Brasil femenil anuncia su convocatoria para el juego amistoso contra México

La selección brasileña se medirá al tricolor el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas. [X/@Miseleccionfem]

Arthur Elías, entrenador de la selección brasileña femenina, dio a conocer la lista de 26 jugadoras que estarán presentes para los amistosos de febrero y marzo contra Costa Rica, México y Venezuela, donde destaca la ausencia de Marta.

A pesar de que la máxima futbolista en la historia del Scratch Du Oro no será convocada, el entusiasmo sigue por ver a una de las mejores selecciones del mundo y actual pentacampeona de América.

Lista de convocadas por Brasil

Estas son las futbolistas que disputarán el partido amistoso ante México. (X: @selecaofemeninina)

Los amistosos que la Canarinha tiene programados para esta Fecha FIFA son:

Viernes 27 de febrero

Brasil vs Costa Rica

Alajuela, Costa Rica

Miércoles 4 de marzo

Brasil vs Venezuela

Instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, Toluca

Sábado 7 de marzo

Brasil vs México

Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

A continuación, te presentamos la lista de futbolistas convocadas para estos partidos:

Porteras

Lelê - Corinthians (Brasil)

Thaís - Benfica (Portugal)

Cláudia- Cruzeiro (Brasil)

Defensas

Tarciane - Lyon (Francia)

Mariza - Tigres (México)

Thaís Ferreira - Corinthians (Brasil)

Lauren - Atlético de Madrid (España)

Yasmim - Real Madrid (España)

Fê Palermo - Palmeiras (Brasil)

Tamires - Corinthians (Brasil)

Gi Fernandes - Corinthians (Brasil)

Bela - PSG (Francia)

Mediocampistas

Duda Sampaio - Corinthians (Brasil)

Ana Vitória - Corinthians (Brasil)

Maiara - Angel City (Estados Unidos)

Brena - Palmeiras (Brasil)

Luana - Orlando Pride (Estados Unidos)

Delanteras

Kerolin - Manchester City (Inglaterra)

Bia Zaneratto - Palmeiras (Brasil)

Tainá Maranhão - Palmeiras (Brasil)

Gabi Zanotti - Corinthians (Brasil)

Jheniffer Cordinali - Tigres (México)

Luany - Atlético de Madrid (España)

Jaque - Corinthians (Brasil)

Adriana - Al-Qadsiah (Arabia Saudita)

Geyse - América (México)

A pesar de que Marta no estará presente, Brasil contará con una gran cantidad de futbolistas con experiencia internacional como Luany, Lauren, Kerolin, entre otras, las cuales estarán acompañadas por jugadoras del Brasileirao y de la Liga Mx Femenil.

Preventa de boletos disponible

Este 15 de febrero es el último día para comprar entradas a través de la preventa y mañana comienza la venta general. (AP Foto/Dolores Ochoa)

La preventa Banorte ya está disponible a través de Fanki del 12 al 15 de febrero, mientras que el día 16 comenzará la venta general para el resto de aficionados.

Las entradas tendrán un costo de 150 pesos en cualquier zona del estadio, un precio bastante accesible para ver a una de las mejores selecciones del mundo en la rama femenil.