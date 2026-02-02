México Deportes

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Los directivos hicieron oficial el juego de preparación de la Selección Mexicana contra uno de los mejores equipos del mundo

El conjunto azteca está de manteles largos con un compromiso que les ayudará a medir el nivel y ver errores para tener oportunidad de corregirlos. (Jesús Avilés | Infobae México)

La Selección Nacional Femenil de México se enfrentará a Brasil en la Ciudad de México en un partido amistoso que representa un momento crucial en el proceso hacia la Copa del Mundo 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este encuentro marca un precedente de alto impacto pues las sudamericanas son consideradas como uno de los equipos más poderosos del mundo, sobre todo con la incorporación de la considerada mejor jugadora de la historia: Marta.

La brasileña abrió el camino para varias mejoras dentro del futbol mundial. (AP Foto/Andre Penner, archivo)

México busca elevar su nivel futbolístico

Uno de los retos para la Selección Mexicana y sus directivos es competir con los mejores países del mundo luego de que en los últimos años la Liga MX Femenil se posicionara en los primeros lugares. Ante ello, Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles dio a conocer la importancia de este duelo.

“Nos encontramos en un año que es fundamental para volver a ver a México clasificar a una Copa del Mundo”, afirmó. La directiva destacó: “Quiero anunciarles que disputaremos un encuentro ante un rival top seis del mundo, con el objetivo de seguir evaluando el nivel competitivo y fortalecer la preparación de nuestras seleccionadas”.

La preparación rumbo al Mundial
La preparación rumbo al Mundial del 2027 será primordial para la FMF. (Crédito: X: @miseleccionfem)

Cuándo y en dónde podremos ver al Tri Femenil

“El siete de marzo a las 17:00 horas en la Ciudad de los Deportes, nuestra selección se enfrentará a Brasil en un duelo que sin duda promete dar mucho dentro y fuera de la cancha”, expresó Rodebaugh.

Según la dirigente, “enfrentar a este tipo de selecciones es clave para medirnos, exigirnos y continuar creciendo como equipo”. Rodebaugh describió este año como un punto de inflexión. “Es un año clave para consolidar el proyecto, fortalecer la identidad, el juego y sentar bases sólidas con la mira puesta en el objetivo de Brasil 2027 y Los Ángeles 2028”.

Subrayó que cada esfuerzo está enfocado en competir al máximo nivel internacional: “Todo el trabajo que realizamos hoy está orientado a llegar de la mejor manera a un mundial y competir al nivel más alto”.

Los aficionados piden la visita
Los aficionados piden la visita de Marta a suelo mexicano. (TW Selección Mexicana Femenil)

La responsable también dirigió un mensaje a la afición mexicana: “Esperamos contar con el apoyo de toda la afición que arrope a nuestras jugadoras y se haga sentir en las tribunas”.

El trabajo constante y el compromiso reflejan una visión clara: que la preparación y el crecimiento de la selección se traduzcan en resultados para el fútbol mexicano y su proyección internacional.

El Tri femenil quiere meterse
El Tri femenil quiere meterse a la élite del futbol femenino. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

Así le ha ido a México cuando enfrenta a Brasil

El recuerdo más fresco y doloroso para la “Verdeamarela” ocurrió apenas el pasado 8 de noviembre de 2025, durante el Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos. En un partido por el tercer lugar cargado de dramatismo, la Selección Mexicana logró arrebatarle el bronce a las sudamericanas.

Tras un empate 1-1 en tiempo regular —donde México igualó de forma agónica al minuto 96 gracias a un autogol provocado por la presión nacional—, la portera Valentina Murrieta se erigió como la gran figura. Con una actuación soberbia en la tanda de penales, México se impuso 3-1, dejando a Brasil fuera del podio y reafirmando que las nuevas generaciones mexicanas ya no temen al gigante del sur.

Valentina Murrieta recibe el Guante
Valentina Murrieta recibe el Guante de Oro como mejor portera del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos tras una actuación sobresaliente. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

A pesar del éxito juvenil, en la categoría absoluta el balance sigue favoreciendo ampliamente a las sudamericanas. El historial reciente está marcado por la contundencia brasileña:

    • Sede: Partido de preparación disputado en territorio brasileño.
    • Sede: Primer duelo de la serie amistosa en Brasil.
    • Instancia: Semifinales del torneo de la Concacaf, donde México sufrió la expulsión de Nicolette Hernández en el primer tiempo.
    • Sede: Encuentro disputado en el Estadio Fuente Luminosa, en Brasil.

