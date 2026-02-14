México Deportes

Edson Álvarez enciende las alarmas en Turquía por una posible cirugía rumbo al Mundial 2026

En Turquía surgieron versiones que apuntan a una posible cirugía del mediocampista mexicano

(REUTERS/Marko Djurica)
(REUTERS/Marko Djurica)

La situación física de Edson Álvarez volvió a generar inquietud en Europa y en el entorno de la Selección Mexicana.

El mediocampista no fue convocado por el Fenerbahce para el duelo de la fecha 22 ante Trabzonspor, luego de que su tobillo presentara nuevamente inflamación, una situación que incluso abre la posibilidad de una intervención quirúrgica a pocos meses del inicio del Copa Mundial 2026.

Los reportes surgidos en Turquía indican que el futbolista no entrenó con el equipo durante los últimos días debido al temor de una recaída en la lesión que lo marginó varias semanas a finales de 2025.

Ante este panorama, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo mientras se evalúa el alcance real del problema físico.

El club decide no arriesgarlo por temor a una recaída

(REUTERS/Murad Sezer)
(REUTERS/Murad Sezer)

La ausencia de Álvarez fue confirmada por el entrenador Domenico Tedesco, quien explicó que la decisión respondió exclusivamente a razones médicas.

“Edson Álvarez no estuvo con el equipo en el último entrenamiento. No se le arriesgó debido a la sospecha de una recaída de su lesión y no está en la convocatoria del Trabzon”, declaró el técnico previo al compromiso de liga.

El antecedente inmediato es la lesión sufrida en diciembre, que ya había encendido las alarmas en el club y obligó a un proceso de recuperación prolongado. La reaparición de molestias en la misma zona llevó al Fenerbahce a frenar su regreso a la competencia.

Reportes en Turquía apuntan a una posible intervención quirúrgica

(Daniel Jefferson-Imagn Images)
(Daniel Jefferson-Imagn Images)

La preocupación aumentó tras las declaraciones del periodista turco Ersin Düzen, quien señaló que no se descarta una cirugía debido a la persistencia del dolor.

“Esta información necesita confirmación, pero existe la posibilidad de que Edson Álvarez necesite cirugía. Tiene mucho dolor y es una lesión preexistente. Dado que el dolor persiste a pesar de los tratamientos previos, se ha considerado esta posibilidad”, afirmó.

El escenario resulta delicado para el mediocampista mexicano, considerando que restan solo 4 meses para el arranque del Mundial. Una eventual operación podría comprometer su proceso de recuperación y su preparación de cara a la justa internacional.

Por ahora, el entorno del jugador permanece a la espera de una confirmación oficial sobre su estado médico, mientras en Turquía el tema ya genera debate, con la atención puesta en la evolución del tobillo que amenaza con convertirse en un obstáculo serio rumbo a la justa mundialista.

