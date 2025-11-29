“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, respaldó el proceso de Javier Aguirre, destacando que este periodo fue para probar jugadores y medirse ante rivales de prestigio. REUTERS/Henry Romero

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega, salió en defensa del proceso de Javier Aguirre al frente del Tri, pese a la racha negativa de seis partidos sin victoria.

Al ser abordado por la prensa durante la ceremonia del Premio Nacional del Deporte 2025, el directivo aseguró que el 2025 debe considerarse un año positivo gracias a los títulos obtenidos en la Concacaf Nations League y la Copa Oro.

Sisniega fue claro: la Federación mantiene su confianza en el “Vasco” Aguirre rumbo al Mundial 2026. Reconoció que los últimos encuentros dejaron un sabor amargo, pero insistió en que el cuerpo técnico está trabajando con una idea clara y que el proyecto no debe juzgarse únicamente por los resultados inmediatos.

Sisniega habló sobre la continuidad del Vasco Aguirre. (Ilustración: Jesús Aviles)

El respaldo de la Federación Mexicana de Futbol a los proyectos nacionales

El dirigente pidió a la afición “ver el vaso medio lleno”, recordando que Aguirre cumplió con los objetivos regionales y que los partidos recientes contra selecciones de alto nivel sirvieron para probar jugadores y ampliar la base de futbolistas con experiencia internacional: “Al día de hoy, Javier Aguirre y su cuerpo técnico tienen una idea bastante clara de los jugadores con los que van a trabajar el año próximo”.

Aprovechó el momento para destacar los logros alcanzados por las divisiones femeniles, ya que la Selección Sub-17 femenil consiguió un histórico tercer lugar en el Mundial al vencer a Brasil, también adelantó que ya se encuentran con la mira puesta en los preparativos para el siguiente Mundial Femenil.

La Selección Mexicana Sub-17 quedó eliminada en semifinales del Mundial Femenil tras perder 0-1 ante Países Bajos en Rabat. Crédito: X/ @Miseleccionfem

De igual manera, solicitó echar una mirada al trabajo realizado en categorías inferiores. Indicó que aunque los resultados fueron mixtos, el trabajo realizado con los jóvenes ha sido destacable recientemente y presenta una gran curva de crecimiento para estos jugadores: “En general ha sido un año positivo para las selecciones en general, no sólo la Selección Mayor”.

Cuál ha sido el desempeño reciente de Javier Aguirre al mando de la Selección Mexicana

El Tri cerró el año con seis partidos sin ganar: empates ante Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, además de derrotas frente a Colombia y Paraguay. Estos resultados generaron abucheos en estadios como el TSM de Torreón y críticas en medios y redes sociales.

Incluso se escucharon gritos de “¡Fuera Vasco!”, reflejo de la inconformidad de parte de la afición. Aguirre, fiel a su estilo directo, reconoció que algunos jugadores “no pueden competir al nivel requerido”, lo que abrió un debate sobre su forma de señalar públicamente a futbolistas.

El técnico de la selección mexicana Javier Aguirre llega al banquillo para un partido amistoso ante Canadá, el martes 10 de septiembre de 2024 en Arlington, Texas. (AP foto/Tony Gutiérrez)

Cómo se muestra el futuro de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

En este sentido, el próximo año será complicado para la Selección Nacional. Un equipo lleno de bajas deberá transformar la estabilidad institucional en rendimiento competitivo frente a rivales de élite. Aguirre tendrá que encontrar mayor contundencia ofensiva y consolidar un grupo capaz de responder en escenarios de máxima exigencia.

La FMF estaría apostando por la continuidad y la confianza en el proyecto, pero la presión de la afición exigirá resultados inmediatos. El reto será demostrar que los títulos regionales representan sólo el inicio y que el Tri puede competir con potencia frente a selecciones de primer nivel.