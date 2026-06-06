La “Suiza de México”, dunas de yeso y la vinatería más antigua de América: los 8 Pueblos Mágicos de Coahuila para este verano

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila ofrecen recorridos guiados por sitios históricos, visitas a reservas ecológicas, degustación de productos locales como vinos, dulces, quesos y carnes frías. (Gobierno Coahuila)

Esta temporada, Coahuila invita a descubrir sus ocho Pueblos Mágicos, destinos que combinan historia, naturaleza y tradiciones únicas en el norte de México.

Cada pueblo ofrece experiencias distintas, desde paisajes montañosos hasta vestigios coloniales y reservas naturales protegidas.

Atractivos principales de los Pueblos Mágicos de Coahuila

General Cepeda conserva casonas coloniales y antiguas haciendas. Sus alrededores son conocidos por hallazgos paleontológicos y rutas del vino. (Gobierno Coahuila)

Arteaga es conocido como la “Suiza de México” por sus bosques de pinos, manzanos y su clima templado. Es ideal para actividades al aire libre, recorridos por huertos y degustación de dulces regionales.

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Candela destaca por sus aguas termales y parajes naturales como la Presa Las Higueras y el Balneario Ojo Caliente. El visitante puede practicar senderismo, ciclismo y disfrutar de áreas de campamento.

Viesca ofrece el encanto del desierto con sus Dunas de Bilbao, un paisaje blanco que es escenario de deportes extremos, fotografía y observación de estrellas.

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Cuatro Ciénegas resguarda un ecosistema único de pozas cristalinas y dunas de yeso. Es uno de los lugares más biodiversos del país, atractivo para quienes buscan naturaleza, ciencia y aventura.

General Cepeda conserva casonas coloniales y antiguas haciendas. Sus alrededores son conocidos por hallazgos paleontológicos y rutas del vino.

Guerrero se distingue por sus misiones, arquitectura histórica y la cercanía al río Bravo. Es punto de partida para actividades náuticas y paseos en lancha.

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Melchor Múzquiz combina historia minera y riqueza indígena. Destacan su Museo Histórico y la Presa de la Flor.

Parras de la Fuente es famoso por sus viñedos, bodegas y arquitectura colonial. Aquí se puede recorrer la ruta del vino, visitar la casa Madero y disfrutar de festividades tradicionales.

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Actividades y experiencias recomendadas

En verano, las actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, paseos en cuatrimoto, visitas a pozas y balnearios son las más buscadas. Las festividades patronales y ferias también forman parte del atractivo turístico estacional. (Gobierno Coahuila)

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila ofrecen recorridos guiados por sitios históricos, visitas a reservas ecológicas, degustación de productos locales como vinos, dulces, quesos y carnes frías.

En verano, las actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, paseos en cuatrimoto, visitas a pozas y balnearios son las más buscadas. Las festividades patronales y ferias también forman parte del atractivo turístico estacional.

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La infraestructura turística incluye hoteles boutique, cabañas, balnearios y campamentos, así como restaurantes de cocina regional. Los visitantes pueden elegir entre recorridos culturales, rutas gastronómicas y excursiones de aventura según el perfil del grupo y el destino.

Costos estimados para visitar los Pueblos Mágicos de Coahuila en 2026

El alojamiento en hoteles económicos o cabañas va de $1,200 a $2,000 pesos por noche para dos personas. Los costos de transporte desde ciudades principales, como Monterrey o Saltillo, varían entre $400 y $1,000 pesos por trayecto, dependiendo del punto de partida y el medio de transporte (autobús o automóvil particular). (Gobierno Coahuila)

El presupuesto diario para visitar un Pueblo Mágico en México oscila entre $900 y $1,700 pesos mexicanos por persona (aprox. USD 50-90), incluyendo hospedaje, alimentación y actividades básicas, según guías turísticas recientes.

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El alojamiento en hoteles económicos o cabañas va de $1,200 a $2,000 pesos por noche para dos personas. Los costos de transporte desde ciudades principales, como Monterrey o Saltillo, varían entre $400 y $1,000 pesos por trayecto, dependiendo del punto de partida y el medio de transporte (autobús o automóvil particular).

Las entradas a balnearios, reservas o museos rondan entre $30 y $150 pesos por persona, mientras que los tours guiados pueden costar entre $250 y $800 pesos según la experiencia y duración.

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Una pareja que viaje un fin de semana a un Pueblo Mágico de Coahuila puede gastar entre $5,000 y $6,500 pesos, considerando transporte, dos noches de hospedaje, comidas y actividades principales. Compartir hospedaje en grupo disminuye el costo individual. Los precios de temporada alta (verano y vacaciones) tienden a ser mayores, especialmente en hospedaje.

Consejos y época recomendada para el viaje

Es aconsejable llevar ropa cómoda, protección solar, repelente y suficiente agua, especialmente para actividades en zonas desérticas o de montaña. Las rutas entre pueblos pueden implicar trayectos largos; por ello, se sugiere planificar el viaje para aprovechar al máximo cada destino. (Gobierno Coahuila)

La mejor época para visitar los Pueblos Mágicos de Coahuila es de marzo a octubre, cuando el clima es templado y los paisajes lucen su máximo esplendor. En verano, se recomienda reservar hospedaje con anticipación y consultar la disponibilidad de tours y actividades, debido a la alta demanda.

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Es aconsejable llevar ropa cómoda, protección solar, repelente y suficiente agua, especialmente para actividades en zonas desérticas o de montaña. Las rutas entre pueblos pueden implicar trayectos largos; por ello, se sugiere planificar el viaje para aprovechar al máximo cada destino.

Coahuila ofrece una red carretera segura y servicios turísticos en constante mejora, facilitando el acceso a cada Pueblo Mágico. La experiencia de recorrer sus ocho pueblos brinda una visión amplia de la cultura, naturaleza y hospitalidad del norte mexicano.