México

La “Suiza de México”, dunas de yeso y la vinatería más antigua de América: los 8 Pueblos Mágicos de Coahuila para este verano

Los visitantes pueden planear su viaje considerando los precios actualizados para transporte, hospedaje, entradas y tours, así como recomendaciones sobre la mejor época para recorrer los destinos turísticos más importantes del estado

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Réplica de esqueleto de dinosaurio de cuerpo completo en un parque. Un cartel rocoso, una palma y árboles verdes se ven bajo un cielo azul claro con montañas de fondo
Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila ofrecen recorridos guiados por sitios históricos, visitas a reservas ecológicas, degustación de productos locales como vinos, dulces, quesos y carnes frías. (Gobierno Coahuila)

Esta temporada, Coahuila invita a descubrir sus ocho Pueblos Mágicos, destinos que combinan historia, naturaleza y tradiciones únicas en el norte de México.

Cada pueblo ofrece experiencias distintas, desde paisajes montañosos hasta vestigios coloniales y reservas naturales protegidas.

Atractivos principales de los Pueblos Mágicos de Coahuila

Camino empedrado mojado con un muro de piedra arqueado a la izquierda. A la derecha, vegetación, un banco de hierro forjado y farolas clásicas de color cobre
General Cepeda conserva casonas coloniales y antiguas haciendas. Sus alrededores son conocidos por hallazgos paleontológicos y rutas del vino. (Gobierno Coahuila)

Arteaga es conocido como la “Suiza de México” por sus bosques de pinos, manzanos y su clima templado. Es ideal para actividades al aire libre, recorridos por huertos y degustación de dulces regionales.

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Candela destaca por sus aguas termales y parajes naturales como la Presa Las Higueras y el Balneario Ojo Caliente. El visitante puede practicar senderismo, ciclismo y disfrutar de áreas de campamento.

Viesca ofrece el encanto del desierto con sus Dunas de Bilbao, un paisaje blanco que es escenario de deportes extremos, fotografía y observación de estrellas.

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Cuatro Ciénegas resguarda un ecosistema único de pozas cristalinas y dunas de yeso. Es uno de los lugares más biodiversos del país, atractivo para quienes buscan naturaleza, ciencia y aventura.

General Cepeda conserva casonas coloniales y antiguas haciendas. Sus alrededores son conocidos por hallazgos paleontológicos y rutas del vino.

Guerrero se distingue por sus misiones, arquitectura histórica y la cercanía al río Bravo. Es punto de partida para actividades náuticas y paseos en lancha.

Melchor Múzquiz combina historia minera y riqueza indígena. Destacan su Museo Histórico y la Presa de la Flor.

Parras de la Fuente es famoso por sus viñedos, bodegas y arquitectura colonial. Aquí se puede recorrer la ruta del vino, visitar la casa Madero y disfrutar de festividades tradicionales.

Actividades y experiencias recomendadas

Vista aérea de varias personas remando en kayaks azules y amarillos sobre un río de aguas claras y poco profundas, rodeado de árboles verdes frondosos
En verano, las actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, paseos en cuatrimoto, visitas a pozas y balnearios son las más buscadas. Las festividades patronales y ferias también forman parte del atractivo turístico estacional. (Gobierno Coahuila)

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila ofrecen recorridos guiados por sitios históricos, visitas a reservas ecológicas, degustación de productos locales como vinos, dulces, quesos y carnes frías.

En verano, las actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, paseos en cuatrimoto, visitas a pozas y balnearios son las más buscadas. Las festividades patronales y ferias también forman parte del atractivo turístico estacional.

La infraestructura turística incluye hoteles boutique, cabañas, balnearios y campamentos, así como restaurantes de cocina regional. Los visitantes pueden elegir entre recorridos culturales, rutas gastronómicas y excursiones de aventura según el perfil del grupo y el destino.

Costos estimados para visitar los Pueblos Mágicos de Coahuila en 2026

Vista desde un quiosco con barandales ornamentados hacia una plaza con árboles, palmeras, una iglesia de cúpula roja y una torre de reloj
El alojamiento en hoteles económicos o cabañas va de $1,200 a $2,000 pesos por noche para dos personas. Los costos de transporte desde ciudades principales, como Monterrey o Saltillo, varían entre $400 y $1,000 pesos por trayecto, dependiendo del punto de partida y el medio de transporte (autobús o automóvil particular). (Gobierno Coahuila)

El presupuesto diario para visitar un Pueblo Mágico en México oscila entre $900 y $1,700 pesos mexicanos por persona (aprox. USD 50-90), incluyendo hospedaje, alimentación y actividades básicas, según guías turísticas recientes.

El alojamiento en hoteles económicos o cabañas va de $1,200 a $2,000 pesos por noche para dos personas. Los costos de transporte desde ciudades principales, como Monterrey o Saltillo, varían entre $400 y $1,000 pesos por trayecto, dependiendo del punto de partida y el medio de transporte (autobús o automóvil particular).

Las entradas a balnearios, reservas o museos rondan entre $30 y $150 pesos por persona, mientras que los tours guiados pueden costar entre $250 y $800 pesos según la experiencia y duración.

Una pareja que viaje un fin de semana a un Pueblo Mágico de Coahuila puede gastar entre $5,000 y $6,500 pesos, considerando transporte, dos noches de hospedaje, comidas y actividades principales. Compartir hospedaje en grupo disminuye el costo individual. Los precios de temporada alta (verano y vacaciones) tienden a ser mayores, especialmente en hospedaje.

Consejos y época recomendada para el viaje

Vista de un hombre corriendo sobre dunas de arena dorada bajo un cielo azul brillante. Su sombra alargada se proyecta en la arena texturizada
Es aconsejable llevar ropa cómoda, protección solar, repelente y suficiente agua, especialmente para actividades en zonas desérticas o de montaña. Las rutas entre pueblos pueden implicar trayectos largos; por ello, se sugiere planificar el viaje para aprovechar al máximo cada destino. (Gobierno Coahuila)

La mejor época para visitar los Pueblos Mágicos de Coahuila es de marzo a octubre, cuando el clima es templado y los paisajes lucen su máximo esplendor. En verano, se recomienda reservar hospedaje con anticipación y consultar la disponibilidad de tours y actividades, debido a la alta demanda.

Es aconsejable llevar ropa cómoda, protección solar, repelente y suficiente agua, especialmente para actividades en zonas desérticas o de montaña. Las rutas entre pueblos pueden implicar trayectos largos; por ello, se sugiere planificar el viaje para aprovechar al máximo cada destino.

Coahuila ofrece una red carretera segura y servicios turísticos en constante mejora, facilitando el acceso a cada Pueblo Mágico. La experiencia de recorrer sus ocho pueblos brinda una visión amplia de la cultura, naturaleza y hospitalidad del norte mexicano.

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