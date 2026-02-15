México Deportes

Brasil femenil anuncia su convocatoria para el juego amistoso contra México

La selección brasileña se medirá al tricolor el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas

Guardar
La selección brasileña se medirá
La selección brasileña se medirá al tricolor el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas. [X/@Miseleccionfem]

Arthur Elías, entrenador de la selección brasileña femenina, dio a conocer la lista de 26 jugadoras que estarán presentes para los amistosos de febrero y marzo contra Costa Rica, México y Venezuela, donde destaca la ausencia de Marta.

A pesar de que la máxima futbolista en la historia del Scratch Du Oro no será convocada, el entusiasmo sigue por ver a una de las mejores selecciones del mundo y actual pentacampeona de América.

Lista de convocadas por Brasil

Estas son las futbolistas que
Estas son las futbolistas que disputarán el partido amistoso ante México. (X: @selecaofemeninina)

Los amistosos que la Canarinha tiene programados para esta Fecha FIFA son:

Viernes 27 de febrero

  • Brasil vs Costa Rica
  • Alajuela, Costa Rica

Miércoles 4 de marzo

  • Brasil vs Venezuela
  • Instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, Toluca

Sábado 7 de marzo

  • Brasil vs México
  • Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

A continuación, te presentamos la lista de futbolistas convocadas para estos partidos:

Porteras

  • Lelê - Corinthians (Brasil)
  • Thaís - Benfica (Portugal)
  • Cláudia- Cruzeiro (Brasil)

Defensas

  • Tarciane - Lyon (Francia)
  • Mariza - Tigres (México)
  • Thaís Ferreira - Corinthians (Brasil)
  • Lauren - Atlético de Madrid (España)
  • Yasmim - Real Madrid (España)
  • Fê Palermo - Palmeiras (Brasil)
  • Tamires - Corinthians (Brasil)
  • Gi Fernandes - Corinthians (Brasil)
  • Bela - PSG (Francia)

Mediocampistas

  • Duda Sampaio - Corinthians (Brasil)
  • Ana Vitória - Corinthians (Brasil)
  • Maiara - Angel City (Estados Unidos)
  • Brena - Palmeiras (Brasil)
  • Luana - Orlando Pride (Estados Unidos)

Delanteras

  • Kerolin - Manchester City (Inglaterra)
  • Bia Zaneratto - Palmeiras (Brasil)
  • Tainá Maranhão - Palmeiras (Brasil)
  • Gabi Zanotti - Corinthians (Brasil)
  • Jheniffer Cordinali - Tigres (México)
  • Luany - Atlético de Madrid (España)
  • Jaque - Corinthians (Brasil)
  • Adriana - Al-Qadsiah (Arabia Saudita)
  • Geyse - América (México)

A pesar de que Marta no estará presente, Brasil contará con una gran cantidad de futbolistas con experiencia internacional como Luany, Lauren, Kerolin, entre otras, las cuales estarán acompañadas por jugadoras del Brasileirao y de la Liga Mx Femenil.

Preventa de boletos disponible

Este 15 de febrero es
Este 15 de febrero es el último día para comprar entradas a través de la preventa y mañana comienza la venta general. (AP Foto/Dolores Ochoa)

La preventa Banorte ya está disponible a través de Fanki del 12 al 15 de febrero, mientras que el día 16 comenzará la venta general para el resto de aficionados.

Las entradas tendrán un costo de 150 pesos en cualquier zona del estadio, un precio bastante accesible para ver a una de las mejores selecciones del mundo en la rama femenil.

Temas Relacionados

BrasilAmistoso internacional femenilSelección mexicanaEstadio Ciudad de los Deportesmexico-deportes

Más Noticias

Bottas pronostica grandes resultados en la F1 junto a Checo Pérez: “Tiene muchísima experiencia”

El piloto finlandés está convencido de que la dupla que formó Cadillac dará mucho de qué hablar durante la próxima temporada

Bottas pronostica grandes resultados en

Cómo llega Brasil, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

La canarinha buscará conseguir su primera victoria en un campeonato del mundo, luego de que en 2013 se quedara con marca de 0-3

Cómo llega Brasil, rival de

‘Yayo’ de la Torre se burla del América tras el Clásico Nacional: “Le siguen dando rivales fáciles a Chivas”

El exdirector deportivo del rebaño no pudo contener la risa luego de que sus compañeros minimizaran el triunfo de los tapatíos frente a los de Coapa

‘Yayo’ de la Torre se

Cómo llega Italia, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

Los azzurri cuentan con una generación importante de jugadores en MLB y buscarán obtener por segundo torneo consecutivo su clasificación a la siguiente ronda

Cómo llega Italia, rival de

Cómo llega Gran Bretaña, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

El representativo británico ya se enfrentó al tricolor en la edición pasado con victoria para los de Benjamín Gil por un cerrado 2-1

Cómo llega Gran Bretaña, rival
MÁS NOTICIAS

NARCO

La indignante realidad de las

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Localizan con vida a 6 empleados de una agencia automotriz de Uruapan, Michoacán, tras ser reportados como desaparecidos

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

“La Choco” reacciona a rumores

“La Choco” reacciona a rumores del adiós de Pati Chapoy que sacuden a ‘Ventaneando’

Javier Ceriani denuncia amenazas de muerte de Gustavo Adolfo Infante

“Qué asco”: ‘Maestro Shifu’ revela los desprecios que Samadhi Zendejas le hizo y por qué ya no se hablan

Jesse & Joy celebraron el Día del Amor y la Amistad con una cita doble en el Auditorio Nacional

Quién es Aranza Goroz, la DJ mexicana que representará al país en el EDC 2026

DEPORTES

Bottas pronostica grandes resultados en

Bottas pronostica grandes resultados en la F1 junto a Checo Pérez: “Tiene muchísima experiencia”

Cómo llega Brasil, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

‘Yayo’ de la Torre se burla del América tras el Clásico Nacional: “Le siguen dando rivales fáciles a Chivas”

Cómo llega Italia, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

Cómo llega Gran Bretaña, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol