del México vs Portugal llegó para reforzar su papel como epicentro del futbol en el país.

Rumores disipados y objetivos claros

Los rumores sobre posibles complicaciones en la obra se han disipado con las declaraciones de la FMF. El mensaje fue contundente: el Azteca estará listo.

Además, la Selección Mexicana ya tiene definidos sus objetivos para la Copa del Mundo: terminar en primer lugar de grupo y alcanzar al menos los cuartos de final, aprovechando la ventaja de jugar en casa.

Con la confirmación oficial, la atención se centra ahora en el desempeño del equipo y en la expectativa de ver al Azteca nuevamente como escenario de grandes gestas futbolísticas.

El Estadio Azteca se prepara
El Estadio Azteca se prepara para ser nuevamente sede de la justa más importante del futbol, a más de 50 años de la final en la que Pelé y Brasil se consagraron campeones. (AP Foto,File)

La historia, la tradición y la modernización convergen para que México vuelva a brillar en el máximo escenario del balompié mundial.

