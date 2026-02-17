¿Deja a Chivas? Gabriel Milito suena para llegar a Independiente en la liga de Argentina

Pese a que había muchas dudas tras su llegada, el buen trabajo que ha hecho con los rojiblancos estaría generando ruido en el futbol argentino. (@Chivas)

El inicio del torneo Clausura 2026 ha sido ideal para las Chivas de Guadalajara, que suman seis triunfos en seis partidos bajo la dirección de Gabriel Milito. Esta racha no solo coloca al equipo como líder único de la Liga MX, sino que también afianza la imagen del técnico gracias al notable avance en el rendimiento colectivo que no habían mostrado en los últimos años.

El ascenso deportivo del club destaca especialmente después de un semestre inicial difícil para el técnico argentino. Las Chivas finalizaron el Apertura 2025 cerca de acceder a semifinales, aunque fueron eliminadas en cuartos de final frente al Cruz Azul tras un penal fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien ya no forma parte del plantel.

Esta falla habría sellado su salida del club tapatío. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Qué pasa con la carrera de Milito en Chivas?

De cara al siguiente encuentro contra el Cruz Azul —actual escolta en la tabla y dirigido por Nicolás Larcamón—, han surgido rumores que generan inquietud en el entorno rojiblanco.

Desde Argentina, medios periodísticos afirman que sectores del Independiente de Avellaneda desean impulsar al club para que contacte a Milito con el objetivo de ofrecerle un cargo directivo de alto nivel, concretamente la presidencia institucional, sin embargo es únicamente un rumor y no existe, hasta el momento, una petición formal por parte del club.

Detrás de este posible interés argentino está la historia personal de Milito: debutó en las inferiores de Independiente a los 17 años en 1997, forjando así un fuerte vínculo emocional con el club de Avellaneda.

Este factor suscita una preocupación particular en la afición, que observa de cerca cualquier desarrollo que pueda derivar en la salida anticipada de su actual entrenador.

El parado táctico, el ánimo del equipo y los resultados han hecho que Chivas vuelva a estar en los primeros planos. (EFE/Francisco Guasco)

Un antecedente que le dolió a la afición del rebaño

La inquietud de los seguidores del equipo no es casual. Muchos recuerdan una experiencia reciente, cuando el técnico argentino Fernando Gago dejó las Chivas a mitad de temporada tras recibir una propuesta de Boca Juniors, el club argentino de sus amores y a quienes no dudó en darles el sí cuando le propusieron dirigir a los xeneizes.

Debido a esta experiencia, existen dudas sobre su continuidad con el rebaño. No obstante, el propio Milito ha dejado claro en diversas ocasiones que el proyecto con Guadalajara es totalmente sólido, evocando a otro argentino que hizo historia en la perla tapatía: Matías Almeyda.

El ‘Pelado’, quien salió campeón con el conjunto rojiblanco en 2017 dejando atrás una sequía de más de una década, en su momento aseguró que creía más en los mexicanos que los propios mexicanos, filosofía que el actual entrenador ha seguido.

Esta combinación de éxito presente y el riesgo de perder al director técnico genera expectativa entre los seguidores del Guadalajara, atentos ante la posibilidad de repetir una historia en la que un entrenador argentino abandone el equipo rumbo al club que marcó sus orígenes.