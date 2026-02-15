México Deportes

¿Qué pasó la última vez que Chivas y América se enfrentaron un 14 de febrero?

Este 2026, el duelo entre rojiblancos y azulcremas vuelve a cruzar caminos en el Día de San Valentín, recordando aquella histórica edición que encendió su rivalidad

Guardar
La coincidencia entre el Clásico
La coincidencia entre el Clásico Nacional y el Día del Amor y la Amistad revive el recuerdo de aquel emocionante partido de 2001. (Especial)

El calendario de la Liga MX pocas veces ha cruzado el destino de sus dos equipos más grandes con una de las fechas más simbólicas del año. El 14 de febrero, Día de San Valentín, no suele coincidir con el Clásico Nacional, pero en la memoria de la afición permanece un antecedente que marcó historia.

En aquella ocasión, la pasión y la rivalidad se mezclaron con la atmósfera festiva del Día del Amor y la Amistad. El Estadio Jalisco fue testigo de un duelo que, más allá del romanticismo de la fecha, se vivió con la intensidad propia de un América vs Chivas.

La histórica rivalidad entre Chivas
La histórica rivalidad entre Chivas y América llega al Clausura 2026 con un contexto especial. (Fotos de archivo)

El antecedente dejó huella tanto en la histórica rivalidad como en el rumbo de ambos clubes durante aquel torneo, en el que ambos se mostraban con grandes planteles e ilusión de un campeonato.

Un Clásico Nacional con aroma a San Valentín

El último encuentro entre Chivas y América disputado un 14 de febrero tuvo lugar en el Torneo Verano 2001, en el Estadio Jalisco. Fue una jornada que reunió a dos proyectos con aspiraciones distintas, pero con la urgencia de sumar puntos y dominar al eterno rival.

  • El Clásico se disputó el 14 de febrero de 2001 en el Estadio Jalisco.
  • América llegaba con 8 puntos; Chivas, con 6 unidades.
  • Las Águilas ganaron 2-1 como visitantes.
  • Braulio Luna y Duilio Davino marcaron para América.
  • Carlos Hermosillo descontó para Chivas.
América venció 2-1 a Chivas
América venció 2-1 a Chivas como visitante, con goles de Braulio Luna y Duilio Davino, en el Torneo Verano 2001. (Foto: Cuartoscuro)

El resultado fue celebrado por la afición azulcrema y significó un golpe anímico para el cuadro rojiblanco, que buscaba fortalecer su localía frente a su máximo rival.

¿Cómo fue el resto del torneo?

El impacto de ese Clásico se extendió más allá de los noventa minutos. El resultado condicionó el cierre de campaña para ambos equipos, influyendo en sus posiciones y en sus aspiraciones de liguilla.

  • Chivas no logró recuperarse y terminó en el lugar 11 de la tabla, fuera de la Liguilla.
  • América finalizó la fase regular como líder general, con 28 puntos.
  • Ninguno de los dos equipos pudo alcanzar el título; Santos Laguna fue campeón ese semestre.
El equipo campeón de Santos
El equipo campeón de Santos Laguna en 2001. (X/ @ClubSantos)

El golpe de perder en casa ante América pesó en el ánimo de Chivas, mientras que las Águilas aprovecharon el impulso para mantenerse competitivos durante toda la fase regular.

Expectativas para el 2026

La coincidencia de un nuevo Clásico Nacional en San Valentín, como ocurre este 2026, inevitablemente trae a la memoria aquel episodio del Verano 2001. El recuerdo de una edición tan particular suma expectativas y un matiz especial al enfrentamiento actual.

Las Chivas llegan como los
Las Chivas llegan como los favoritos en esta nueva edición del Clásico Nacional, plantándose invictos y como lideres en el Clausura 2026. (X/ @Chivas)

El antecedente deja claro que, más allá del calendario, cada edición del Clásico Nacional puede influir en el destino de ambos equipos, y que el resultado en una fecha simbólica queda grabado en la historia y en la rivalidad más grande del futbol mexicano.

Temas Relacionados

Chivas vs AméricaChivasClub AméricaLiga MXDía de los enamoradosSan Valentín 2026Estadio AkronSan ValentínDía de San ValentínDía del Amor y la Amistad14 de Febreromexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Sigue el minuto a minuto del Clásico Nacional entre América y Chivas, con todas las acciones, goles y reacciones en directo desde el Estadio Akron

Chivas vs América EN VIVO:

Clásico Nacional: América va por la victoria número 100 frente a Chivas en el Estadio Akron

El Akron será testigo de un enfrentamiento trascendental, donde Chivas intenta afianzar su liderato y América podría alcanzar una marca histórica sobre el acérrimo rival

Clásico Nacional: América va por

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Pese a diversas críticas hacia su entrenador, los universitarios suman cuatro victorias y mantienen su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX

¿Cómo llegaron los Pumas de

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Chivas sufre la baja de su capitán y se espera que se pierda otros partidos relevantes tras el último diagnóstico

Luis Romo no jugará el

Exjugadora del América denuncia abandono de su club tras grave lesión y solicita apoyo para volver a las canchas

La mexicana ex América y Cruz Azul fue apartada por el KF Vllaznia Shkodër después de su grave lesión

Exjugadora del América denuncia abandono
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina localiza y destruye más

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

Comunidad minera realiza marcha en más de 6 estados para exigir justicia por trabajadores desaparecidos en Sinaloa

Menor de 14 años entre los seis secuestradores detenidos en Xochimilco: policías liberaron a joven de 18 años

ENTRETENIMIENTO

Esta es la telenovela mexicana

Esta es la telenovela mexicana que también está inspirada en “Cumbres Borrascosas”

Tras controversias con Christian Nodal, violinista aparece junto a El Malilla en el Palacio de los Deportes

El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Los emos en México regresaron junto a My Chemical Romance en su primer concierto del Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Chivas vs América EN VIVO:

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Clásico Nacional: América va por la victoria número 100 frente a Chivas en el Estadio Akron

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Exjugadora del América denuncia abandono de su club tras grave lesión y solicita apoyo para volver a las canchas