Gobernadora de Baja California anuncia “asistencia a clases opcional” para la inauguración del Mundial

Marina del Pilar anuncia "asistencia opcional" a clases para escuelas de todos los niveles educativos para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026. (Crédito: X/@MarinadelPilar)

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, dio a conocer a través de sus redes sociales un anuncio que impactará directo en la asistencia a clases para el día de la inauguración del Mundial 2026, cabe destacar que este evento tendrá impacto directo en la movilidad de los capitalinos ya que se desarrollará en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

Asistencia a clases será opcional

La mandataria estatal dejó la decisión final a las familias bajacalifornianas “hemos determinado que la asistencia a clases en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de Baja California será opcional” para el próximo 11 de junio.

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Aseguró que la decisión deriva del momento que vivirá México como sede mundialista, “nuestro país vivirá un día histórico con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA y queremos que tengan la oportunidad de compartir este momento en familia”.

Adelantó que el anuncio tiene impacto directo en todos los niveles educativos de Baja California, incluyendo la educación básica, media superior y superior, por lo que la inasistencia no tendrá ningún efecto “en las calificaciones ni en el registro escolar de sus hijas e hijos”.

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Calendario escolar 2025-2026 no tendrá modificaciones por Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En CDMX sí suspenderán clases por el Mundial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que las escuelas públicas de la capital —educación básica, primaria, secundaria y media superior— no tendrán clases por la inauguración del Mundial de Fútbol, la cual se llevará a cabo el próximo 11 de junio.

La medida que también fue confirmada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aplica solo en la capital y no tiene alcance nacional, precisó Brugada en conferencia de prensa en el Casa Ciudad de México International Media Center.

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La aclaración llega después de semanas de polémica en redes sociales, ya que las propuestas del plan “Mundial Verde” —que incluían home office y suspensión de actividades— generaron críticas de usuarios que interpretaron las medidas como un intento de despejar la ciudad para los turistas.

¿Cuándo acabará el ciclo escolar 2025-2026?

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y tras la reunión en el Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se acordó respetar el calendario original del Ciclo Escolar 2025 - 2026, las clases concluirán el 15 de julio y no el 5 de junio como se había votado anteriormente el 7 de mayo (X/ @mario_delgado)

El ciclo escolar 2025-2026 concluye el miércoles 15 de julio, de acuerdo con el comunicado oficial de la SEP. La fecha aplica tanto para escuelas públicas como para privadas incorporadas al sistema educativo nacional. A partir de ese día arrancan las vacaciones de verano.

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La decisión ratifica el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025 y garantiza los 185 días efectivos de clase previstos para el ciclo. La resolución fue tomada en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del CONAEDU, encabezada por el secretario Mario Delgado Carrillo, luego de que una propuesta para adelantar el fin de clases al 5 de junio generara críticas de padres de familia y autoridades estatales.

Aunque la regla general es respetar el calendario federal, los estados pueden solicitar ajustes ante la SEP cuando enfrenten circunstancias extraordinarias, siempre que garanticen el cumplimiento de los aprendizajes. Para el ciclo 2026-2027, el regreso a las aulas se prevé para la última semana de agosto, aunque la fecha exacta será confirmada en las próximas semanas.

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