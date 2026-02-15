¿Qué pasó la última vez que Chivas y América se enfrentaron un 14 de febrero?

La coincidencia entre el Clásico Nacional y el Día del Amor y la Amistad revive el recuerdo de aquel emocionante partido de 2001. (Especial)

El calendario de la Liga MX pocas veces ha cruzado el destino de sus dos equipos más grandes con una de las fechas más simbólicas del año. El 14 de febrero, Día de San Valentín, no suele coincidir con el Clásico Nacional, pero en la memoria de la afición permanece un antecedente que marcó historia.

En aquella ocasión, la pasión y la rivalidad se mezclaron con la atmósfera festiva del Día del Amor y la Amistad. El Estadio Jalisco fue testigo de un duelo que, más allá del romanticismo de la fecha, se vivió con la intensidad propia de un América vs Chivas.

La histórica rivalidad entre Chivas y América llega al Clausura 2026 con un contexto especial. (Fotos de archivo)

El antecedente dejó huella tanto en la histórica rivalidad como en el rumbo de ambos clubes durante aquel torneo, en el que ambos se mostraban con grandes planteles e ilusión de un campeonato.

Un Clásico Nacional con aroma a San Valentín

El último encuentro entre Chivas y América disputado un 14 de febrero tuvo lugar en el Torneo Verano 2001, en el Estadio Jalisco. Fue una jornada que reunió a dos proyectos con aspiraciones distintas, pero con la urgencia de sumar puntos y dominar al eterno rival.

El Clásico se disputó el 14 de febrero de 2001 en el Estadio Jalisco .

América llegaba con 8 puntos; Chivas , con 6 unidades.

Las Águilas ganaron 2-1 como visitantes.

Braulio Luna y Duilio Davino marcaron para América .

Carlos Hermosillo descontó para Chivas.

América venció 2-1 a Chivas como visitante, con goles de Braulio Luna y Duilio Davino, en el Torneo Verano 2001. (Foto: Cuartoscuro)

El resultado fue celebrado por la afición azulcrema y significó un golpe anímico para el cuadro rojiblanco, que buscaba fortalecer su localía frente a su máximo rival.

¿Cómo fue el resto del torneo?

El impacto de ese Clásico se extendió más allá de los noventa minutos. El resultado condicionó el cierre de campaña para ambos equipos, influyendo en sus posiciones y en sus aspiraciones de liguilla.

Chivas no logró recuperarse y terminó en el lugar 11 de la tabla , fuera de la Liguilla .

América finalizó la fase regular como líder general , con 28 puntos .

Ninguno de los dos equipos pudo alcanzar el título; Santos Laguna fue campeón ese semestre.

El equipo campeón de Santos Laguna en 2001. (X/ @ClubSantos)

El golpe de perder en casa ante América pesó en el ánimo de Chivas, mientras que las Águilas aprovecharon el impulso para mantenerse competitivos durante toda la fase regular.

Expectativas para el 2026

La coincidencia de un nuevo Clásico Nacional en San Valentín, como ocurre este 2026, inevitablemente trae a la memoria aquel episodio del Verano 2001. El recuerdo de una edición tan particular suma expectativas y un matiz especial al enfrentamiento actual.

Las Chivas llegan como los favoritos en esta nueva edición del Clásico Nacional, plantándose invictos y como lideres en el Clausura 2026. (X/ @Chivas)

El antecedente deja claro que, más allá del calendario, cada edición del Clásico Nacional puede influir en el destino de ambos equipos, y que el resultado en una fecha simbólica queda grabado en la historia y en la rivalidad más grande del futbol mexicano.