Caín Velásquez, expeleador de la UFC, recupera la libertad condicional tras salñir de prisión por esta importante razón

El luchador de MMA continuará su proceso, pero ahora desde casa. (Fox Deportes)

Caín Velásquez, excampeón de peso pesado de la UFC, fue liberado tras cumplir once meses de prisión. Ahora permanecerá bajo libertad condicional tras haber completado los requisitos judiciales.

Su familia y allegados lo recibieron frente a la Soledad Correctional Training Facility con música de mariachi y gestos de afecto luego de haber completado su sentencia en Estados Unidos.

El momento del reencuentro fue especialmente emotivo. Velásquez, visiblemente conmovido, abrazó a sus familiares, quienes prepararon una celebración con mariachis y cánticos. La escena contrastó con la etapa difícil que experimentó durante su reclusión.

Familiares y amigos llegaron al centro penitenciario para recibirlo tras pasar 11 meses privado de su libertad. (IG Mariachi Jalisciense)

¿Por qué se encontraba preso?

El exatleta recuperó la libertad condicional tras once meses tras las rejas, como parte de su sentencia dictada en marzo de 2025. El tribunal lo condenó a cinco años de prisión y le reconoció 1.283 días de tiempo ya cumplido desde su detención. Antes de la sentencia definitiva, Velásquez pasó un periodo bajo arresto domiciliario tras depositar una fianza de $1 millón en noviembre de 2022.

La condena se originó por un incidente ocurrido en febrero de 2022. Velásquez participó en una persecución de 17 kilómetros por carretera y disparó varias veces contra el vehículo de Harry Goularte, acusado de presuntos actos lascivos con un menor, concretamente el hijo de cuatro años del excampeón. En el episodio también resultó herido el padre de Goularte, añadiendo gravedad al proceso judicial.

Pese a que el mexicano y su defensa alegaron que fue un impulso por las presuntas agresiones que habría recibido el pequeño, las autoridades revisaron sus acciones y determinaron que era necesario que se mantuviera en prisión.

El caso abarcó un amplio debate público. La organización UFC respaldó a Velásquez. Dana White, director general de la organización, envió una carta al tribunal resaltando la integridad y trayectoria del deportista. A día de hoy, Goularte continúa involucrado en un proceso legal, enfrentando cargos vinculados con abuso de menores, y la resolución final de su caso aún no se confirma.

El peleador fue juzgado por las autoridades de Estados Unidos. (Dai Sugano/Bay Area News Group via AP, Pool, Archivo)

El gran peleador mexicano

Durante su carrera, Velásquez fue referente en las artes marciales mixtas. En octubre de 2010 ganó el título de campeón de peso pesado de UFC al vencer a Brock Lesnar, consolidándose como figura destacada del American Kickboxing Academy en San José. Anunció su retiro profesional en 2019.

La liberación de Velásquez representa, además del cierre de una etapa judicial, un nuevo desafío en torno a su reintegración social y perspectivas futuras. Entre los aficionados y seguidores surgen dudas sobre un posible regreso al ámbito deportivo o la apertura de nuevas etapas personales. El respaldo de la UFC y figuras clave del deporte se mantiene durante su proceso de adaptación.

El regreso de Velásquez le permite volver a convivir con su círculo más cercano, después de superar una de las fases más complejas de su vida.