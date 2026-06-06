México

Sorteo Superior 2885: Resultados viernes 5 de junio del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

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El diseño está inspirado en el Día Mundial del Medio Ambiente. Créditos: Lotería Nacional.
El diseño está inspirado en el Día Mundial del Medio Ambiente. Créditos: Lotería Nacional.

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 5 de junio del 2026

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 17 millones de pesos: 28311
  • Premio de 1 millón 440 mil pesos:
  • Premio de 275 mil pesos: 04169
  • Premio de 275 mil pesos: 43460
  • Premio de 275 mil pesos: 05354
  • Premio de 275 mil pesos:
  • Premio de 144 mil pesos: 40304
  • Premio de 144 mil pesos: 01464
  • Premio de 144 mil pesos: 57638
  • Premio de 144 mil pesos: 01580
  • Premio de 90 mil pesos: 18111
  • Premio de 90 mil pesos: 07728
  • Premio de 90 mil pesos: 57324
  • Premio de 90 mil pesos: 52600
  • Premio de 90 mil pesos: 11537
  • Premio de 90 mil pesos: 39732
  • Premio de 90 mil pesos: 18966
  • Premio de 90 mil pesos: 46916
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:

Reintegros y

México Juega Limpio

Una mujer joven con chaleco azul y guantes blancos se agacha para recoger residuos del césped y colocarlos en una bolsa verde, con un cartel ambiental de fondo
Una promotora ambiental de la Reciclatón Móvil recolecta residuos en un parque de Lima, como parte de la campaña del Ministerio del Ambiente para la gestión de RAEE y residuos aprovechables. (Foto: Minam)

En esta ocasión, el billete del sorteo superior hace homenaje a la campaña ambiental coordinada por la SEMARNAT y la PROFEPA con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio de 2026). El diseño del billete entrelaza la sustentabilidad con el ámbito deportivo mediante elementos gráficos clave: el isotipo con la leyenda “México juega limpio. Reduce, reutiliza, recicla”, el logotipo del Mundial Social y la frase motivacional “¡Anota un ¡Gol por el ambiente!”. El propósito central de esta edición es convocar a la ciudadanía a adoptar prácticas de consumo responsable.

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En el aspecto visual, el cachito destaca la ilustración de un futbolista con uniforme tricolor en una postura dinámica, rodeado por representaciones de residuos cotidianos como plásticos, llantas y envases. Esta iconografía simboliza explícitamente los desafíos ecológicos vinculados a la organización de eventos masivos de fútbol, al tiempo que promueve las estrategias gubernamentales orientadas a la economía circular y la correcta gestión de desechos.

La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

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El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

  • Un cachito: $40 MXN.
  • Una serie (20 cachitos): $800 MXN.
  • Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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