Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas

la expectativa internacional crece ante la posible presencia del astro luso y la reapertura del estadio icónico

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas (Ilustración Jesús Avilés/ Infobae México)

El partido amistoso entre México y Portugal, planeado como parte de la reinauguración del Estadio Azteca en la Ciudad de México, enfrenta un obstáculo que pondría en riesgo el evento que está gestionando la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para abrir las puestas del Coloso de Santa Úrsula en su nueva etapa como el Estadio Banorte.

A cuatro meses de la reapertura del Estadio Azteca antes de la Copa Mundial 2026 surgió un conflicto entre ambas federaciones, a pesar de que se logró el objetivo más importante —pactar el partido amistoso con la presencia de Cristiano Ronaldo— habría otro obstáculo que ha generado problemas.

Las federaciones de ambos países no han logrado acordar el horario del encuentro. La posible presencia de Cristiano Ronaldo añade atractivo y complejidad a las negociaciones, que permanecen sin resolución definitiva

¿Por qué el México vs Portugal estaría en riesgo?

La inauguración del Mundial 2026 será en marzo (REUTERS/Henry Romero)

El encuentro, previsto tentativamente para marzo y aún pendiente de confirmación oficial, se perfila como uno de los duelos más destacados en la preparación de México rumbo al Mundial 2026. El partido serviría como la reinauguración del Estadio Azteca, una de las sedes del próximo torneo mundialista. La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en acción ante la selección mexicana ha elevado el interés internacional en el evento.

El principal punto de fricción entre la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol radica en el horario del partido. De acuerdo con Gibrán Araige, periodista de TUDN, la parte mexicana insiste en que el encuentro se dispute en horario nocturno para captar la máxima audiencia local y aprovechar el horario estelar en México.

Por el contrario, la delegación portuguesa solicita que el partido se juegue en horario vespertino, alrededor del mediodía, para facilitar la transmisión en Europa y asegurar una mayor visibilidad en su país. “Hay por ahí una negociación, porque México quiere que se juegue en la noche en horario estelar y en Portugal quieren que se vea el partido en Europa y piden la tarde por el mediodía”, explicó Araige en declaraciones recogidas por TUDN.

La selección mexicana inaugurará el Estadio Azteca (REUTERS/Henry Romero)

¿Cristiano Ronaldo jugará en el México vs Portugal?

La posible participación de Cristiano Ronaldo en el partido depende de factores disciplinarios y de su convocatoria por parte de la selección portuguesa. Según la Agencia EFE, el delantero fue sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido de suspensión, que ya cumplió durante la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia, y dos partidos adicionales condicionados a su comportamiento futuro.

La expulsión de Ronaldo, ocurrida el 13 de noviembre en Dublín durante el encuentro entre Irlanda y Portugal, fue la primera tarjeta roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta. La Agencia EFE subraya que el astro luso podrá disputar el primer partido del Mundial 2026 siempre que no incurra en nuevas incidencias disciplinarias.

Por su parte, Araige señaló en TUDN: “Si Portugal lo convoca tendría que venir”, en referencia a la expectativa de que Ronaldo forme parte del plantel para el amistoso en México. En paralelo a las negociaciones con Portugal, la selección mexicana avanza en su preparación para el Mundial 2026 con una agenda de partidos amistosos.

Si la situación disciplinaria de Cristiano Ronaldo se mantiene sin novedades y la convocatoria se concreta, el delantero portugués podría encabezar el esperado duelo en el Estadio Azteca, un escenario que se prepara para recibir su tercer Mundial y que podría ser testigo de un enfrentamiento de alto perfil en el fútbol internacional.

