Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC

Pumas no logró la hazaña de la remontada ante San Diego FC y terminó su participación en la Concacaf Champions Cup, con un marcador global de 4 - 2, los universitarios de Efraín Juárez fueron eliminados de la Concachampions la noche de este 10 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario ante su público.

El conjunto del Pedregal solo logró una anotación en los 90 minutos, pese a la presión constante y la táctica defensiva de San Diego, el club Universidad Nacional no logró los goles necesarios para mantenerse en la competencia. Ahora, el equipo de la MLS se enfrentará al actual bicampeón de la Liga MX, Toluca.

Además de la derrota, Pumas también concluyó el partido con la expulsión de Rubén Duarte, el defensa obtuvo la tarjeta roja por doble amarilla. El silbante lo echó del campo de juego en el tiempo de compensación, fue al minuto 90+6 cuando le mostró el tarjetón rojo e instantes después concluyó el partido.

La estrategia de San Diego FC fue la de defender el resultado, pero, tuvo dos jugadas peligrosas y que incluso erró en la puntería, pues uno de los disparos terminó estrellándose en el poste de Keylor Navas. El único gol de los auriazules corrió a cargo de Pedro Vite al minuto 47 del segundo tiempo, después de ello ya no hubo más acciones del equipo local.

Pablo Sisniega, hijo de Ivar Sisniega de la FMF, brilla en el Pumas vs San Diego FC

Uno de los jugadores que fue pieza clave para que San Diego FC avanzara a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup fue el arquero Pablo Sisniega, quien es hijo de Ivar Sisniega. El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue visto en Ciudad Universitaria para alentar a su hijo.

El arquero de 30 años inició como titular y atajó algunas jugadas importantes de Pumas, por lo que mantuvo en ceros su marcador durante el primer tiempo, fue en la parte complementaria donde recibió un gol.

Efraín Juárez y su presión en Pumas

La directiva de Pumas se encuentra en proceso de análisis tras una serie de resultados que han puesto en entredicho la continuidad de Efraín Juárez al frente del equipo.

En las últimas horas, la vicepresidencia deportiva encabezada por Antonio Sancho habría comenzado a considerar candidatos para un eventual relevo en el banquillo si el equipo no logra revertir la situación. Entre los nombres que destacan figura el de Guillermo Memo Vázquez, última figura en lograr un título de Liga MX para Pumas durante el Clausura 2011 y subcampeón en el Apertura 2015. Vázquez es visto dentro del entorno universitario como un hombre de confianza y conocimiento del club.

La directiva de Pumas se encuentra en proceso de análisis tras una serie de resultados que han puesto en entredicho la continuidad de Efraín Juárez

Otro perfil considerado, según varios reportes, es el de Robert Dante Siboldi, entrenador uruguayo con experiencia en Santos, Cruz Azul, Tigres y títulos tanto en liga como en Concachampions. Actualmente libre tras dejar Mazatlán, su historial de salidas controversiales genera dudas en parte de la directiva, aunque se valora su experiencia ganadora.

Entre los candidatos también surge Jaime Lozano, destacado por obtener la medalla de bronce como técnico de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aunque fue cesado en Pachuca en el Apertura 2025 y no logró consolidarse en el combinado nacional absoluto, su pasado como jugador de Pumas lo mantiene como un perfil apreciado por la afición.