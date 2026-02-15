México Deportes

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Pese a diversas críticas hacia su entrenador, los universitarios suman cuatro victorias y mantienen su invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX

El equipo universitario dirigido por
El equipo universitario dirigido por Efraín Juárez atraviesa un inicio sorprendente en el Clausura 2026, sosteniendo doce puntos tras seis jornadas, con una reciente remontada clave contra Puebla. REUTERS/ Henry Romero

Los Pumas de la UNAM, dirigidos por Efraín Juárez, viven un inicio de torneo que ha sorprendido a propios y extraños. Con 12 puntos en seis jornadas, el cuadro universitario se ha convertido en uno de los protagonistas del torneo.

A pesar de las críticas que ha recibido el técnico por su estilo de juego y decisiones tácticas, el equipo se mantiene invicto y ocupa el segundo lugar de la tabla general del Clausura 2026.

El proyecto de Efraín Juárez
El proyecto de Efraín Juárez busca consolidarse a pesar de las críticas, respaldado por la confianza de la directiva y el carácter mostrado en remontadas. REUTERS/Eloisa Sánchez

En este sentido, el camino para consolidar este subliderato no ha sido sencillo. Pumas ha tenido que remontar partidos complicados, lidiar con cuestionamientos sobre su funcionamiento y demostrar que, más allá de las dudas, los resultados lo respaldan.

Un arranque auriazul invicto

El camino comenzó con empates que dejaron cierta incertidumbre, pero poco a poco el equipo mostró carácter. La victoria frente a Tigres y la goleada contra Santos en la que Jordan Carrillo fue protagonista fueron señales claras de que Pumas podía competir con cualquiera.

De igual manera, la remontada en la Jornada 6 frente a Puebla de un 2-0 en contra a un 3-2 final, reforzó la idea de que el grupo mantiene la personalidad.

  • Jornada 1: empate ante Querétaro.
  • Jornada 2: triunfo contra Tigres.
  • Jornada 3: empate frente a León.
  • Jornada 4: goleada 4-0 sobre Santos.
  • Jornada 5: empate con Atlas.
  • Jornada 6: remontada 3-2 contra Puebla.
El equipo auriazul se mantiene
El equipo auriazul se mantiene invicto tras seis partidos, con victorias destacadas como la goleada 4-0 sobre Santos y la remontada 3-2 ante Puebla. REUTERS/Eloisa Sánchez

De esta manera, el invicto no sólo suma puntos, también genera confianza en un plantel que busca consolidarse bajo la dirección de Juárez.

Críticas al proyecto de Juárez

A pesar de los buenos números, el técnico ha sido señalado por la afición y analistas. Se le ha cuestionado la falta de contundencia en algunos partidos y los cambios tácticos que, según los comentarios, han impedido que Pumas cierre encuentros con mayor autoridad.

También se ha dudado de la solidez defensiva en ciertos lapsos, lo que ha generado debate sobre si el equipo podrá sostener su rendimiento en el largo plazo.

A pesar de su buen
A pesar de su buen arranque, Pumas enfrenta críticas al planteamiento táctico de Efraín Juárez y dudas sobre la solidez defensiva del equipo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Juárez ha respondido con calma, asegurando que el grupo y la directiva creen en su proyecto y que las críticas son parte del futbol. La remontada frente a Puebla fue su mejor argumento: un equipo que no se rinde y que demuestra carácter cuando las circunstancias lo exigen.

El reto de sostener el subliderato

Estar en la parte alta de la tabla es un logro, pero el verdadero desafío será mantenerse ahí. Pumas aún debe enfrentar rivales directos como Monterrey, Cruz Azul y América, partidos que pondrán a prueba su capacidad de competir por el liderato.

  • Próximos duelos clave: Monterrey, Cruz Azul y América.
  • Objetivo inmediato: mantener el invicto.
  • Meta a largo plazo: clasificar directo a la liguilla.
El subliderato de Pumas en
El subliderato de Pumas en la Liga MX refleja trabajo, resultados y una oportunidad para que Efraín Juárez demuestre la solidez de su proyecto. REUTERS/Eloisa Sanchez

A espera de que rivales como Cruz Azul y Tigres finalicen su sexto encuentro, este subliderato es un reflejo de trabajo y resultados, pero también una oportunidad para que Juárez demuestre que su proyecto puede trascender más allá de las críticas.

